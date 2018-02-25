Правительство на следующей неделе, 27 февраля, вновь будет рассматривать вопрос о продлении срока введения электронных направлений к врачам.

На предыдущем заседании Кабинета министров этот вопрос был отложен по просьбе партии «Единство».

Минздрав предлагает перенести дату обязательного оформления направлений в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) с 1 марта, как это предусмотрено сейчас, на 1 декабря.

Как указывает министерство, такая необходимость возникла, потому что нужно расширить круг лиц, которые имеют право на доступ к направлениям. Такой доступ должны иметь работники регистратур медицинских учреждений, а для этого их нужно включить в регистр медицинских работников и поддерживающего персонала, приняв соответствующие поправки.

Премьер-министр Марис Кучинскис, который исполняет обязанности министра здравоохранения, ранее заявил, что решение о продлении срока внедрения электронных направлений было принято после оценки готовности СЭЗ, а также с учетом возможного повторения ситуации, которая возникла 1 января, когда было введено обязательное оформление в СЭЗ электронных рецептов и больничных листов.