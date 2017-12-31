«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», — говорит Трамп.
Ранее глава Белого дома заявил, что за период его президентства территория, занимаемая «Исламским государством»* в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз, напоминает RT. В своем Twitter президент привел статистику: «20 января, когда прошла инаугурация Трампа, согласно подсчётам 35 тыс. боевиков ИГ* занимали около 17,5 тыс. квадратных миль (примерно 45 тыс. квадратных километров) территорий в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшиеся 1 тыс. или около того боевиков контролируют около 1,9 тыс. квадратных миль (примерно 5 тыс. квадратных километров)».
РИА «Новости» напоминает, что США и Россия соперничают в оценке того, чьи усилия по борьбе с ИГ* были более эффективными. Ранее в США на фоне заявлений президента России Владимира Путина о победе над терроризмом в Сирии благодаря совместным действиям сирийской армии и российских сил отметили, что ВКС осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ*».
Российские власти раскритиковали заявления западных партнеров о победе в Сирии и призвали Вашингтон прекратить «приписывать себе чужие победы».
Krievija kā vienmēr muld. Cik pazīstami un prognozējami..« ответить
а латыши, как всегда, под любого прогнутся и нагнутся!« ответить
и как это по-латышски,и легко предсказуемо!« ответить
американский жополиз !« ответить
Я вот тоже уверен что США победила ИГ..нелюди россии бомбили школы детсады базары..одним словом уничтожали мирных жителей« ответить
своей уверенностью можешь подтереться старый ган дон« ответить
Перепуганная собака, как правило, громче лает", - добавил северокорейский лидер.« ответить
Правильно я все думал что недомерок Путин так громко гавкает....« ответить
А у тебя есть чем думать?« ответить
Победил тот, кто сохранил своего союзника у власти, обустраивается на двух базах и собирается бурить нефть на Ефрате). И попутно зачистил тысячи доморощенных шайтанов. Или я не прав?« ответить
А Шойгу еще сказал, что расейские войска освободили от боевиков территорию в 503 тысячи 223 квадратных км! При этом площадь Сирии составляет около 185 тысяч квадратных км... А я ему верю. Ведь это он по телевизору сказал.« ответить
Министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, заявив, что за два года в результате действий российских ВКС "освобождено 503 тыс. 223 кв. км территории Сирии". "Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 тыс. 223 квадратных километра", - передает ТАСС слова главы российского оборонного ведомства. Стоит отметить, что вся площадь Сирии составляет 185 тыс. кв. км, поэтому сегодняшнее заявление - явный ляп Шойгу, который с 2009 года является президентом Русского географического общества.« ответить
Нашему бы теляти да волка съесть!« ответить
Кто о чём, а вшивый о бане.« ответить
Обычно так бывает, когда не о чем говорить, - начинают врать.
Этот случай не исключение!
Par melošanu.pareizi pateici - tu melo visu laiku. Tirliņ.« ответить
К врачу не пробовал обратиться?Твои коментарии похожи на шизофрению!!!« ответить
Lat. patriots XyEBC - Дожить до 50 лет,А ВМЕСТО МОЗГОВ ОДНО ГАВНО!!! Ой забыл - ТЫ ЖЕ ВЫВАЛИЛСЯ ИЗ ЖОПЫ СВОЕЙ МАМАШИ В СВИНАРКЕ ПРЯМО В СВИНЯЧЬЕ ГАВНО!!! ЧТОБЫ ТЫ ИМ ПОДАВИЛСЯ CyKA,ЛАТЫШОНОК XyEB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить