Праздничная речь Трампа: не Россия, а мы победили ИГИЛ в Сирии(29)

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Виталий Вавилкин
10:15 31.12.2017
В мире / Война

Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», — говорит Трамп.

 

Ранее глава Белого дома заявил, что за период его президентства территория, занимаемая «Исламским государством»* в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз, напоминает RT. В своем Twitter президент привел статистику: «20 января, когда прошла инаугурация Трампа, согласно подсчётам 35 тыс. боевиков ИГ* занимали около 17,5 тыс. квадратных миль (примерно 45 тыс. квадратных километров) территорий в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшиеся 1 тыс. или около того боевиков контролируют около 1,9 тыс. квадратных миль (примерно 5 тыс. квадратных километров)».

 

РИА «Новости» напоминает, что США и Россия соперничают в оценке того, чьи усилия по борьбе с ИГ* были более эффективными. Ранее в США на фоне заявлений президента России Владимира Путина о победе над терроризмом в Сирии благодаря совместным действиям сирийской армии и российских сил отметили, что ВКС осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ*».

 

Российские власти раскритиковали заявления западных партнеров о победе в Сирии и призвали Вашингтон прекратить «приписывать себе чужие победы».

NEWSru.com / Фото
Комментарии (29)
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Latviešu patriots 10:36 31:12:2017

Krievija kā vienmēr muld. Cik pazīstami un prognozējami..

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народ(не латышскоязычный) 10:41 31:12:2017

а латыши, как всегда, под любого прогнутся и нагнутся!

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народ! 10:42 31:12:2017

и как это по-латышски,и легко предсказуемо!

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60 11:20 31:12:2017

американский жополиз !

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ваня 11:46 31:12:2017

Я вот тоже уверен что США победила ИГ..нелюди россии бомбили школы детсады базары..одним словом уничтожали мирных жителей

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васе 19:47 31:12:2017

своей уверенностью можешь подтереться старый ган дон

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9987 10:42 31:12:2017

Перепуганная собака, как правило, громче лает", - добавил северокорейский лидер.

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Ваня 12:17 31:12:2017

Правильно я все думал что недомерок Путин так громко гавкает....

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Вася Пупкин 12:32 31:12:2017

А у тебя есть чем думать?

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Апис 10:47 31:12:2017

Победил тот, кто сохранил своего союзника у власти, обустраивается на двух базах и собирается бурить нефть на Ефрате). И попутно зачистил тысячи доморощенных шайтанов. Или я не прав?

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Пеця Камушкин 15:03 31:12:2017

А Шойгу еще сказал, что расейские войска освободили от боевиков территорию в 503 тысячи 223 квадратных км! При этом площадь Сирии составляет около 185 тысяч квадратных км... А я ему верю. Ведь это он по телевизору сказал.

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Забавно 15:10 31:12:2017

Министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, заявив, что за два года в результате действий российских ВКС "освобождено 503 тыс. 223 кв. км территории Сирии". "Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 тыс. 223 квадратных километра", - передает ТАСС слова главы российского оборонного ведомства. Стоит отметить, что вся площадь Сирии составляет 185 тыс. кв. км, поэтому сегодняшнее заявление - явный ляп Шойгу, который с 2009 года является президентом Русского географического общества.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 10:47 31:12:2017

Нашему бы теляти да волка съесть!

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Forward looking 10:47 31:12:2017

Кто о чём, а вшивый о бане.
Обычно так бывает, когда не о чем говорить, - начинают врать.
Этот случай не исключение!

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Latviešu patriots 10:53 31:12:2017

Par melošanu.pareizi pateici - tu melo visu laiku. Tirliņ.

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Патриоту 11:03 31:12:2017

К врачу не пробовал обратиться?Твои коментарии похожи на шизофрению!!!

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Слышь ТЫ 19:22 31:12:2017

Lat. patriots XyEBC - Дожить до 50 лет,А ВМЕСТО МОЗГОВ ОДНО ГАВНО!!! Ой забыл - ТЫ ЖЕ ВЫВАЛИЛСЯ ИЗ ЖОПЫ СВОЕЙ МАМАШИ В СВИНАРКЕ ПРЯМО В СВИНЯЧЬЕ ГАВНО!!! ЧТОБЫ ТЫ ИМ ПОДАВИЛСЯ CyKA,ЛАТЫШОНОК XyEB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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123

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

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