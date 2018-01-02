Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь(3)

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Виталий Вавилкин
08:15 02.01.2018
Lifenews

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, в разговоре с РБК утверждают, что в новогоднюю ночь они разыграли президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщение о розыгрыше пранкерами украинского лидера появилось на странице Владимира Кузнецова (Вована) в социальной сети «ВКонтакте».

 

Во время разговора с Порошенко один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который позвонил лидеру Украины, чтобы поздравить его с Новым годом.

 

Разговор закончился сразу после того, как пранкер выразил надежду на то, что Порошенко не будет пить «слишком много водки и горилки». После этой фразы президент Украины бросил трубку.

 

По словам Лексуса, в разговоре они использовали в том числе фразы «настоящего» генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им во время другого телефонного разговора с пранкерами.

 

«Столтенберг был записан заранее, мы ему звонили раньше. Первые фразы были записанные, а последняя [фраза Столтенберга] моя была. Моим голосом было по поводу горилки и прочего», — пояснил Столяров.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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тухлые новости 08:30 02:01:2018

чего тормозим?

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Latviešu patriots 08:32 02:01:2018

Krievu kretīni.

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мировой лохышский язык 08:50 02:01:2018

это говорит ,что можно обходиться без великого и могучего

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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