Конгресс США разошелся, не утвердив бюджет, федеральные ведомства в полночь автоматически приостановят работу.

На сайте сената сообщается, что работа верхней палаты конгресса продолжится после 00.01, то есть, после истечения бюджетного дедлайна.

В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.