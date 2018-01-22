Праздник хоккея в Пурвциемсе

В субботу, 20 января, на катке спортивного комплекса 84-й рижской средней школы, в Пурвциемсе, состоялся хоккейный матч между командами «Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск).

Спортивный поединок в Пурвциемсе собрал рекордное количество зрителей – более 10, 5 тысяч человек. Это лучший показатель для «Динамо» в нынешнем сезоне. Билетов на специально оборудованные трибуны хватило не всем желающим, так что рядом со стадионом был установлен большой экран, на который транслировалась игра.

Несмотря на горячую поддержку болельщиков, рижская команда, проиграла белорусам со счетом 2:3. Это поражение стало рижан уже пятым подряд, и команда осталась на последнем месте в лиге. Но праздник все равно получился!

Люди стали собираться на стадионе уже за несколько часов до игры. Работала полевая кухня, продавались сувениры от латвийских мастеров с атрибутикой рижской команды, звучала музыка. Пел Интарс Бусулис, группа Fakts, выступала цирковая студия Minimagic, шоу кукол Bestshow.

По словам мэра Риги Нила Ушакова, хоккейные матчи под открытым небом положат начало новой городской традиции. Проведение таких соревнований планируется продолжить. Тренеры и игры в один голос отмечают фантастическую, по их словам, атмосферу, которая царила на стадионе. Так что, несмотря на зимнюю погоду, никто не замерз.

Специально для этой игры была создана соответствующее стандартам КХЛ хоккейное поле, а также построена трибуны со стоячими местами для 8500 человек.

В этом году КХЛ второй раз играет под открытым небом. Дебют состоялся в декабре 2017 года в Хельсинки. В Риге хоккеисты впервые играли под открытым небом и при естественном освещении.