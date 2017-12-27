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Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) доставили пленных к месту проведения обмена с украинской стороной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Обмен будет проходить на контрольно-пропускном пункте — нейтральной территории, разделяющей подконтрольные ополченцам ДНР и киевским силовикам части Донецкой области.

Пленных сопровождает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Там же присутствуют представители ОБСЕ и МККК

Пленные из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) направлены украинской стороной в сопровождении представителей Международного Комитета Красного креста (МККК) к месту проведения обмена. Об этом в среду сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

«Сформированная колонна с лицами из списка 306 человек уже движется в сопровождении представителей МККК», — написала она в Facebook.

Ранее представители ЛНР и ДНР уже доставили удерживаемых лиц к месту обмена на линии соприкосновения в Донбассе.