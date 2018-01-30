“Пожалуйста, помогите! Во всем корпусе нашего дома живут коты. Я не понимаю, зачем здесь повсюду раскладывают яд?! Я за 20 лет ни одной мыши не видела!”, — пишет взволнованная женщина.
По ее словам, в доме по адресу Маскавас 285 везде расклеены листы местного домоуправления, согласно которым операция по отравлению местной живности начнется в понедельник.
И хотя в домоуправлении не уточняют, с какой целью в подвале дома раскладывается отрава, Инесе уверена, что пострадают от этого прежде всего ее любимцы – коты.
“У нас тут как у Адольфа Гитлера с ядом, как в старые времена”, — подытожила она.
Коты не должны жить в подвалах, потому что за котами надо убирать дерьмо, а никто этого не делает.Поэтому давно пора вычистить подвалы, закрыть туда окна. чтобы тепло экономить и провести дератизацию, чтобы сдохли мыши и блохи.« ответить
Так вот и трави мышей и блох, а не кошек!« ответить
Вроде бы много лет тому назад в Поднебесной какаму-то деятелю не пришлись по шерсти воробушки: де зерна сжирають невесть скока. Их трупики грузовиками вывозили. Ну, а потом, когда всякой нечести развелось немеренно, то воробышков завозить стали, чтоб от нечести спастись. Так и здесь, когда от крыс спасу не станет, про котиков вспомнят, и никуда не денутся. А коты, когда могут выкопать ямку, свою и малую и большую нужду в неё справят, а затем закапывают. Так-то.« ответить