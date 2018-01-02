Ранее сообщение о розыгрыше пранкерами украинского лидера появилось на странице Владимира Кузнецова (Вована) в социальной сети «ВКонтакте».
Во время разговора с Порошенко один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который позвонил лидеру Украины, чтобы поздравить его с Новым годом.
Разговор закончился сразу после того, как пранкер выразил надежду на то, что Порошенко не будет пить «слишком много водки и горилки». После этой фразы президент Украины бросил трубку.
По словам Лексуса, в разговоре они использовали в том числе фразы «настоящего» генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им во время другого телефонного разговора с пранкерами.
«Столтенберг был записан заранее, мы ему звонили раньше. Первые фразы были записанные, а последняя [фраза Столтенберга] моя была. Моим голосом было по поводу горилки и прочего», — пояснил Столяров.
чего тормозим?« ответить
Krievu kretīni.« ответить
это говорит ,что можно обходиться без великого и могучего« ответить