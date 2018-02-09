На сайте сената сообщается, что работа верхней палаты конгресса продолжится после 00.01, то есть, после истечения бюджетного дедлайна.
В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.
Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.
Латвия в шоке ! Нужно всех патриотSSов сослать туда на помощь ИХ друзьям и партнерам.« ответить
От России делегат Собчак уже там, в местном обкоме. Штаты в 2008 году если я не ошибаюсь имели внешний долг около 8 триллионов, на 1980 гол менее триллиона, сейчас за 20 триллионов, но на сайте внешнего долга США в правом верхнем углу есть кнопка (тайм машина) так вот на 2022 год в планах почти 23 триллиона, но конечно если к тому времени МИР не перестанет спонсировать своего кровавого жандарма« ответить
как вариант, война все спишет?« ответить
ja nekuja ne ponjal. kak eto "prekratitj rabotu? a cerez minutu vozobnovitj?« ответить
v vseh stranah vecerom prekrascaet rabotu, rashoditsa po domam, kushaet, spit, otdihaet a utrop opjatj sobiraetsa na rabotu.
a v USA oni kruglosutocno sidjat v zasedanii?
Да чтоб США волбще развалилось, чего они и делают в странах куда вторгаются или типа защищают своеи дерьмократиеи. К чему и Латвия стремится. Бог все видит.« ответить
если бы в россии подобное произошло« ответить
все воняющие постоянно хоронят Россию.)))« ответить
приводит к м ировой инфляции и перенос ее с территории сша« ответить