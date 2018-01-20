В крещенскую ночь духовенство Московского патриархата собирается освятить воды Мирового океана планеты, следуя древней православной традиции, сообщает «Интерфакс».

Северный Ледовитый океан освятят в поселке Тикси в Якутии, в Рейкьявике в Исландии община русского прихода выйдет на берег Атлантического океана. Тихий океан освятят на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье, бухте Гертнера Магаданской области, передает «Интерфакс».

Индийский океан освятит община РПЦ в ОАЭ — в районе Персидского залива.

В пятницу православные отмечают один из основных церковных праздников — Крещение Господне — в этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.