Оппозиция, собравшая подписи за отставку министра экономики Арвилса Ашераденса, после событий с задержанием главы Банка Латвии и претензиями Минфина США к ABLV Banka считает резонным задуматься об отставке всего правительства, сообщает программа Латвийского радио 4 «Открытый вопрос».

Ранее представители правительственной оппозиции пообещали инициировать отставку Арвилса Ашераденса, если Минэкономики не сможет найти решение ситуации с ростом цен на электроэнергию: из-за изменения модели финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ) в некоторых случаях счета увеличились до 60%.

«Оппозиция собрала подписи об отставке министра экономики. Это было в четверг. Я думаю, что после событий выходных дней, в субботу и воскресенье, масштаб трагедии стал намного выше. Нам вполне резонно думать об отставке правительства», — заявил депутат Сейма от партии «Согласие» Сергей Потапкин.

Напомним, президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс подозревается в требовании и принятии взятки в крупном размере, называется сумма в 100 тысяч евро. В пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски в рабочем кабинете Римшевичса и у него дома. В субботу глава Центробанка провел более восьми часов в офисе бюро, после чего был помещен в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что KNAB начало проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера частного латвийского банка Norvik Banka Григория Гусельникова. Бизнесмен утверждает, что не давал взятки и именно поэтому КРФК ужесточила требования к Norvik banka, пытаясь вынудить банк стать неплатежеспособным и дать основание для его перенятия и лишения лицензии. Позже стало известно, что Госполиция начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka.

Несколькими днями ранее в Латвии разгорелся скандал, связанный с обвинениями в отмывании денег в отношении ABLV Bank. Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, 13 февраля заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия.

В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В банке подчеркнули, что никогда не давали взяток должностным лицам. Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, отметили в ABLV Bank. Банк обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

По словам министра экономики Арвилса Ашераденса, американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в ABLV Bank нарушения.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для ABLV Bank ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетовые операции на счетах клиентов в любой валюте. ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать ABLV Bank достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

Пока же Банк Латвии принял решение предоставить ABLV Bank кредит в размере 97,5 миллиона евро под залог ценных бумаг. В Банке Латвии подчеркнули, что в этой сделке на финансовом рынке никаким образом не используются средства государственного бюджета, а стоимость заложенных ценных бумаг значительно превышает сумму ссуды.