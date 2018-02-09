Правительство США вынуждено прекратить работу(12)

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Анатолий Тарасов
07:00 09.02.2018
В мире / Политика

Конгресс США разошелся, не утвердив бюджет, федеральные ведомства в полночь автоматически приостановят работу.

На сайте сената сообщается, что работа верхней палаты конгресса продолжится после 00.01, то есть, после истечения бюджетного дедлайна.

 

В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

 

Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.

РИА Новости / Фото
Комментарии (12)
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Ой! 07:34 09:02:2018

Латвия в шоке ! Нужно всех патриотSSов сослать туда на помощь ИХ друзьям и партнерам.

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Пророк 07:53 09:02:2018

От России делегат Собчак уже там, в местном обкоме. Штаты в 2008 году если я не ошибаюсь имели внешний долг около 8 триллионов, на 1980 гол менее триллиона, сейчас за 20 триллионов, но на сайте внешнего долга США в правом верхнем углу есть кнопка (тайм машина) так вот на 2022 год в планах почти 23 триллиона, но конечно если к тому времени МИР не перестанет спонсировать своего кровавого жандарма

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Или, 07:59 09:02:2018

как вариант, война все спишет?

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Janka 07:51 09:02:2018

ja nekuja ne ponjal. kak eto "prekratitj rabotu? a cerez minutu vozobnovitj?
v vseh stranah vecerom prekrascaet rabotu, rashoditsa po domam, kushaet, spit, otdihaet a utrop opjatj sobiraetsa na rabotu.
a v USA oni kruglosutocno sidjat v zasedanii?

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Жанна 07:53 09:02:2018

Да чтоб США волбще развалилось, чего они и делают в странах куда вторгаются или типа защищают своеи дерьмократиеи. К чему и Латвия стремится. Бог все видит.

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во была бы вонь 07:57 09:02:2018

если бы в россии подобное произошло

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Но при этом, 08:01 09:02:2018

все воняющие постоянно хоронят Россию.)))

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печатание необеспеченных денег 07:58 09:02:2018

приводит к м ировой инфляции и перенос ее с территории сша

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (12)