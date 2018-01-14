Правительство выражает недоверие народу. Такой вывод складывается, если ознакомиться с последними предложенными Министерством обороны поправками к закону о национальной безопасности, которые правительство рассматривает в этом году с большим удивлением, пишет Юрис Пайдерс в Neatkarīgā Rīta Avīze.

Планируется установить, что долг каждого гражданина – «сопротивляться агрессору любыми доступными средствами».

Долгом каждого гражданина будет не только выполнять требования мобилизации и задачи соответствующих учреждений, но и «реализовывать гражданское неповиновение, отказываться сотрудничать с оккупационными властями и вооруженными отрядами агрессора и т.д». Всех гражданских лиц Латвии обяжут «любыми возможными способами противостоять оккупационным властям и вооруженным отрядам агрессора, в рамках возможностей вести саботаж и вредительскую деятельность с целью помешать агрессору и оккупационным властям».

Такое противостояние агрессору и оккупационным властям нужно будет вести непрерывно, «пока в стране не будет восстановлена законная власть».

Устанавливая такие обязанности для своих жителей, правительство Латвии демонстрирует полное непонимание вопроса о задачах современного государства, полную безграмотность в том, как должны вести себя гражданские лица в случаях, когда они оказываются во власти банды вооруженных террористов.

Для начала, основная задача любого государства (не важно, демократическое оно или нет) – гарантировать безопасность населения.

Вот так это описал основатель концепции современного государства Томас Гоббс (1588-1679). Как только «государство начинает угрожать жизни своих жителей», то «перестают действовать любые легитимные законы и власть теряет любые права. Тогда граждане могут действовать против распоряжений государства в форме хоть гражданского неповиновения, хоть общих беспорядков и бунта».

Таким образом, наиважнейшая задача государственной власти – вести политику так, чтобы его граждане не попадали в руки вражеских властей. США, Франция, Израиль и другие страны даже атакуют территорию других стран, чтобы освободить схваченных террористами своих граждан.

Но могут сложиться условия, когда граждане оказались во власти банды вооруженных террористов, а государственная власть, вооруженные силы, полиция не могут их моментально защитить и спасти. Что нормальная и разумная власть требует от своих граждан, попавших в плен террористам? Ответ – действовать согласно имеющимся условиям, чтобы спасти свою жизнь. Это все! Именно так, опираясь на опыт западных стран, нам советует действовать Полиция безопасности в своей рекомендации «Как стоит действовать в случае теракта?». На вопрос, как действовать каждому гражданину Латвии, если он попал в руки террористов, Полиция безопасности советует: «В случае, если террорист угрожает оружием, нужно выполнять его требования».

Вот и все! Это опыт демократических стран.

И только преступные тоталитарные режимы обязывают своих граждан действовать самоубийственно.

В сталинское время в СССР было твердо установлено, что сотрудничество с вражескими учреждениями – самое тяжелое преступление для советского гражданина. Советский режим требовал от невооруженных советских граждан, оказавшихся в нацистской оккупации из-за неумелого правления советских лидеров, сопротивляться агрессору всеми доступными средствами, устраивать саботаж и вести вредительскую деятельность.

Но нацисты действовали так же, как террористы в 21-м веке. Оккупационные власти расстреливали не только каждого, кого ловили на саботаже или вредительстве, но и тех, кто случайно испортил провода связи немецкой армии. И как советские граждане (в том числе и жители Латвии, которые стали ими в 1940 году) могли не сотрудничать с оккупационными властями, если продукты и топливо зимой 1941 года, когда температура была минус 40 градусов, можно было получить только от оккупационных властей? Выбор был или умереть от голода и от холода, перед этим увидев, как умирают твои дети и родственники, или все же идти соглашаться работать на оккупационные власти и получить карточки на продукты и еду.

После победы над нацистами все, кто сотрудничал с оккупантами, были объявлены предателями и им грозила смертная казнь через повешение или 25 лет в сибирских лагерях. Министерство обороны предлагает встретить столетие Латвии, восстановив сталинские требования, но уже к латвийским гражданам.

Предложенные Министерством обороны изменения в законе означают требование к тем гражданским лицам Латвии, которых не смогла защитить латвийская армия и которые попали в плен к банде вооруженных террористов, идти на самоубийственные действия.

Если на самом деле коалиция не может управлять страной так, чтобы тысячи гражданских Латвии не попали во власть банд вооруженных террористов, то требовать от незащищенных людей идти на самоубийственные действия преступно.

Если действительно есть условия, что в ближайшее время невозможно предотвратить попадание Латвии под власть террористов, то единственное, к чему надо призывать жителей Латвии, когда на них уже почти направлены стволы террористов: исполняйте распоряжения вооруженных террористов, но верьте в Латвию как государство.

Государственная власть сильна тогда, если даже невооруженные гражданские добровольно и без угроз репрессий готовы пожертвовать своей жизнью за свободу и независимость государства.

Власть, которая законом приказывает в военное время гражданским идти на самоубийственные действия, выражает недоверие своим жителям.