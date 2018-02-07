Поздравления! У Майриса Бриедиса родился пятый сын!(5)

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Виталий Вавилкин
16:40 06.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Супруга лучшего боксера Латвии 33-летнего Майриса Бриедиса Юлия подарила спортсмену пятого сына, передает Kas Jauns.

Издание сообщает, что лишь особый режим подготовки к бою с украинцем Александром Усиком и нежелание говорить о личной жизни не позволяли Бриедису делиться радостной новостью о том, что в конце минувшего года у него родился сын Габриель.

 

Отметим, что до этого в браке с Юлией у Майриса уже родились два сына – Рафаэль и Брендон, а во время предыдущих отношений у боксера остались еще два ребенка – Ричард-Даниель и Дейвид-Кристап, который на данный момент живут с матерью в Великобритании.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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ринька обосраааные стринги 16:44 06:02:2018

что за хуууй талаапонский?первый раз слышу!

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Ричард-Даниель и Дейвид-Кристап 17:01 06:02:2018

а чё не Янка с Карлисом?

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ИвАн 19:04 06:02:2018

Ух ты! Не только кулаками...

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Latviešu patriots 19:50 06:02:2018

No sirds apsveicu Mairi Briedi. Tu esi īsts Latvietis un Patriots. Latviešu tauta ir ar tevi! Gods Tev un Slava!

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Александр Шерстобитов 22:25 06:02:2018

_Latviešu patriots 19:50 06:02:2018
īsts Latvietis un Patriots_

Патриотизм начинается в семье. Как можно любить страну, если собственных детей и жену бросил?! Да и настоящий латыш выбирать себе в жёны родною кровь - латышку, а не иностранку.

А боксируется он для себя, а не ради страны.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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