“Есть такое ощущение, что предпринимательская деятельность в Латвии – это преступление. Не для всех, есть избранные. Но я всю жизнь занимаюсь бизнесом и в Латвии, и в других странах. Именно ведь тут, глядя со стороны, кажется, что все как будто нормально, но когда заходишь в эту среду появляются хорошие гарантии, что тебя как-то накажут”, — рассказывает Мицкевич.
Некоторое время назад латвийский предприниматель принял участие в создании документального фильма ”Zāģeri”. В фильме Ивара Звиедриса и Андриса Калнозолса рассказывалось о печальной жизни работников лесопилки Мицкевича. Как говорит сам предприниматель, ему часто приходилось слушать истории о плохой жизни в Латвии.
“Это настоящая беда, что работникам приходится идти в лес за копейки. Но и не идти они тоже не могут, ведь им деньги нужны на алкоголь и сигареты. В жизни больше ничего более существенного не осталось”, — заявил он.
Отчасти поэтому Мицкевич больше не занимается деревообработкой, утверждая, что если когда-то вернется в этот бизнес, то сделает он это не в Латвии.
Что вообще жить в Латвии преступление.« ответить
Согласен.« ответить
какой нахуууй бизнесс здесь?страной правят конченые пииидерасты!« ответить
atbalstu 100%« ответить
Имея один бизнес и не имея долгов я с сентября месяце не могу получить PVN номер,уже 4 раза меня вызывали в СГД и предлагали исправить какие то бредовые неточности (наклеить на двери по юр. и факт. адресу название и телефон новой фирмы,сфотографировать это и прислать на мэил. )В СГД,в кабинете инспектора,мы вдвоём с юристом чувствовали виноватыми,что открываем бизнес!!!!« ответить
Imet' biznes - jeto ne prestuplanie.« ответить
Prestuplenie - soderzhat' nalogami nacional-fashistskuju diktaturu v latiSSatnike...