Рижанка по имени Инесе обратилась в передачу «Bez Tabu», рассказывая о крайне неприятной ситуации, связанной с котами, которые живут в ее доме.

“Пожалуйста, помогите! Во всем корпусе нашего дома живут коты. Я не понимаю, зачем здесь повсюду раскладывают яд?! Я за 20 лет ни одной мыши не видела!”, — пишет взволнованная женщина.

По ее словам, в доме по адресу Маскавас 285 везде расклеены листы местного домоуправления, согласно которым операция по отравлению местной живности начнется в понедельник.

И хотя в домоуправлении не уточняют, с какой целью в подвале дома раскладывается отрава, Инесе уверена, что пострадают от этого прежде всего ее любимцы – коты.

“У нас тут как у Адольфа Гитлера с ядом, как в старые времена”, — подытожила она.