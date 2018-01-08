Доктор Мортон Либерман из Прайтзкерской медицинской школы три года изучал 80 человек в возрасте от 65 до 91 года.

Ученые доказали: предчувствие смерти действительно существует. Как показали результаты специально разработанного теста, примерно за год до ухода из жизни человек начинает предчувствовать близкую кончину.

Доктор Мортон Э. Либерман Прайтзкерской медицинской школы разработал тест для определения скорой смерти и провел его на 80 добровольцах мужского и женского пола в возрасте 65-91 лет.

В течение трех лет ученые наблюдал за пациентами, половина из которых скончались во время проведения исследования.

Как показало сравнение результатов тестирования, психологические и физиологические показатели у тех испытуемых, кто остался в живых, и тех, кто скончался, существенно различались. Так, умершие люди намного хуже справились с когнитивными заданиями, у них отмечался низкий уровень настойчивости и активности, и они проявляли меньше склонности к самоанализу.

По данным Либермана, у людей предчувствие смерти появлялось примерно за год до их ухода из жизни. Во время эксперимента некоторые участники заявляли, что не проживут дольше года, и оказывались правы.

Как отмечает профессор Либерман, многие пациенты перед смертью испытывали сильную тревогу, кто-то даже впадал в депрессию. Ученые объясняют это гормональными изменениями, которые должны подготовить центральную нервную систему и психику к смерти.

Ученые считают, что их исследование на шаг приблизило науку к возможности предсказания времени смерти человека.