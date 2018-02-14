Праздничное меню на День влюбленных: 4 рецепта

Лосось с фундуком и помидорами черри
На 2 порции:
2 ст. л. соевого соуса
2 ч. л. лимонного сока
1 стручок перца чили
2 кусочка филе лосося
2 см корня имбиря
1 зубчик чеснока
1 красная луковица
30 г очищенного фундука
4 ст. л. растительного масла
100 г помидоров черри
100 г листового салата
соль
молотый черный перец
Приготовление:
Соевый соус смешать с лимонным соком. Добавить измельченный перец чили. Полить этой смесью филе лосося и убрать в холодильник на 30 мин.
Корень имбиря натереть. Чеснок и лук порубить. Орехи обжарить в сухой сковороде и измельчить.
Филе лосося обжарить на 2 ст. л. растительного масла. Накрыть фольгой и поместить в духовку, нагретую до 100° и затем выключенную.
Имбирь, чеснок и лук подрумянить на оставшемся масле. Добавить помидоры и жарить 3 мин. Подмешать орехи, посолить и поперчить. Держать на огне еще 2 мин. Можно добавить соевый соус.
Рыбу разложить по тарелкам на листья салата. Сверху распределить овощи с орехами и подать на стол.
Тирамису лайт
На 2 порции:
1 яйцо
30 г сахарной пудры
125 г маскарпоне
80 г натурального йогурта
4 ст. л. ликера
80 мл холодного кофе
100 г бисквитного печенья
2 ч. л. порошка какао
Приготовление:
Яйцо осторожно разделить на белок и желток. Белок взбить венчиком или миксером в крепкую пену. Добавить сахарную пудру и взбить до получения пышной массы однородной консистенции.
Желток соединить с маскарпоне и йогуртом. Слегка взбить венчиком, подмешать ликер. К получившейся массе добавить белковую и взбить миксером все вместе.
Печенье наломать. Затем каждый кусочек окунуть в кофе и вперемежку с приготовленным ранее кремом разложить по небольшим прозрачным стаканам. Убрать в холодильник на 2 ч.
Перед подачей верх каждой порции десерта посыпать порошком какао.
Сырный супчик
На 2 порции:
1 белая луковица
1 зубчик чеснока
30 г сливочного масла
1 ст. л. муки
100 мл белого сухого вина
500 мл бульона
100 мл сливок (жирность 10%)
100 г полутвердого сыра
50 г твердого сыра
2 ст. л. сметаны (жирность 35%)
соль
молотый перец
Приготовление:
Лук с чесноком мелко нарезать. Масло распустить в небольшой кастрюле. Добавить лук с чесноком и слегка подрумянить. Посыпать мукой и жарить до золотистого цвета. Влить вино, довести до кипения и варить 1 мин. Добавить бульон и сливки. Варить, помешивая, 3 мин.
Оба вида сыра натереть на средней терке и пересыпать в горячий бульон со сливками. Помешивая, расплавить его. Посолить и поперчить. Можно приправить мускатным орехом. Варить 1 мин и затем сразу разлить по пиалам. Добавить сметану. На стол супчик можно подать с гренками.
Маффины с марципаном
На 8 штук:
90 г сливочного масла
2 яйца
210 г сахарной пудры
60 г муки
30 г овсяной муки
2 ст. л. молотого миндаля
1 ст. л. порошка какао
1 ч. л. разрыхлителя
300 г марципановой массы
3 ч. л. лимонного сока
Приготовление:
Для теста масло распустить. Яйца взбить миксером с 60 г сахарной пудры. В миске перемешать обычную муку с овсяной, миндалем, какао и разрыхлителем. Получившуюся смесь подмешать к яичной попеременно с теплым маслом.
Тесто разложить по формочкам для маффинов. Маффины выпекать 25 мин при 170°.
Марципановую массу соединить с 50 г сахарной пудры. Можно добавить пищевой краситель. Затем раскатать массу в пласт и вырезать формочками «сердечки».
Оставшуюся пудру растереть с лимонным соком до получения гладкой массы. Получившейся глазурью покрыть маффины и дать ей застыть. Украсить «сердечками».
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