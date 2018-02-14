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Герман Бергер
22:40 13.02.2018
Lifenews / Интересно

Группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире, вероятно, будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет, чтобы построить климатические модели, предсказывающие рост уровня моря. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005-го до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.

 

Климатические модели, прогнозирующие, что подъем уровня моря будет постоянной величиной, предсказывают рост на 30 сантиметров за тот же период. В новом исследовании ученые оценили расширение объема океана из-за нагревания, количество тающего льда и влияние вулканов.

 

Причиной наводнений, которые ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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нам это не страшно! 23:49 13:02:2018

ко времени затопления, прибалтики , здесь не останеться людей! Совсем!)))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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