Предпраздничная трагедия: в Даугаве утонул еще один человек

По словам представителей ГПСС, утонувший был вытащен из реки и передан госполиции.
Подробности произошедшего пока не сообщаются.
Вчера в Риге, в Даугаве утонул человек, сообщает информационное агентство LETA, ссылаясь на информацию Государственной пожарно-спасательной службы.
По словам представителей ГПСС, утонувший был вытащен из реки и передан госполиции.
Подробности произошедшего пока не сообщаются.
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