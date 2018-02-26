Познер махнул рукой на катарский канал, который осуждает диктатуру(2)

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Анатолий Тарасов
12:41 26.02.2018
Lifenews / Люди

Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему ушел с прямого эфира на телеканале «Аль-Джазира». По его словам, он согласился участвовать лишь при условии, что в передаче будет предпринята «честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня», а дебатов не будет. Однако эти условия соблюдены каналом не были.

Передача вышла в эфир 23 февраля, Познер, которому, по его словам, неоднократно предлагали принять участие в программе, появился в эфире по видеосвязи. На сайте «Аль-Джазиры» в субботу появилось сообщение, что состоялась такая программа, и в конце материала в приписке сообщалось, что Познер покинул студию, предпочтя не участвовать в дебатах.

 

«Примерно два месяца тому назад в очередной раз со мной связался один из продюсеров канала и сообщил, что хотят посвятить одну программу целиком России, чтобы дать возможность зрителям «лучше понять» то, что происходит в этой стране. Он сказал мне, что участвовать в программе будут только представители России, что это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня. Должен сказать, что я, несмотря на весь мой опыт, клюнул на это предложение и дал согласие быть одним из участников программы», — написал Познер в колонке на своем официальном сайте Познер Online.

 

По его словам, «дальше были всякие организационные сложности», и «пару раз пришлось перенести дату записи».

 

«Я настаивал на том, (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. Меня заверили, что так оно и будет. Подбор участников определился не сразу», — отметил Познер.

 

По его словам, изначально в программу вместе с ним планировали пригласить политического журналиста Михаила Зыгаря и профессора Нину Хрущеву — внучку бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева, живущую в Нью-Йорке.

 

«Потом не смогла Хрущева, и мы с Зыгарем, переговорив, решили, что нам выступать вдвоем бессмысленно. В конце концов пригласили Евгению Альбац (главный редактор журнала The New Times) и Владимира Кара-Мурзу. Узнав об этом, я выразил опасения, что нормального разговора не получится, а будет нечто вроде диспута, поскольку и Альбац, и Кара-Мурза придерживаются оппозиционных взглядов (пишу об этом без тени осуждения). Я подчеркнул, что я не стану участвовать в политических дебатах, во-первых, потому что я совершенно не стремлюсь к спору ни с Евгенией Альбац, ни с Владимиром Кара-Мурзой, и, во-вторых, потому что аудитория абсолютно ничего не знает о России и ничего не поймет, в лучшем случае решит, что прав тот, кто, с ее точки зрения, «лучше сказал», — написал телеведущий.

 

По словам Познера, его «заверили, что никаких дебатов не будет».

 

«С самой первой минуты программы я понял, что «вляпался»: ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие «кагэбэшник» Путин, то есть тон был задан сразу же. Я должен был тут же встать и уйти. Ведущий спросил меня, считаю ли я Россию демократией, на что я ответил, что нет, не считаю, хотя есть некоторые демократические признаки. Затем высказалась Альбац, разумеется, отрицая то, что сказал я, хотя и сказала, что в России нет диктатуры, после чего Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой. Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел. Вот и вся история. Как мне кажется, я изложил ее совершенно объективно», — заключил Познер.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 12:55 26:02:2018

Pozneram 100% taisnība par demokrātijas neesamību Krievijā!

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22 15:09 26:02:2018

Вляпался в либерастию, новое ругательство

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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