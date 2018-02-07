Супруга лучшего боксера Латвии 33-летнего Майриса Бриедиса Юлия подарила спортсмену пятого сына, передает Kas Jauns.

Издание сообщает, что лишь особый режим подготовки к бою с украинцем Александром Усиком и нежелание говорить о личной жизни не позволяли Бриедису делиться радостной новостью о том, что в конце минувшего года у него родился сын Габриель.

Отметим, что до этого в браке с Юлией у Майриса уже родились два сына – Рафаэль и Брендон, а во время предыдущих отношений у боксера остались еще два ребенка – Ричард-Даниель и Дейвид-Кристап, который на данный момент живут с матерью в Великобритании.