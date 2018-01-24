Как отметил Залитис, общество Mozaīka помогает людям, подвергшимся нападению, и объясняет, почему необходимо идти в полицию и писать заявление.
По его словам, большинство нападений — групповые и совершаются подвыпившими людьми.
«Они набрались силы в алкоголе и нападают на человека», — заявил Залитис в интервью Sputnik.
Также он отметил, что иногда людей ошибочно причисляют к ЛГБТ-сообществу: они просто выглядят немного по-другому и из-за этого становятся жертвами нападений.
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Zālīti kopā ar gejiem jāšauj nost« ответить
Гомосексуалисты толкают какашки друг у друга в прямой кишке и отставляют там свою сперму. Этот правозащитник возбужлается от мужского ануса или предлагает свой, чтобы ему в анус засунули бы половой орган. Кишка порвана и ему трудно удержать какашки.« ответить
Nabadziņš atradies! Nevajag bāzties virsū ar sava homoseksuālā dzīvesveida propogandu, neviens neaiztiks.« ответить
Статья 121. Мужеложство« ответить
Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Мужеложство, совершенное с применением физического насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
на представителей сексуальных меньшинств в Латвии нападали как минимум шесть раз, но никто из них не подал заявления в полицию« ответить
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a cto tak malo? dokazatelstv ti javno ne sobiraeshja privoditj tak cto mog paru nolikov dobavitj. nu skazem 600 raz. i vse razi ne podavali zajavki.
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