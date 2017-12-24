Предпраздничная трагедия: в Даугаве утонул еще один человек

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Виталий Вавилкин
10:14 24.12.2017
Наша Латвия / Происшествия

Вчера в Риге, в Даугаве утонул человек, сообщает информационное агентство LETA, ссылаясь на информацию Государственной пожарно-спасательной службы.

По словам представителей ГПСС, утонувший был вытащен из реки и передан госполиции.

 

Подробности произошедшего пока не сообщаются.

 

Vesti.lv / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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