Познер рассказал, что во время съемок документального фильма о Франции обратил внимание на полное отсутствие «у французов каких-то имперских склонностей». При этом, напомнил Познер, Франция была империей с колониями в Карибском бассейне, Северной Америке, Азии, Африке. «И расставалась Франция со своими колониями очень непросто – это были кровавые войны», – написал он на своем сайте.
«И несмотря на все это, прошло несколько десятков лет – и действительно, во Франции нет этой ностальгии по империи. И это для меня очень важное впечатление», – отметил ведущий.
По его словам, отказ от империи всегда происходит тяжело, однако это неизбежность, так как все империи когда-либо прекращают свое существование.
«И мне казалось бы, что для россиян важно помнить об этом: что это неизбежно, но что это вполне переживается. На самом деле легче жить без этих имперских устремлений, чем с ними», – заключил Познер.
Познер в последнее время часто высказывает свое мнение на своем сайте, в частности, рассуждая о популярности книг у москвичей, о запрете фильма «Смерть Сталина» и т. д.
pozner fasist rzu njemagu« ответить
Биоотходы почувствовали свою ничтожность и панике..вы мусор а не держава или тем более империя..так гомосятина не более« ответить
"рассказав о том, как жители Франции отказались от «имперских устремлений»"« ответить
Мне было бы пох на мнение какого-то познера.
"последнее время часто высказывает свое мнение"
А раньше говорили: "Что-то ты дох.я п.здишь в последнее время?"
Лучше быть имперцем, чем шлюхой.« ответить
Быть продажным это черта русского мира..каждая русская мечтает себя продать..причем все равно кому и куда..90% всех сексс скандалов это дело рук продажных русских тварей« ответить
Это чмо еще не здохло.« ответить
Он тебя выродка переживет..« ответить
Этот и есть позер? Куда мы без них?))) Кормильцы, бляха им поильцы!))) Граф и великий писатель Лев Толстой, оправдывая сывой аристократизм, земельку пахал вместе со своими крестьянами! А эти позеры, ахеджаковы и новодворцевы, только жрать и срать на тах кто их кормит)))« ответить
На фоне морд русского мира познер красавчик..« ответить