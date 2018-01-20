Северный Ледовитый океан освятят в поселке Тикси в Якутии, в Рейкьявике в Исландии община русского прихода выйдет на берег Атлантического океана. Тихий океан освятят на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье, бухте Гертнера Магаданской области, передает «Интерфакс».
Индийский океан освятит община РПЦ в ОАЭ — в районе Персидского залива.
В пятницу православные отмечают один из основных церковных праздников — Крещение Господне — в этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.
Oi, nevaru! Gadsimta anekdote. Svētītāji atradušies. Galvenais, aiz svarīguma neplīstiet..« ответить
Придумали "русский мир". Что дальше? Вата стала остывать. Надо придумать "русский океан", как составляющую "русского мира".« ответить
Православные могут только осквернить..« ответить
Nabaga zivtiņas, mocies nu ar pareizticīguma baciļiem..« ответить
Pareizticīgie ir sektanti ar lielummāniju.« ответить
Krievi savu izgudrojumu un nacionālās tikšanās vietu -divpēdu tualete var tikai iesvētīt un tur attīrīties.« ответить