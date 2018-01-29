Глупая, но задорная организация Femen много лет смешила акциями своих симпатичных полуголых активисток. Но, это было в прошлом. Сейчас организацию представляют страшные безграмотные женщины.

Так, на весь Киев осталась одна активистка, которая не смогла найти адрес посольства Чехии.

В Киеве возле посольства Словакии (перепутав с чешским дипучреждением) в пятницу, 26 января, разделась активистка Femen Александра Немчинова по случаю начала второго тура президентских выборов в Чехии.

На теле Немчиновой была надпись — «Земан хромой монстр».

«Ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана. Победа Земана – это победа Путина, а победа Путина – это смерть свободной Чехии», — сообщили в организации Femen.

Однако, под посольство Словакии женщина пришла ошибочно, поскольку, акцию планировалось провести под посольством Чехии.