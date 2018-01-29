Позор Femen: остались только страшные женщины(9)

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Владимир Бучельников
13:37 28.01.2018
Lifenews / Интересно

Глупая, но задорная организация Femen много лет смешила акциями своих симпатичных полуголых активисток. Но, это было в прошлом. Сейчас организацию представляют страшные безграмотные женщины.

Так, на весь Киев осталась одна активистка, которая не смогла найти адрес посольства Чехии. 

 

В Киеве возле посольства Словакии (перепутав с чешским дипучреждением) в пятницу, 26 января, разделась активистка Femen Александра Немчинова по случаю начала второго тура президентских выборов в Чехии. 

 

На теле Немчиновой была надпись — «Земан хромой монстр».

 

 

«Ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана. Победа Земана – это победа Путина, а победа Путина – это смерть свободной Чехии», — сообщили в организации Femen.

 

Однако, под посольство Словакии женщина пришла ошибочно, поскольку, акцию планировалось провести под посольством Чехии.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Вован 14:23 28:01:2018

Докатились.....

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Ваня 14:56 28:01:2018

на что только не идут голодные скаклы ради 30 серебрянников, жалкий народишко, проскакали страну такую как Украина

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wer 16:07 28:01:2018

Тупая свиноб/ля/дь с Украины :):):):):)

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Janka 16:26 28:01:2018

a sovsem ne davno Latvieshu Patriots pisal cto Zeman molodec i cto on ego podderzivaet na vse 100%...
))))

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Нет сомнений, 14:23 28:01:2018

варзилов, эта шмонька твоя подруга.

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gomer 14:24 28:01:2018

Это фиаско, братан! :)

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а что 15:06 28:01:2018

девушки Гарды ее страшнее .

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Да 15:17 28:01:2018

это Ванятка переродился и сейчас ищет новый свинарник.

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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