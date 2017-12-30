Пожар «Томас» признан крупнейшим в истории Калифорнии(2)

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Владимир Бучельников
13:57 30.12.2017
В мире

Пожар «Томас», охвативший несколько районов Южной Калифорнии, признан самым крупным лесным пожаром в истории штата.

С момента своего возникновения вблизи округа Вентура 4 декабря пламя неуклонно росло. К вечеру пятницы пожар превзошел все ранее зарегистрированные природные возгорания в штате, начиная с 1930-х годов.

 

На данный момент «Томас» сжег 273 400 акров земель в округах Санта-Барбара и Вентура, сообщает Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии. Прежний рекордсмен, пожар Cedar, уничтожил более 273 246 акров в округе Сан-Диего в 2003 году.

 

Из 20 крупнейших лесных пожаров в истории Калифорнии только «Томас» произошел в декабре. Большинство других вспыхивали в летние месяцы, когда в штате тепло и сухо. Годы засухи в Калифорнии в сочетании с глобальным ростом температуры способствовали созданию условий, при которых мегапожары не знают сезонных границ.

 

«Мы готовы к пожару на Рождество. Это очень странно и необычно. Но именно так мир реагирует на углеродное загрязнение», — заявил ранее в этом месяце губернатор штата Джерри Браун.

 

«Томас» уничтожил более 1000 строений и вызвал гибель пожарного Кори Иверсона. Пламя также нанесло значительный ущерб местной экономике, масштабы которого, вероятно, станут очевидными в ближайшие месяцы и годы.

 

По состоянию на воскресенье, пожар составлял 70 %. Ожидается, что короткие дни и ослабление ветра уменьшат дальнейшее разрастание пламени. Пожарные будут контролировать ситуацию все праздники.

 

Пожар «Томас» — не единственный рекордсмен этого года в Калифорнии. В октябре неистовое пламя в Северной Калифорнии привело к гибели более 40 человек, став самым смертоносным в истории штата. Также отмечается, что в этом году в регионе сгорело вдвое больше акров, несмотря на завершение периода продолжительной засухи.

Gismeteo / Фото
Комментарии (2)
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Janka 15:41 30:12:2017

oni i pozaram imena dajut????
pipec.

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Latviešu patriots 16:27 30:12:2017

Un kāpēc nē? Ja dod vārdus viesuļvētrām, tad kāpēc ne lieliem ugunsgrēkiem.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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