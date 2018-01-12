Предприниматель: ощущение, что иметь бизнес в Латвии – преступление!(9)

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Виталий Вавилкин
17:10 12.01.2018
Экономика / Компании

Предприниматель Роман Мицквич, которому в свое время принадлежало несколько деревообрабатывающих компаний, рассказал о своем опыте ведения в бизнеса в Латии.

“Есть такое ощущение, что предпринимательская деятельность в Латвии – это преступление. Не для всех, есть избранные. Но я всю жизнь занимаюсь бизнесом и в Латвии, и в других странах. Именно ведь тут, глядя со стороны, кажется, что все как будто нормально, но когда заходишь в эту среду появляются хорошие гарантии, что тебя как-то накажут”, — рассказывает Мицкевич.

 

Некоторое время назад латвийский предприниматель принял участие в создании документального фильма ”Zāģeri”. В фильме Ивара Звиедриса и Андриса Калнозолса рассказывалось о печальной жизни работников лесопилки Мицкевича. Как говорит сам предприниматель, ему часто приходилось слушать истории о плохой жизни в Латвии.

 

“Это настоящая беда, что работникам приходится идти в лес за копейки. Но и не идти они тоже не могут, ведь им деньги нужны на алкоголь и сигареты. В жизни больше ничего более существенного не осталось”, — заявил он.

 

Отчасти поэтому Мицкевич больше не занимается деревообработкой, утверждая, что если когда-то вернется в этот бизнес, то сделает он это не в Латвии.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Ощущение, 17:26 12:01:2018

Что вообще жить в Латвии преступление.

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МикроцефалДомбрава 17:59 12:01:2018

Согласен.

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Latviešu хуууесос 17:40 12:01:2018

какой нахуууй бизнесс здесь?страной правят конченые пииидерасты!

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Latviešu patriots 18:29 12:01:2018

atbalstu 100%

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Русский 18:34 12:01:2018

Имея один бизнес и не имея долгов я с сентября месяце не могу получить PVN номер,уже 4 раза меня вызывали в СГД и предлагали исправить какие то бредовые неточности (наклеить на двери по юр. и факт. адресу название и телефон новой фирмы,сфотографировать это и прислать на мэил. )В СГД,в кабинете инспектора,мы вдвоём с юристом чувствовали виноватыми,что открываем бизнес!!!!

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Nek-to 18:51 12:01:2018

Imet' biznes - jeto ne prestuplanie.
Prestuplenie - soderzhat' nalogami nacional-fashistskuju diktaturu v latiSSatnike...

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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