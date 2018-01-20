Православные священники на Крещение освятят Мировой океан(8)

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Тимур Пушкарев
12:31 19.01.2018
В мире / Россия

В крещенскую ночь духовенство Московского патриархата собирается освятить воды Мирового океана планеты, следуя древней православной традиции, сообщает «Интерфакс».

Северный Ледовитый океан освятят в поселке Тикси в Якутии, в Рейкьявике в Исландии община русского прихода выйдет на берег Атлантического океана. Тихий океан освятят на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье, бухте Гертнера Магаданской области, передает «Интерфакс».

 

Индийский океан освятит община РПЦ в ОАЭ — в районе Персидского залива.

 

В пятницу православные отмечают один из основных церковных праздников — Крещение Господне — в этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Интерфакс / Фото РИА Новости
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 12:34 19:01:2018

Oi, nevaru! Gadsimta anekdote. Svētītāji atradušies. Galvenais, aiz svarīguma neplīstiet..

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ИвАн 17:26 19:01:2018

Придумали "русский мир". Что дальше? Вата стала остывать. Надо придумать "русский океан", как составляющую "русского мира".

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ваня 12:40 19:01:2018

Православные могут только осквернить..

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Latviešu patriots 12:47 19:01:2018

Nabaga zivtiņas, mocies nu ar pareizticīguma baciļiem..

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Pilsonis 12:53 19:01:2018

Pareizticīgie ir sektanti ar lielummāniju.

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Kaupēns 13:30 19:01:2018

Krievi savu izgudrojumu un nacionālās tikšanās vietu -divpēdu tualete var tikai iesvētīt un tur attīrīties.

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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