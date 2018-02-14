Праздничное меню на День влюбленных: 4 рецепта

Вариант праздничного меню на День влюбленных. Побалуй себя, любимую, легкими в приготовлении и красивыми блюдами!

Лосось с фундуком и помидорами черри

На 2 порции:

2 ст. л. соевого соуса

2 ч. л. лимонного сока

1 стручок перца чили

2 кусочка филе лосося

2 см корня имбиря

1 зубчик чеснока

1 красная луковица

30 г очищенного фундука

4 ст. л. растительного масла

100 г помидоров черри

100 г листового салата

соль

молотый черный перец

Приготовление:

Соевый соус смешать с лимонным соком. Добавить измельченный перец чили. Полить этой смесью филе лосося и убрать в холодильник на 30 мин.

Корень имбиря натереть. Чеснок и лук порубить. Орехи обжарить в сухой сковороде и измельчить.

Филе лосося обжарить на 2 ст. л. растительного масла. Накрыть фольгой и поместить в духовку, нагретую до 100° и затем выключенную.

Имбирь, чеснок и лук подрумянить на оставшемся масле. Добавить помидоры и жарить 3 мин. Подмешать орехи, посолить и поперчить. Держать на огне еще 2 мин. Можно добавить соевый соус.

Рыбу разложить по тарелкам на листья салата. Сверху распределить овощи с орехами и подать на стол.

Тирамису лайт

На 2 порции:

1 яйцо

30 г сахарной пудры

125 г маскарпоне

80 г натурального йогурта

4 ст. л. ликера

80 мл холодного кофе

100 г бисквитного печенья

2 ч. л. порошка какао

Приготовление:

Яйцо осторожно разделить на белок и желток. Белок взбить венчиком или миксером в крепкую пену. Добавить сахарную пудру и взбить до получения пышной массы однородной консистенции.

Желток соединить с маскарпоне и йогуртом. Слегка взбить венчиком, подмешать ликер. К получившейся массе добавить белковую и взбить миксером все вместе.

Печенье наломать. Затем каждый кусочек окунуть в кофе и вперемежку с приготовленным ранее кремом разложить по небольшим прозрачным стаканам. Убрать в холодильник на 2 ч.

Перед подачей верх каждой порции десерта посыпать порошком какао.

Сырный супчик

На 2 порции:

1 белая луковица

1 зубчик чеснока

30 г сливочного масла

1 ст. л. муки

100 мл белого сухого вина

500 мл бульона

100 мл сливок (жирность 10%)

100 г полутвердого сыра

50 г твердого сыра

2 ст. л. сметаны (жирность 35%)

соль

молотый перец

Приготовление:

Лук с чесноком мелко нарезать. Масло распустить в небольшой кастрюле. Добавить лук с чесноком и слегка подрумянить. Посыпать мукой и жарить до золотистого цвета. Влить вино, довести до кипения и варить 1 мин. Добавить бульон и сливки. Варить, помешивая, 3 мин.

Оба вида сыра натереть на средней терке и пересыпать в горячий бульон со сливками. Помешивая, расплавить его. Посолить и поперчить. Можно приправить мускатным орехом. Варить 1 мин и затем сразу разлить по пиалам. Добавить сметану. На стол супчик можно подать с гренками.

Маффины с марципаном

На 8 штук:

90 г сливочного масла

2 яйца

210 г сахарной пудры

60 г муки

30 г овсяной муки

2 ст. л. молотого миндаля

1 ст. л. порошка какао

1 ч. л. разрыхлителя

300 г марципановой массы

3 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

Для теста масло распустить. Яйца взбить миксером с 60 г сахарной пудры. В миске перемешать обычную муку с овсяной, миндалем, какао и разрыхлителем. Получившуюся смесь подмешать к яичной попеременно с теплым маслом.

Тесто разложить по формочкам для маффинов. Маффины выпекать 25 мин при 170°.

Марципановую массу соединить с 50 г сахарной пудры. Можно добавить пищевой краситель. Затем раскатать массу в пласт и вырезать формочками «сердечки».

Оставшуюся пудру растереть с лимонным соком до получения гладкой массы. Получившейся глазурью покрыть маффины и дать ей застыть. Украсить «сердечками».