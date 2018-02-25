Правительство форсирует введение э-направлений; врачи – против (2)

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Виталий Вавилкин
15:15 25.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Правительство на следующей неделе, 27 февраля, вновь будет рассматривать вопрос о продлении срока введения электронных направлений к врачам.

На предыдущем заседании Кабинета министров этот вопрос был отложен по просьбе партии «Единство».

 

Минздрав предлагает перенести дату обязательного оформления направлений в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) с 1 марта, как это предусмотрено сейчас, на 1 декабря.

 

Как указывает министерство, такая необходимость возникла, потому что нужно расширить круг лиц, которые имеют право на доступ к направлениям. Такой доступ должны иметь работники регистратур медицинских учреждений, а для этого их нужно включить в регистр медицинских работников и поддерживающего персонала, приняв соответствующие поправки.

 

Премьер-министр Марис Кучинскис, который исполняет обязанности министра здравоохранения, ранее заявил, что решение о продлении срока внедрения электронных направлений было принято после оценки готовности СЭЗ, а также с учетом возможного повторения ситуации, которая возникла 1 января, когда было введено обязательное оформление в СЭЗ электронных рецептов и больничных листов.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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шери 16:41 25:02:2018

Премьер-министр Марис Кучинскис, который исполняет обязанности министра здравоохранения,============Это поставь кузнеца работать гинекологом, будет разглядывать ,,обьем работы,,, но не хрена не понимать,....... как гинеколог

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pens 20:04 25:02:2018

а е-посещения будут?

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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