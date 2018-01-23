18 января Латвия официально начала отмечать торжества по случаю столетия государства. Как пишет NRA, что бы не говорили чиновники, какими бы патриотичными и одухотворенными не были их речи, все решают дела.

Пользователи соцсетей заметили, что вместо того, чтобы поддерживать местных производителей и развивать патриотизм, государство занимается обратным.

Алдис Грейтанс на своей странице в Twitter опубликовал фотографию торжественного значка, выпущенного к столетию Латвии с громкой надписью «Я есть Латвия» с пометкой Made in China.

Сувенир сопровождает грамматически неправильное описание и сделан он вовсе не в Латвии, а в Китае, где предположительно будет произведена праздничная атрибутика.

«Значок к столетию Латвии в исполнении анонимного китайца», — написал пользователь.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда продающаяся в Латвии патриотическая атрибутика производится в Китае. Так, флажки цветов латвийского флага у касс супермаркетов зачастую также произведены в Поднебесной.