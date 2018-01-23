Позор! Значки к юбилею Латвии сделаны в Китае (20)

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Тимур Пушкарев
14:00 22.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

18 января Латвия официально начала отмечать торжества по случаю столетия государства. Как пишет NRA, что бы не говорили чиновники, какими бы патриотичными и одухотворенными не были их речи, все решают дела.

Пользователи соцсетей заметили, что вместо того, чтобы поддерживать местных производителей и развивать патриотизм, государство занимается обратным.

 

Алдис Грейтанс на своей странице в Twitter опубликовал фотографию торжественного значка, выпущенного к столетию Латвии с громкой надписью «Я есть Латвия» с пометкой Made in China.

 

Сувенир сопровождает грамматически неправильное описание и сделан он вовсе не в Латвии, а в Китае, где предположительно будет произведена праздничная атрибутика.

 

«Значок к столетию Латвии в исполнении анонимного китайца», — написал пользователь.

 

Напомним, что это далеко не первый случай, когда продающаяся в Латвии патриотическая атрибутика производится в Китае. Так, флажки цветов латвийского флага у касс супермаркетов зачастую также произведены в Поднебесной.

mixnews.lv / Фото twitter
Комментарии (20)
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Асса 14:05 22:01:2018

Патриоты, млять! :)))))))))))))

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Хм\ 15:24 22:01:2018

В России попы освящали упавшую с 19 спутниками ракету "Протон" кадилом купленным на "AliExpress", вот это позор из позоров.

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Совет 15:33 22:01:2018

Зайдите на сайт Рижский ювелирный завод, и попробуйте заказать там значки, ну например чтобы продавать их в магазине, как продают там упомянутые автором флажки Латвии, ну и поставьте себя на место тех, кто собирается их заказать, попробуйте заказать то же количество в Китае, потом поглядим ваше решение?

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у нас ничего 23:30 22:01:2018

своего, не осталось! Только еще, педерасты, свои!))) Чести, и не было, Родинку продали, земля в Родинке, засрана! Поэтому и стыда, нет! Скоро скакать будем, аки, хохлы!)))

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dave 14:08 22:01:2018

А делали их патриотически настроенные латыши.Которым плохо живется в Латвии.

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Latviešu patriots 14:20 22:01:2018

Это есть настоящий позор, вернее это - ПОЗОРИЩЕ.
Это какую совесть надо иметь, чтобы бюджетные (государственные) деньги, на государственный Праздник предназначенные, отдать совершенно чужим людям.
Сколько устроители Праздника столетия откат получили?

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В статье дурь 15:22 22:01:2018

18 января Латвия официально начала отмечать торжества по случаю столетия государства. Как пишет NRA, что бы не говорили чиновники, какими бы патриотичными и одухотворенными не были их речи, все решают дела.
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Это кто заказал, торговая сеть какая, или госчиновники, в сторону которых бросает камень автор статьи, это две большие разницы. Торговля заказывает, чтобы заработать, если заказывать их в Латвии, то их себестоимость будет такой, что заработать можно только геморрой, и никакой "патриотизм" здесь не при чем. .

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Так ведь 14:13 22:01:2018

за 27 лет все раз воровано и прос...но. Из своего только валода и осталась.

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падсталом 14:16 22:01:2018

Так Латвия давно ничего не производит,производства-ноль.Даже значки не может произвести,хахахахахахаха.Живёт на подачки ЕС.

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1 14:19 22:01:2018

Позор еще в 1991 году произошел

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123

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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