Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, в разговоре с РБК утверждают, что в новогоднюю ночь они разыграли президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщение о розыгрыше пранкерами украинского лидера появилось на странице Владимира Кузнецова (Вована) в социальной сети «ВКонтакте».

Во время разговора с Порошенко один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который позвонил лидеру Украины, чтобы поздравить его с Новым годом.

Разговор закончился сразу после того, как пранкер выразил надежду на то, что Порошенко не будет пить «слишком много водки и горилки». После этой фразы президент Украины бросил трубку.

По словам Лексуса, в разговоре они использовали в том числе фразы «настоящего» генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им во время другого телефонного разговора с пранкерами.

«Столтенберг был записан заранее, мы ему звонили раньше. Первые фразы были записанные, а последняя [фраза Столтенберга] моя была. Моим голосом было по поводу горилки и прочего», — пояснил Столяров.