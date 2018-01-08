В Латгалии власть ликвидирует десятки маршрутов автобусов... О каком будущем можно говорить? Фото: LETA

В Латгальском регионе планирования до середины января планируется рассмотреть возможности изменения и закрытия рейсов на 38 маршрутах общественного транспорта, сообщил агентству ЛETA координатор проекта, мэр Вилякского края Сергей Максимов.

Различные изменения в Латгале могут коснуться 87 рейсов общественного транспорта.

Сеть маршрутов общественного транспорта в этом регионе сегодня одна из самых больших в Латвии — около 40 км на одного жителя, при этом на многих рейсах автобусы перевозят всего несколько пассажиров, что требует больших дотаций. С одной стороны, самоуправление задолжало перевозчикам, с другой, как указывает Министерство финансов, многие рейсы нерентабельны. Поэтому перевозку пассажиров общественным транспортом необходимо оптимизировать, пояснил Максимов.

Если финансирования не хватает, нужно либо увеличивать доходы, либо сокращать расходы. Повышать цены на билеты в нынешней ситуации нецелесообразно, так как это может вызвать обратный эффект — люди начнут ездить меньше, и доходы сократятся еще больше.

Число жителей и соответственно пассажиров за последние 5-6 лет в Латгале существенно сократилось, а сеть общественного транспорта осталась прежней. Трудно что-то возразить Автотранспортной дирекции и Министерству сообщения по отдельным рейсам, на которых в среднем перевозятся один-два пассажира, а госдотация достигает 98%, отметил Максимов.