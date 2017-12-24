В субботу в Айнажи в магазине SuperAlko было непросто пробраться с тележкой между полками со спиртным. А народ тем временем лишь прибывал.

И владельцы приграничных латвийских магазинов подтверждают, что перед праздниками их оборот возрос в несколько раз, пишет Pärnu Postimees.

Лучший способ влиться в поток покупателей и завести с ними разговор — самому взять тележку и положить в нее ящик какого-нибудь пива. «Это хорошее пиво?», — спрашивает вдруг одна дама, которая, как выясняется, приехала сюда вместе с супругом из Пярнумаа. Выслышав описание, ее муж решает взять несколько ящиков и себе.

«Можно сказать, предпраздничное паломничество, — говорит он. — Дочь у меня живет в Финляндии. Подарю зятю пару ящиков, очень хороший финн. Они должны приехать между Рождеством и Новым годом. Что же другое ему подарить? Он любит сауну и пиво, у них дома три разных сауны».

В Айнажи пара ездит все же не так часто. «Я покупаю за раз так много, что нет необходимости ездить часто», — поясняет муж.

В последний раз он ездил в SuperAlko в октябре. Тогда было куплено восемь ящиков пива, теперь все они опустошены. «У нас два-три банных дня в неделю, в сауне уходит пять-шесть банок, — рассказал он. — Среди недели в рабочие дни вообще не пью».

Жители Эстонии приехали в Латвию практически с пустым баком. «Здесь литр бензина почти на десять центов дешевле, я заправил 60 литров, — рассказал мужчина. — Еще мне нравится Saldejums. Пломбир, который в Эстонии не производят».

«В любом случае сюда стоит приехать», — говорит один из покупателей, приехавший из Икла.

«Часто не езжу, — говорит другой. — Но, если едем в Латвию, всегда заходим в магазин. И сегодня получилось так же».

Тем временем из-за полок выходит женщина. За несколько минут до этого она выбрала пару бутылок шампанского. Теперь у нее в руках бутылки водки: сосед позвонил и попросил купить.

Есть и те, кто приехал в SuperAlko в первый раз. «Мы были в Латвии, решили заехать сюда на обратном пути», — рассказал молодой человек, который вместе с компанией возвращается домой.

Несмотря на ажиотаж в торговом зале, у кассы отстоять в очереди занимает пять-десять минут.

Проектный руководитель Aldar Eesti OÜ Рийн Рятсеп подтвердила, что в период праздников оборот приграничных магазинов возрастает в несколько раз. «Естественно, самое напряженное время на выходных, например, в прошлую субботу в магазине в Айнажи за час совершили более ста покупок. И так целый день», — заметила она.

Особенно острая проблема перед праздниками — нехватка парковочных мест. «У нас здесь то и дело бывает, что парковка занята и машины паркуются у обочины шоссе», — сказала Рятсе

Директор Alko1000 Эйнар Виснапуу также сказал, что оборот сейчас значительно больше обычного, нехватка места ощущается очень сильно. «Это какой-то сумасшедший дом!», — признался он.

Виснапуу выразил надежду на то, что уже в середине января магазин в Айнажи расширят и ситуация улучшится.