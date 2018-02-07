Издание сообщает, что лишь особый режим подготовки к бою с украинцем Александром Усиком и нежелание говорить о личной жизни не позволяли Бриедису делиться радостной новостью о том, что в конце минувшего года у него родился сын Габриель.
Отметим, что до этого в браке с Юлией у Майриса уже родились два сына – Рафаэль и Брендон, а во время предыдущих отношений у боксера остались еще два ребенка – Ричард-Даниель и Дейвид-Кристап, который на данный момент живут с матерью в Великобритании.
что за хуууй талаапонский?первый раз слышу!« ответить
а чё не Янка с Карлисом?« ответить
Ух ты! Не только кулаками...« ответить
No sirds apsveicu Mairi Briedi. Tu esi īsts Latvietis un Patriots. Latviešu tauta ir ar tevi! Gods Tev un Slava!« ответить
_Latviešu patriots 19:50 06:02:2018« ответить
īsts Latvietis un Patriots_
Патриотизм начинается в семье. Как можно любить страну, если собственных детей и жену бросил?! Да и настоящий латыш выбирать себе в жёны родною кровь - латышку, а не иностранку.
А боксируется он для себя, а не ради страны.