Правила ухода за ресницами и кожей вокруг глаз

Эти простые советы помогут придать выражению «за красивые глаза» новый смысл.

Не трите глаза,

когда снимаете макияж. Во-первых, вы растягиваете кожу. Во‑вторых, размазывать косметику во всех направлениях не имеет смысла. Капните средство для снятия макияжа с глаз на ватный диск, приложите его на 30 секунд к глазам и ресницам — тени и тушь снимутся быстро и без усилий.

20 % — на столько уменьшается широта взгляда у женщин в возрасте от 30 до 60 лет из‑за­ нависающего века и мешков под глазами.

Экономьте крем

Больше — не значит лучше. Излишки крема будут слишком долго впитываться, оставляя кожу вокруг глаз жирной. Днем из-за этого макияж может «поплыть», а ночью — возникнуть отечность. Наносите крем аппликатором (или подушечкой безымянного пальца — он менее «тренированный», чем другие, и не будет слишком интенсивно втирать крем.

Старайтесь как можно меньше трогать глаза в течение дня: слизистые оболочки — самое уязвимое место для проникновения инфекции.

Читайте описание кремов

И выбирайте те, что решают именно ваши проблемы. Если вам нужен дренажный эффект и уменьшение отеков под глазами, ищите средства, направленные именно на это. Так, поддерживать уровень увлажненности кожи поможет гиалуроновая кислота в составе, а светоотражающие частички замаскируют следы усталости под глазами и небольшие синяки.

7 миллиметров нужно отступить от края века, когда будете наносить­ крем.

Ухаживайте за ресницами

Обязательно смывайте тушь перед сном. Иначе она будет осыпаться, может попасть в глаза и вызвать раздражение. Длина и густота ресниц заложены генетически, но улучшить их внешний вид можно с помощью касторового масла (наносите его на час и не допускайте попадания в глаза) или специальных сывороток­ для роста ресниц.

2-4 месяца — за такое время происходит смена ресниц и именно столько эксперты рекомендуют использовать укрепляющие средства для них.

Будьте постоянны,

если пользуетесь сыворотками для роста ресниц. Они работают, но чтобы заметить эффект, потребуется 2–3 недели ежедневного использования, и дальше придется наносить средства еще 2–3 раза в неделю для поддержания эффекта. Примерно через 2–3 недели после того, как вы прекратите использовать средства, ресницы вернутся к своей обычной длине.