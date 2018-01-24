Правительство поделит больницы Латвии на несколько сортов(1)

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Герман Бергер
22:29 23.01.2018
Наша Латвия / Социум

Правительство одобрило решение разделить больницы на пять уровней, сообщает Skaties.lv

На четвертом и пятом уровне находятся системно важные больницы — региональные и государственные университетские больницы. Бывшие районные больницы теперь разделены на три уровня.

 

Медучреждения первого уровня будут обеспечивать терапию и уход за хроническими пациентами.

 

Второй уровень введен как промежуточный, где в общем обеспечат специализацию по трем профилям, в их числе хирургия. В этих больницах можно также развивать гинекологию, педиатрию или травматологию. Третий уровень будет обеспечивать все вышеназванные отрасли медицины.

 

Для развития больниц предусмотрено финансирование из структурных фондов ЕС в размере 15,8 млн евро, в том числе 330 тыс. евро будет выделено больницам первого, 770 тыс. — второго, 1,1 млн — третьего уровня.

 

Дополнительное финансирование в размере до 500 тыс. евро будет выделено больницам, которые наладят сотрудничество с другими больницами. До 110 тыс. евро будет предусмотрено для четырех пунктов неотложной медицинской помощи: в Риге, Саулкрасты, Смилтене и Приекуле.

 

Как сообщалось, с предусмотренных реформой здравоохранения четырех уровней больниц Министерство здравоохранения хочет перейти к пяти уровням, в результате уровень Сигулдской, Тукумсской, Алуксненской и Прейльской больниц будет повышен.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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Вася Пупкин 00:47 24:01:2018

Ну правильно, население они давно уже рассортировали.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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