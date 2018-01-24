Фото из личного архива Каспарса Залитиса

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По словам представителя организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Каспарса Залитиса, в этом году на представителей сексуальных меньшинств в Латвии нападали как минимум шесть раз, но никто из них не подал заявления в полицию, опасаясь повторной дискриминации со стороны стражей порядка.