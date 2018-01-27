Предсказания Нострадамуса о 2018. Вам лучше не знать(7)

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Тимур Пушкарев
14:09 26.01.2018
Lifenews / Интересно

Наступивший 2018 год — худший для человечества. По крайней мере, в этом, несколько веков назад был уверен самый известный предсказатель всех времен и народов Нострадамус.

Французский врач и астролог XVI века Мишель де Нотрдам, более известный под латинским именем Нострадамус, пророчит в 2018 году не только природные катаклизмы, но и начало третьей мировой войны. Нострадамус, предсказал много событий, которые на самом деле сбылись в последующие столетия. В числе громких предсказаний Нострадамуса — Буржуазная революция во Франции, приход Адольфа Гитлера к власти и террористические атаки 11 сентября 2001 года в США и т.д.

 

«Нострадамус предрек начало третьей мировой войны в 2018 году. Он уверен, что долгая и ужасная война длиной в 27 лет должна начаться с Франции и охватить всю Европу. В ней, ключевую роль будут играть мировые силы», — интерпретирует пророчество Нострадамуса британское издание Express.co.uk.

 

В результате войны, произойдет экономический коллапс, который будет продолжительным и масштабным. Ранее начало мировой войны, предсказанной Нострадамусом, прогнозировали на 1999 год.

 

Человечество также пострадает от природных катаклизмов, среди которых извержение вулкана Везувий возле Неаполя. Вулкан будет трясти землю каждые пять минут. Погибнут более шести тысяч человек, а катастрофа будет схожа извержением Везувия 24 августа 79 года, когда древнеримский город Помпеи был погребен под слоем вулканического пепла.

 

Волна землетрясений охвативших запад Соединенных штатов Америки, будет ощущитима по всему миру. Вопреки прогнозам НАСА, Нострадамус утверждает, что комета упадет на планету Земля не в ближайшие сто лет, а в 2018 году.

 

Единственный положительный прогноз — увеличение продолжительности жизни до 200 лет. Этому будет способствовать прогресс в медицине. Люди также смогут разговаривать с животными.

 

При этом в результате глобального потепления будет много лесных пожаров.

TOPnews / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 14:14 26:01:2018

Slimā suņa murgi.

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A 16:54 26:01:2018

Suns - ЭTO TЫ CyKA!!!

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Latviešu patriots 17:26 26:01:2018

Kranci, pie kājas sēdēt. Tev vārdu neviens nedeva.

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10 дюймов 14:19 26:01:2018

сколько переводчиков, столько же и толкователей----Я смотрю, что знающих старо-французский, латынь и иврит множиться, как снежный ком.

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Неужто 14:19 26:01:2018

про ванюпатриотSSа что-то предсказал?

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ох, и дурят нашего брата, ох, и дурят... 14:28 26:01:2018

Дурят в самом деле. Ну-ка, катрен Нострадамуса, где черным по белому сказано: в 2018 наступит "абзац"! Нет такого катрена! Во всех катренах Нострадамуса будущее пророчится по принципу: " То ли баба, то ли дед, то ли будет, то ли нет". А спецслужбы и продажные журналюги выворачивают это как им нужно. И ничего толком ентот Нострадамус не предсказал.

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svoi 00:32 27:01:2018

Mutj polnejshaja ...)))))

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Мнение
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