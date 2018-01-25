Правила подготовки малышей к фотосессиям

Дети растут очень быстро, поэтому, чтобы навсегда запомнить моменты их беззаботного детства, родители часто обращаются к фотографам.

Портрет малыша – это бесценное воспоминание о том, каким крохой он был когда-то. Но если взрослым особо к фотографированию готовиться не нужно, то для маленьких деток подготовка должна быть на уровне. Ведь от настроения ребенка зависит качество полученных в процессе снимков. Есть несколько простых правил.

* Заранее проверьте, комфортно ли вашему ребенку в той или иной студии. Для совсем маленьких лучше устраивать фотосессии дома.

* Если фотосессия будет проходить со вспышкой, постарайтесь дома постепенно приучить кроху к ней, фотографируя его, например, на смартфон, используя вспышку.

* Перед фотосессией малыш обязательно должен хорошо выспаться, отдохнуть, умеренно покушать.

* Подберите 2-3 комплекта нарядной, но удобной одежды для ребенка. Убедитесь, что малыш нормально и без истерик готов надеть то, что вы выбрали для него, примерив это на него дома. Лучше, чтобы одежда была привычной для малыша.

* Не забудьте взять несколько любимых игрушек, чтобы ребенок чувствовал себя по-домашнему, комфортно, и мог отвлечься на них в случае капризов.

* Захватите небольшой перекус для маленькой модели. В этот день можно побаловать кроху его любимым соком или печеньем.

* Постарайтесь объяснить ребенку, что с ним сейчас будет происходить: например, придумайте историю, будто сейчас он с тетей-фотографом будет создавать сказку, которую увидит через определенное время.

* Помните о спокойствии. Если в студии будете спокойны вы, малыш тоже будет расслаблен.