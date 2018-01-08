Позор! В Латгале ликвидируют десятки маршрутов общественного транспорта(6)

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В Латгалии власть ликвидирует десятки маршрутов автобусов... О каком будущем можно говорить? Фото: LETA
Герман Бергер
21:45 08.01.2018
Наша Латвия / Социум

В Латгальском регионе планирования до середины января планируется рассмотреть возможности изменения и закрытия рейсов на 38 маршрутах общественного транспорта, сообщил агентству ЛETA координатор проекта, мэр Вилякского края Сергей Максимов.

Различные изменения в Латгале могут коснуться 87 рейсов общественного транспорта.

 

Сеть маршрутов общественного транспорта в этом регионе сегодня одна из самых больших в Латвии — около 40 км на одного жителя, при этом на многих рейсах автобусы перевозят всего несколько пассажиров, что требует больших дотаций. С одной стороны, самоуправление задолжало перевозчикам, с другой, как указывает Министерство финансов, многие рейсы нерентабельны. Поэтому перевозку пассажиров общественным транспортом необходимо оптимизировать, пояснил Максимов.

 

Если финансирования не хватает, нужно либо увеличивать доходы, либо сокращать расходы. Повышать цены на билеты в нынешней ситуации нецелесообразно, так как это может вызвать обратный эффект — люди начнут ездить меньше, и доходы сократятся еще больше.

 

Число жителей и соответственно пассажиров за последние 5-6 лет в Латгале существенно сократилось, а сеть общественного транспорта осталась прежней. Трудно что-то возразить Автотранспортной дирекции и Министерству сообщения по отдельным рейсам, на которых в среднем перевозятся один-два пассажира, а госдотация достигает 98%, отметил Максимов.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Из Латгалии. 21:55 08:01:2018

Процесс пошёл. Латгалия практически уже уничтожена. Браво. Так держать.

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Ваня 22:06 08:01:2018

все патриоты моют туалеты за англиками и так любят процветающую родину из за кардона ))

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из-за кордона 22:56 08:01:2018

на деньги за мытье туалетов *за кардоном* можно хлеб с маслицем да еще и сыр с колбаской на верх, а за мытье туалетов в латвии - кефирчика выпил и спать,да и то в лучшем случае...

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Очередная серия "Ликвидация" 22:23 08:01:2018

по латвийски.... (((

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Latviešu patriots 22:57 08:01:2018

100% atbalstu

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история успеха 23:08 08:01:2018

История успеха в своём развитии. При советской власти с каждым годом открывались новые маршруты, больницы, дома культуры, библиотеки, детсады, школы. При "неаткарибе" с каждым годом все только закрывается. Верной дорогой идете, товарищи таутиеши. В тупик. В пропасть. Это просто факты. Неоспоримые.

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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