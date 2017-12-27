Представители ДНР доставили украинских пленных к месту проведения обмена(6)

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News Front
Тимур Пушкарев
14:20 27.12.2017
В мире / Украинская война

Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) доставили пленных к месту проведения обмена с украинской стороной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Обмен будет проходить на контрольно-пропускном пункте — нейтральной территории, разделяющей подконтрольные ополченцам ДНР и киевским силовикам части Донецкой области.

 

Пленных сопровождает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Там же присутствуют представители ОБСЕ и МККК

 

Пленные из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) направлены украинской стороной в сопровождении представителей Международного Комитета Красного креста (МККК) к месту проведения обмена. Об этом в среду сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

 

«Сформированная колонна с лицами из списка 306 человек уже движется в сопровождении представителей МККК», — написала она в Facebook.

 

Ранее представители ЛНР и ДНР уже доставили удерживаемых лиц к месту обмена на линии соприкосновения в Донбассе.

ТАСС / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 14:29 27:12:2017

Seperātistus jāiznīcina, viņi ir kā vēža šūnas Ukrainas organismā.

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Справедливый 14:54 27:12:2017

Гражданская война,это ужасно.Жаль что таким "патриотам"как ты это не доходит,не учитесь на чужих ошибках

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Latviešu patriots 15:12 27:12:2017

Pilsoņu karš nav laba lieta, piekrītu. Tomēr ne jau Ukrainas likumīgā valdība to sāka. To sāka krievijas kūdītie seperātisti noziedznieki. Un karš ir jāpabeidz, noziedznieki seperātisti jāsoda.

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"пеДРиоту"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 15:22 27:12:2017

педриот-пошел нах,платный урод!

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Ханс 17:46 27:12:2017

Попей таблетки,сумасшедший!!

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однако 15:05 27:12:2017

Российских граждан пока обменивать не будут. Как стало известно, 29 человек, которые отбывали наказание, выразили отказ от обмена. 19 из них будут доставлены на линию соприкосновения для того, чтобы они лично дали подтверждение, что не хотят передачи в "Л/ДНР". По информации журналиста Дмитрия Джангирова, в списках на обмен нет ни одного российского гражданина, а также двух журналистов – Тимонина и Васильца.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

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