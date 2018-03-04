Познер напомнил России о вреде имперских устремлений(19)

Лента новостей
Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием Михаил Казиник: Латвии надо победить совок! Сотрудники СГД сдавали информацию «налево» KNAB начал уголовный процесс по заявлению ABLV Bank Российский газ согреет британцев Витамины: маркетинговый ход или важная составляющая рациона? Норвегия проведёт запрещённый в России гей-парад прямо на границе Эскортница объяснила плюсы своего занятия Латвийские волейболисты взяли третье место на первом этапе Кубка Мира
Eще в разделе
Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием Норвегия проведёт запрещённый в России гей-парад прямо на границе Эскортница объяснила плюсы своего занятия На Украине запретили поставки книг из России Совратившая школьника учительница из Петербурга подружилась с его матерью
Герман Бергер
19:35 04.03.2018
Lifenews / Люди

Россиянам важно помнить о том, что все империи рано или поздно прекратили свое существование, заявил ведущий Владимир Познер, рассказав о том, как жители Франции отказались от «имперских устремлений».

Познер рассказал, что во время съемок документального фильма о Франции обратил внимание на полное отсутствие «у французов каких-то имперских склонностей». При этом, напомнил Познер, Франция была империей с колониями в Карибском бассейне, Северной Америке, Азии, Африке. «И расставалась Франция со своими колониями очень непросто – это были кровавые войны», – написал он на своем сайте.

 

«И несмотря на все это, прошло несколько десятков лет – и действительно, во Франции нет этой ностальгии по империи. И это для меня очень важное впечатление», – отметил ведущий.

 

По его словам, отказ от империи всегда происходит тяжело, однако это неизбежность, так как все империи когда-либо прекращают свое существование.

 

«И мне казалось бы, что для россиян важно помнить об этом: что это неизбежно, но что это вполне переживается. На самом деле легче жить без этих имперских устремлений, чем с ними», – заключил Познер.

 

Познер в последнее время часто высказывает свое мнение на своем сайте, в частности, рассуждая о популярности книг у москвичей, о запрете фильма «Смерть Сталина» и т. д.

Взгляд / Фото
Комментарии (19)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
narod 19:43 04:03:2018

pozner fasist rzu njemagu

« ответить
Profile_default
ваня 20:06 04:03:2018

Биоотходы почувствовали свою ничтожность и панике..вы мусор а не держава или тем более империя..так гомосятина не более

« ответить
Profile_default
Саня 19:44 04:03:2018

"рассказав о том, как жители Франции отказались от «имперских устремлений»"
Мне было бы пох на мнение какого-то познера.

"последнее время часто высказывает свое мнение"
А раньше говорили: "Что-то ты дох.я п.здишь в последнее время?"

« ответить
Profile_default
Гога 19:48 04:03:2018

Лучше быть имперцем, чем шлюхой.

« ответить
Profile_default
ваня 20:23 04:03:2018

Быть продажным это черта русского мира..каждая русская мечтает себя продать..причем все равно кому и куда..90% всех сексс скандалов это дело рук продажных русских тварей

« ответить
Profile_default
Правда тут 19:49 04:03:2018

Это чмо еще не здохло.

« ответить
Profile_default
ваня 20:09 04:03:2018

Он тебя выродка переживет..

« ответить
Profile_default
Что за отвратительная рожа, на фотке? 20:17 04:03:2018

Этот и есть позер? Куда мы без них?))) Кормильцы, бляха им поильцы!))) Граф и великий писатель Лев Толстой, оправдывая сывой аристократизм, земельку пахал вместе со своими крестьянами! А эти позеры, ахеджаковы и новодворцевы, только жрать и срать на тах кто их кормит)))

« ответить
Profile_default
ваня 20:27 04:03:2018

На фоне морд русского мира познер красавчик..

« ответить
123

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV