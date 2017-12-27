Пожар на нелегальной свалке в Юрмале расшевелил самых разных людей и привлек внимание к сфере, которая до этого находилась в тени — переработке отходов.

На волне скандала выяснилось, что тут вращаются сотни миллионов евро. Но кто и что ввозит в Латвию — это Госслужба среды весьма слабо себе представляет. Что изменилось за последние полгода? Об этом и пойдет речь.

Апокалипсис за забором

Дом Teteri — ближайшее к сгоревшему полигону хозяйство. Его хозяйка с содроганием вспоминает события минувшего лета.

Сейчас на Слокас, 47, чисто, ничто не свидетельствует о том, что еще полгода назад (с 18 июня) тут двое суток горела тысяча тонн отходов. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке 23 тыс. тонн пластмассовых отходов составила 12 тыс. кв. м. После того как пожар потушили, государство заплатило полмиллиона, чтобы убрать за фирмой Prima M, которая находится на грани разорения.

Дом Инары Старке Teteri находится всего в нескольких десятках метров от места пожара. По ее словам, свидетельств нелегальной деятельности фирмы она не видела.

— Соседи говорили, что видели, как ночью фуры с иностранными номерами приезжают. Люди видели все эти кипы, когда ехали на поезде. Мы на поезде не ездим. Видели только, что крысы появились, — рассказывает Инара «Латвийскому радио».

Когда начался пожар, Инара с семьей была в Кулдиге. О том, что нужно поторопиться, они узнали от соседей. Дома картина была жуткая: пламя виднелось над верхушками елей. Ветер нес черные клубы дыма, дышать было совершенно нечем.

Немного успокоиться можно было только после заката, когда пожарным удалось ограничить пламя. Но все равно приятного было мало. Например, когда вертолет выливал тонны воды, в воздух поднимались куски горящей пластмассы и другого мусора. Они падали в саду Инары и соседей, испортили только что поставленную теплицу.

— Все было усеяно сгоревшими кусками пластмассы, даже пару батареек нашли. Все цветы были покрыты пеплом, машина была серая, дом. Потом все мыли. Когда сказали, что выделят деньги на уборку, мы на все лето закрыли окна — утром, как поднимался туман, такой запах гари стоял! — вспоминает Инара.

Жителей успокаивали. А помочь?

Земляника и другие садовые радости так и остались в этом году несъеденными — жители боялись за свое здоровье. Охранники природы вроде бы говорили, что ничего опасного в них нет, но когда приезжали с проверкой, сами от угощения отказывались.

Госслужба среды не была готова к такой ситуации и допустила много непрофессионализма. Самоуправление тоже реагировало неадекватно.

Например, самоуправление вроде бы предложило пострадавшему населению разместиться в гостиницах — в районе пожара нечем было дышать. Но кто об этом знал?.. Жителям также отправили питьевую воду. Но, как возмущается Инара, в 40–летней машине–цистерне, из которой раньше поливали улицы, а потом цветы. Когда вода постояла два дня, она была оранжевой!

Вопросы вызывает и работа Продовольственно–ветеринарной службы. Жителям сказали, что вода из колодцев нормальная. Однако она внезапно изменила цвет. Взяли новые анализы, но их результаты владельцам колодцев так и не дали.

Работа полиции тоже не обнадеживает: следователи обещали приехать, взять показания и пояснения по поводу ущерба. Но до сего дня никого не было!

Что успели сделалать правоохранители

Управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) признало подозреваемыми по делу о пожаре на нелегальной свалке отходов в Юрмале трех человек, сообщила пресс–секретарь госполиции Гита Гжибовска.

УБЭП расследует уголовный процесс по трем статьям Уголовного закона — о загрязнении земли, лесов и вод, о загрязнении атмосферы и о нарушении правил утилизации отходов.

Подозреваемыми в нарушении правил утилизации отходов, вызвавшем значительный вред для окружающей среды, здоровья людей, имущественных или хозяйственных интересов, признаны три человека. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ или денежного штрафа.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Потерпевшим по этому делу УБЭП признало государство в лице Государственной службы окружающей среды.

И все. Больше новостей по этому делу пока нет. Как было заявлено, более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Госполиция расследует еще один уголовный процесс в связи со свалкой нелегальных отходов в Юрмале — об умышленном уничтожении или порче чужого имущества, вызвавшем тяжелые последствия. И тоже пока без внятных итогов.

В свою очередь Госслужба среды сообщает, что с тех пор стала тщательнее присматривать за управляющими мусора. Были пойманы нелегальные хранители шин и других отходов. С тех пор пять участников отрасли были закрыты, потому что они только прикрывались переработкой мусора, а на самом деле наживались на налоговых схемах. Эти коммерсанты получили штраф на 35 миллионов евро. Однако нет особых надежд, что они его заплатят.

Экологические ЧП: впредь нужны гарантии переработчиков

Пожар в Слоке был не единственным экологическим ЧП года — то тут, то там черный дым от свалок горящих покрышек появлялся с завидной регулярностью.

Один из самых крупных пожаров начался 31 августа в Риге на проспекте Курземес — шесть автомашин Государственной пожарно–спасательной службы (ГПСС) и 33 пожарных работали на месте ЧП до поздней ночи. В Госслужбе среды подозревают, что пожар произошел из–за поджога. Полиция начала уголовный процесс. Как выяснилось, территория, на которой произошел пожар, несколько лет принадлежала некоему ООО, которое занималось сбором и сортировкой мусора, но обанкротилось.

22 октября пожарные получили вызов на ул. Малу в Зиепниеккалнсе, где также горели шины на площади 70 квадратных метров.

В декабре сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону об управлении отходами, чтоб усилить контроль за перевозками мусора в Латвии.

С 2018 года будут строже контролировать перевозки отходов через границу. Все перевозчики должны будут информировать Госслужбу среды о перемещениях, чтобы можно было провести проверку. Кроме того, все переработчики мусора должны будут обеспечить финансовую гарантию, выданную банком или страховым обществом, чтобы получить разрешение на свою деятельностью. Размер гарантии будет рассчитываться из вида отходов и их объема. Эту гарантию будут использовать в том случае, если коммерсант не сможет выполнить свои обязательства по переработке.

Николай КУДРЯВЦЕВ.