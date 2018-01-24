Правозащитник объяснил проблемы ЛГБТ-сообщества в Латвии(5)

Лента новостей
Собчак накануне выборов посетит Вашингтон с деловым визитом США напичкают Европу новейшим оружием для защиты от России Трассу в Сигулде признали подходящей для Олимпийских игр в Швеции Эксперт ПАСЕ: власти Чечни продолжают преследовать геев Правительство поделит больницы Латвии на несколько сортов Российским спортсменам рекомендуют отказаться от участия в Олимпиаде Французское СМИ: французы теперь пьют больше, чем россияне! Портрет русского в Балтии: любит Россию, всем недоволен, не верит НАТО Люди бегут из России. Олигархической власти — плевать на народ
Eще в разделе
Правительство поделит больницы Латвии на несколько сортов Портрет русского в Балтии: любит Россию, всем недоволен, не верит НАТО Пропавший в Даугавпилсе мужчина найден без признаков жизни Спецслужбы решили научить латвийских библиотекарей выявлять террористов Эксперт: власть считает, что жители Латвии «сами по себе». Политикам не до народа!
Фото из личного архива Каспарса Залитиса
Герман Бергер
20:30 23.01.2018
Наша Латвия / Социум

По словам представителя организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Каспарса Залитиса, в этом году на представителей сексуальных меньшинств в Латвии нападали как минимум шесть раз, но никто из них не подал заявления в полицию, опасаясь повторной дискриминации со стороны стражей порядка.

Как отметил Залитис, общество Mozaīka помогает людям, подвергшимся нападению, и объясняет, почему необходимо идти в полицию и писать заявление.

 

По его словам, большинство нападений — групповые и совершаются подвыпившими людьми.

 

«Они набрались силы в алкоголе и нападают на человека», — заявил Залитис в интервью Sputnik.

 

Также он отметил, что иногда людей ошибочно причисляют к ЛГБТ-сообществу: они просто выглядят немного по-другому и из-за этого становятся жертвами нападений.

 

Читайте также:

— В прокате Латвии стартовал фильм о любви двух парней

 

Sputnik / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latvieši patriots 20:04 23:01:2018

Zālīti kopā ar gejiem jāšauj nost

« ответить
Profile_default
Александр Шерсобитов 20:45 23:01:2018

Гомосексуалисты толкают какашки друг у друга в прямой кишке и отставляют там свою сперму. Этот правозащитник возбужлается от мужского ануса или предлагает свой, чтобы ему в анус засунули бы половой орган. Кишка порвана и ему трудно удержать какашки.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:05 23:01:2018

Nabadziņš atradies! Nevajag bāzties virsū ar sava homoseksuālā dzīvesveida propogandu, neviens neaiztiks.

« ответить
Profile_default
Правозащитник ЛГБТ 20:12 23:01:2018

Статья 121. Мужеложство

Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Мужеложство, совершенное с применением физического насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

« ответить
Profile_default
Janka 21:11 23:01:2018

на представителей сексуальных меньшинств в Латвии нападали как минимум шесть раз, но никто из них не подал заявления в полицию
===
a cto tak malo? dokazatelstv ti javno ne sobiraeshja privoditj tak cto mog paru nolikov dobavitj. nu skazem 600 raz. i vse razi ne podavali zajavki.
)

« ответить

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV