Праздник в лесу(1)

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газета Сегодня
23:00 15.01.2018
газета Сегодня / Природа

Еще до Нового года рылся в гараже и нашел фотографические причиндалы, уже забытые и ненужные при нынешних технологиях. Повертел в руках: выбросить жаль — все–таки память о прошлом. Но вопрос, есть ли вариант, куда приспособить, заставил подумать. И хотя этот процесс длился долго, способ нашелся!

Например, ванночки, в которых прежде разводил всякие растворы, переделал. И стали они кормушками. Для этого к боковине одной кюветы винтами приспособил донышко от другой, изогнув его после нагрева так, чтобы оно одновременно стало и крышей сооружения. В боковой стенке вырезал окошки, вставил миниатюрное подобие оконных переплетов. И получилась вполне праздничная кормушка! 

 

Отвез ее в лес, подвесил на видном месте, загрузил всякими дарами. А через несколько дней проведал. И оказалось, что новая кормушка пользуется у лесных обитателей намного большей популярностью, чем обычная кормушка, сделанная из куска фанерки и с прибитыми по краям дна брусочками, чтобы еда не сваливалась наземь. 

 

Здесь постоянно тусуются синицы почти всех подвидов, поползни, дятлы. Часто бывает белка — одна или несколько, пока не установил, но, похоже, неподалеку обитает беличья семья, все члены которой знают дорогу к этой праздничной кормушке. И кто–то из этого семейства узнает меня в лицо: когда еще только иду к кормушке с припасами, первой всегда замечает именно белка — скачет по веткам, стрекочет. Одним словом, радуется очередной порции угощенья. И вскоре к всеобщей веселухе присоединяются пернатые: попискивают, носятся вокруг в такой близости, что чуть ли не в руки даются.

 

И мне тоже весело наблюдать за этим оживлением. Будто снова и снова возвращаюсь вместе со своими нахлебничками в устроенный собственными руками праздник, когда искренняя радость бьет через край. И если я сделал эту новую кормушку, украшенную на свое усмотрение, засыпал в нее угощенье, то и лесные птицы–зверушки отвечают мне той же монетой, выражая свое оживление и восторг при виде лакомства.

 

В такие моменты чувствую себя чуть ли не Дедом Морозом, дарящим всем вокруг веселье и надежду на то, что никто не окажется обделенным или обиженным. Честное слово, ради таких минут хочется снова и снова собираться в свои леса, тащить по еле заметным тропинкам рюкзак с припасами для всех, кто меня ждет среди снегов и морозов. И каждое мое посещение для них — настоящий праздник. 

 

Валерий САМОХВАЛОВ.

 

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Комментарии (1)
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Vika 23:49 15:01:2018

Спасибо! Позитивно!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)