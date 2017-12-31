Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», — говорит Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что за период его президентства территория, занимаемая «Исламским государством»* в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз, напоминает RT. В своем Twitter президент привел статистику: «20 января, когда прошла инаугурация Трампа, согласно подсчётам 35 тыс. боевиков ИГ* занимали около 17,5 тыс. квадратных миль (примерно 45 тыс. квадратных километров) территорий в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшиеся 1 тыс. или около того боевиков контролируют около 1,9 тыс. квадратных миль (примерно 5 тыс. квадратных километров)».

РИА «Новости» напоминает, что США и Россия соперничают в оценке того, чьи усилия по борьбе с ИГ* были более эффективными. Ранее в США на фоне заявлений президента России Владимира Путина о победе над терроризмом в Сирии благодаря совместным действиям сирийской армии и российских сил отметили, что ВКС осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ*».

Российские власти раскритиковали заявления западных партнеров о победе в Сирии и призвали Вашингтон прекратить «приписывать себе чужие победы».