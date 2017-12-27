Обмен будет проходить на контрольно-пропускном пункте — нейтральной территории, разделяющей подконтрольные ополченцам ДНР и киевским силовикам части Донецкой области.
Пленных сопровождает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Там же присутствуют представители ОБСЕ и МККК
Пленные из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) направлены украинской стороной в сопровождении представителей Международного Комитета Красного креста (МККК) к месту проведения обмена. Об этом в среду сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.
«Сформированная колонна с лицами из списка 306 человек уже движется в сопровождении представителей МККК», — написала она в Facebook.
Ранее представители ЛНР и ДНР уже доставили удерживаемых лиц к месту обмена на линии соприкосновения в Донбассе.
Seperātistus jāiznīcina, viņi ir kā vēža šūnas Ukrainas organismā.« ответить
Гражданская война,это ужасно.Жаль что таким "патриотам"как ты это не доходит,не учитесь на чужих ошибках« ответить
Pilsoņu karš nav laba lieta, piekrītu. Tomēr ne jau Ukrainas likumīgā valdība to sāka. To sāka krievijas kūdītie seperātisti noziedznieki. Un karš ir jāpabeidz, noziedznieki seperātisti jāsoda.« ответить
педриот-пошел нах,платный урод!« ответить
Попей таблетки,сумасшедший!!« ответить
Российских граждан пока обменивать не будут. Как стало известно, 29 человек, которые отбывали наказание, выразили отказ от обмена. 19 из них будут доставлены на линию соприкосновения для того, чтобы они лично дали подтверждение, что не хотят передачи в "Л/ДНР". По информации журналиста Дмитрия Джангирова, в списках на обмен нет ни одного российского гражданина, а также двух журналистов – Тимонина и Васильца.« ответить