Правда и мифы: чем мужская кожа отличается от женской?

Чего только не говорят про мужскую кожу и про то, нужно ли сильной половине человечества пользоваться косметикой. И где же правда?

Между мужской и женской кожей нет разницы?

Миф! Конечно, есть. Если до 12 лет кожа мальчиков и девочек действительно почти не отличается, то после под влиянием половых гормонов мужская кожа грубеет и кровообращение в ней становится более интенсивным.

Кожа у представителей сильного пола толще?

Да, это правда! У мужчин в коже больше волокон коллагена и эластина, чем у женщин, и дермальный слой толще примерно на четверть, а роговой слой эпидермиса — в 2 раза. Такое строение делает мужскую кожу предрасположенной к воспалениям. Чтобы не допускать этого, ее нужно постоянно отшелушивать: например, используя активную сыворотку с фруктовыми кислотами.

Еще считается, что кожа у мужчин эластичнее. Неправда! Эпидермис у мужчин прочнее и волокна соединительной ткани плотнее прилегают друг к другу, поэтому кожа более упругая и эластичная. Однако растягивается женская кожа лучше мужской, особенно после увлажнения. По этой причине косметологи советуют наносить увлажняющие средства похлопывающими движениями. На забывай делать это.

Его и твоя кожа стареют по-разному

Правда! У мужчин кожа равномерно и постепенно истончается с возрастом, в то время как у женщин изменения происходят после 40 лет, но довольно стремительные. Это связано с гормональным фоном. Так же с возрастом у мужчин отчетливее проявляется птоз (обвисание кожи) и из-за учащенного крово­обращения есть склонность к появлению сосудистых звездочек. Чтобы предупредить появление последних, мужчинам стоит использовать средства, укрепляющие сосудистую стенку: например, косметику с витамином К.

Мужчинам нужны особые процедуры по уходу?

Миф! Виды процедур одинаковые, а вот мотивы, по которым представители сильного и слабого пола обращаются к косметологу, разные. Стремление мужчин выглядеть моложе связано как правило не с признаками старения кожи, а, в первую очередь, с психологическими и социальными факторами.

Есть нюансы при проведении самих процедур. Например, ботулотоксин мужчинам колется по другой схеме, чтобы избежать приподнятых бровей или округления щек. Женщинам эти эффекты как раз нравятся, а мужчинам не очень. Да и доза ботулотоксина для мужчин больше.