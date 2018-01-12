Предприниматель Роман Мицквич, которому в свое время принадлежало несколько деревообрабатывающих компаний, рассказал о своем опыте ведения в бизнеса в Латии.

“Есть такое ощущение, что предпринимательская деятельность в Латвии – это преступление. Не для всех, есть избранные. Но я всю жизнь занимаюсь бизнесом и в Латвии, и в других странах. Именно ведь тут, глядя со стороны, кажется, что все как будто нормально, но когда заходишь в эту среду появляются хорошие гарантии, что тебя как-то накажут”, — рассказывает Мицкевич.

Некоторое время назад латвийский предприниматель принял участие в создании документального фильма ”Zāģeri”. В фильме Ивара Звиедриса и Андриса Калнозолса рассказывалось о печальной жизни работников лесопилки Мицкевича. Как говорит сам предприниматель, ему часто приходилось слушать истории о плохой жизни в Латвии.

“Это настоящая беда, что работникам приходится идти в лес за копейки. Но и не идти они тоже не могут, ведь им деньги нужны на алкоголь и сигареты. В жизни больше ничего более существенного не осталось”, — заявил он.

Отчасти поэтому Мицкевич больше не занимается деревообработкой, утверждая, что если когда-то вернется в этот бизнес, то сделает он это не в Латвии.