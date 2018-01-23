Пользователи соцсетей заметили, что вместо того, чтобы поддерживать местных производителей и развивать патриотизм, государство занимается обратным.
Алдис Грейтанс на своей странице в Twitter опубликовал фотографию торжественного значка, выпущенного к столетию Латвии с громкой надписью «Я есть Латвия» с пометкой Made in China.
Сувенир сопровождает грамматически неправильное описание и сделан он вовсе не в Латвии, а в Китае, где предположительно будет произведена праздничная атрибутика.
«Значок к столетию Латвии в исполнении анонимного китайца», — написал пользователь.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда продающаяся в Латвии патриотическая атрибутика производится в Китае. Так, флажки цветов латвийского флага у касс супермаркетов зачастую также произведены в Поднебесной.
Патриоты, млять! :)))))))))))))« ответить
В России попы освящали упавшую с 19 спутниками ракету "Протон" кадилом купленным на "AliExpress", вот это позор из позоров.« ответить
Зайдите на сайт Рижский ювелирный завод, и попробуйте заказать там значки, ну например чтобы продавать их в магазине, как продают там упомянутые автором флажки Латвии, ну и поставьте себя на место тех, кто собирается их заказать, попробуйте заказать то же количество в Китае, потом поглядим ваше решение?« ответить
своего, не осталось! Только еще, педерасты, свои!))) Чести, и не было, Родинку продали, земля в Родинке, засрана! Поэтому и стыда, нет! Скоро скакать будем, аки, хохлы!)))« ответить
А делали их патриотически настроенные латыши.Которым плохо живется в Латвии.« ответить
Это есть настоящий позор, вернее это - ПОЗОРИЩЕ.« ответить
Это какую совесть надо иметь, чтобы бюджетные (государственные) деньги, на государственный Праздник предназначенные, отдать совершенно чужим людям.
Сколько устроители Праздника столетия откат получили?
18 января Латвия официально начала отмечать торжества по случаю столетия государства. Как пишет NRA, что бы не говорили чиновники, какими бы патриотичными и одухотворенными не были их речи, все решают дела.« ответить
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Это кто заказал, торговая сеть какая, или госчиновники, в сторону которых бросает камень автор статьи, это две большие разницы. Торговля заказывает, чтобы заработать, если заказывать их в Латвии, то их себестоимость будет такой, что заработать можно только геморрой, и никакой "патриотизм" здесь не при чем. .
за 27 лет все раз воровано и прос...но. Из своего только валода и осталась.« ответить
Так Латвия давно ничего не производит,производства-ноль.Даже значки не может произвести,хахахахахахаха.Живёт на подачки ЕС.« ответить
Позор еще в 1991 году произошел« ответить