“Пожалуйста, помогите”: рижанка в шоке от садистских действий домоуправления (3)

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Виталий Вавилкин
20:25 29.01.2018
Наша Латвия / Социум

Рижанка по имени Инесе обратилась в передачу «Bez Tabu», рассказывая о крайне неприятной ситуации, связанной с котами, которые живут в ее доме.

“Пожалуйста, помогите! Во всем корпусе нашего дома живут коты. Я не понимаю, зачем здесь повсюду раскладывают яд?! Я за 20 лет ни одной мыши не видела!”, — пишет взволнованная женщина.

 

По ее словам, в доме по адресу Маскавас 285 везде расклеены листы местного домоуправления, согласно которым операция по отравлению местной живности начнется в понедельник.

 

И хотя в домоуправлении не уточняют, с какой целью в подвале дома раскладывается отрава, Инесе уверена, что пострадают от этого прежде всего ее любимцы – коты.

 

 “У нас тут как у Адольфа Гитлера с ядом, как в старые времена”, — подытожила она.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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все правильно 21:10 29:01:2018

Коты не должны жить в подвалах, потому что за котами надо убирать дерьмо, а никто этого не делает.Поэтому давно пора вычистить подвалы, закрыть туда окна. чтобы тепло экономить и провести дератизацию, чтобы сдохли мыши и блохи.

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душегубу 21:44 29:01:2018

Так вот и трави мышей и блох, а не кошек!

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Ха-ха 22:58 29:01:2018

Вроде бы много лет тому назад в Поднебесной какаму-то деятелю не пришлись по шерсти воробушки: де зерна сжирають невесть скока. Их трупики грузовиками вывозили. Ну, а потом, когда всякой нечести развелось немеренно, то воробышков завозить стали, чтоб от нечести спастись. Так и здесь, когда от крыс спасу не станет, про котиков вспомнят, и никуда не денутся. А коты, когда могут выкопать ямку, свою и малую и большую нужду в неё справят, а затем закапывают. Так-то.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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