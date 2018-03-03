Армия России получит несколько предсерийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат"

Лидер России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию представил не имеющие аналогов в мире новейшие виды стратегических вооружений. Эти вооружения стали асимметричным ответом России на развертывание ПРО в Европе, новую ядерную доктрину США и расширение военного присутствия у российских границ. милитаризация Прибалтики становится б

«В России разработаны и постепенно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы», — заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, внедрение новых систем вооружений является асимметричным ответом России на односторонний выход США из Договора о противоракетной обороне и проекты размещения систем ПРО в Европе. Российские разработки в военной сфере обнулят весь эффект от развертывания американской ПРО вблизи ее границ.

«Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой и назвали его “Сармат”, — сообщил Путин. — “Сармат” будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».

Президент РФ представил целую серию новейших разработок в военной сфере, которые не имеют аналогов в мире и скоро поступят на вооружение российской армии.

Помимо уже упомянутой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», это малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, против которой бесполезны существующие системы ПРО. «Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — говорит о ней Путин.

Кроме того, были представлены:

— Беспилотный подводный аппарат «Статус‑6», способный передвигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью и вызывать цунами, буквально смывающие прибрежные города противника. Средств, которые могли бы ему противостоять, сегодня не существует.

— Ракетный комплекс «Кинжал», состоящий из самолета, переносящего гиперзвуковую ракету. «Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны», — сказал о нём Путин.

— Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боком, который «идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600–2000 градусов по Цельсию».

— Боевые лазерные комплексы, предназначенные для подавления с самолета воздушных и космических разведывательных аппаратов. С прошлого года лазерное оружие уже поступило на вооружение российской армии.

Все эти разработки делают бесполезным военное «сдерживание» России, окружение ее вдоль границ базами НАТО и принуждение к встраиванию в глобальную иерархию однополярного мира за счет подавляющего военного превосходства.

«Видимо, у наших партнеров сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический потенциал, в обозримой исторической перспективе невозможно. А если так, то нет и никакого смысла считаться с мнением России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех остальных областях», — сказал Путин об отношении Запада к России.

Однако слабость России и ее неспособность ответить на развертывание американской системы глобальной ПРО и приближение инфраструктуры НАТО к своим границам оказались сильно преувеличены. «А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: всё, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось.

Сдержать Россию не удалось!» — заявил российский лидер.

Кремль в своей оборонной политике исходит из теории «ядерного мира», согласно которой лучшей гарантией вечного мира является ядерный паритет и гарантированное уничтожение агрессора в результате нанесения ответного ядерного удара.

Благодаря ядерному паритету холодная война так и не переросла в Третью мировую. Однако после распада СССР Соединенные Штаты взяли курс на разрушение паритета. Военная мощь России — залог того, что стратегическое равновесие и баланс сил в мире сохранятся, а значит, мир будет надежно защищен от новой глобальной войны.

Меры, озвученные Владимиром Путиным 1 марта, обесценивают проводимую американцами политику милитаризации Европы: увеличение численности американских войск в Старом Свете, размещение систем ПРО в Румынии и Польше, появление интернациональных батальонов НАТО в Восточной Европе.

Становится бессмыслицей стратегия превращения Прибалтики в боевой плацдарм на границе с Россией для военного шантажа Москвы.

Под предлогом страхов прибалтийских властей и их просьб о защите от «надвигающейся российской агрессии» американцы завозили в Прибалтику наступательные вооружения, авиацию, спецназ. Военной силы у российских границ год от года становилось всё больше. В продолжение этой тенденции прибалтийские лидеры зазывали в свои страны американскую ПРО; на следующем этапе в Эстонии, Латвии и Литве появилось бы ядерное оружие.

Но теперь продолжать милитаризацию Прибалтики и делать из нее «балкон» для потенциального вторжения на российскую территорию — это выбрасывать силы, деньги и время на ветер. Приближение баз НАТО к российским границам теряет военно-стратегический смысл. Новые виды вооружений делают Россию принципиально неуязвимой.

Попытка мелкой военной провокации одной из стран Балтии против России, подобная той, которую предпринял Михаил Саакашвили против российских миротворцев в Южной Осетии, теперь обернется гарантированным уничтожением этой страны без всяких военных последствий для Москвы со стороны НАТО.

Поэтому правителям Литвы, Латвии и Эстонии нужно трижды подумать, стоит ли «бросаться на амбразуру» по сигналу заокеанских союзников, поверив их словам о гарантированной защите. Им нужно очень крепко поразмыслить над посланием Путина. Если, конечно, они еще не разучились размышлять.

Александр Носович