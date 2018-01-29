Так, на весь Киев осталась одна активистка, которая не смогла найти адрес посольства Чехии.
В Киеве возле посольства Словакии (перепутав с чешским дипучреждением) в пятницу, 26 января, разделась активистка Femen Александра Немчинова по случаю начала второго тура президентских выборов в Чехии.
На теле Немчиновой была надпись — «Земан хромой монстр».
«Ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана. Победа Земана – это победа Путина, а победа Путина – это смерть свободной Чехии», — сообщили в организации Femen.
Однако, под посольство Словакии женщина пришла ошибочно, поскольку, акцию планировалось провести под посольством Чехии.
Докатились.....« ответить
на что только не идут голодные скаклы ради 30 серебрянников, жалкий народишко, проскакали страну такую как Украина« ответить
Тупая свиноб/ля/дь с Украины :):):):):)« ответить
a sovsem ne davno Latvieshu Patriots pisal cto Zeman molodec i cto on ego podderzivaet na vse 100%...« ответить
))))
варзилов, эта шмонька твоя подруга.« ответить
Это фиаско, братан! :)« ответить
девушки Гарды ее страшнее .« ответить
это Ванятка переродился и сейчас ищет новый свинарник.« ответить