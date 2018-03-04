Россиянам важно помнить о том, что все империи рано или поздно прекратили свое существование, заявил ведущий Владимир Познер, рассказав о том, как жители Франции отказались от «имперских устремлений».

Познер рассказал, что во время съемок документального фильма о Франции обратил внимание на полное отсутствие «у французов каких-то имперских склонностей». При этом, напомнил Познер, Франция была империей с колониями в Карибском бассейне, Северной Америке, Азии, Африке. «И расставалась Франция со своими колониями очень непросто – это были кровавые войны», – написал он на своем сайте.

«И несмотря на все это, прошло несколько десятков лет – и действительно, во Франции нет этой ностальгии по империи. И это для меня очень важное впечатление», – отметил ведущий.

По его словам, отказ от империи всегда происходит тяжело, однако это неизбежность, так как все империи когда-либо прекращают свое существование.

«И мне казалось бы, что для россиян важно помнить об этом: что это неизбежно, но что это вполне переживается. На самом деле легче жить без этих имперских устремлений, чем с ними», – заключил Познер.

Познер в последнее время часто высказывает свое мнение на своем сайте, в частности, рассуждая о популярности книг у москвичей, о запрете фильма «Смерть Сталина» и т. д.