Предварительная экспертиза смерти студентки

Результаты предварительной экспертизы показывают, что студентка Синтия Балиня, чье тело было найдено в лесу на Мангальсале, умерла от переохлаждения, сообщает представительница госполиции Гита Гжибовска.

Она пояснила, что пока нет результатов конечной экспертизы. В то же время она отметила, что никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено, и, как показывает предварительная экспертиза, смерть девушки наступила от переохлаждения.

Семья наняла детектива

Синтия Балиня пропала 23 ноября 2017 года. Ее родители сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились добровольцы Bezvests.lv. 26 ноября они прочесывали Мангальсальский лес. Но тело дочери обнаружил отец.

«Я смотрю — это моя дочь. Никто другой. На голову была натянута шапка и шарф, и она лежала в такой позе. Как солдатик. И еще момент: живот был немного оголен. И я думал, что, может, кто–то ее тащил», — рассказал отец Синтии Раймондс Балиньш.

Девушка один раз уже сбегала из дому — 3 года назад, но благополучно вернулась. По словам матери Синтии, девушке приходили угрозы в интернете. Сейчас у родителей погибшей девушки к следствию много вопросов. За помощью они обратились к частному детективу.

Один из вопросов — насчет сумки Синтии. Так, 24 ноября, спустя день после пропажи, — из социальной сети Facebook родители узнали: найдена сумка их дочери. Женщина, которая обнаружила вещи, передала их в муниципальную полицию. А стражи порядка вернули сумку семье.

«Девочка еще не была найдена на тот момент. Потом уже, когда был найден труп Синтии, полиция изымает назад сумку. Я не считаю, что эта правильная процессуальная работа», — заявила частный детектив Ольга Зелик, которая работает с семьей.

В полиции эту ситуацию объяснили недостаточной коммуникацией между двумя учреждениями — Рижской муниципальной полицией и госполицией.

Загадочная история

Напомним: по мнению семьи, к исчезновению и гибели Синтии Балини может оказаться причастен некий украинский актер.

По словам матери девушки, все началось… с украинского телесериала на телеканале 1+1.

«Мы смотрели украинский сериал, нам понравился актер, который там играл. Мы ставили ему «лайки» [в Facebook]. Он сказал, что будет не со своего профиля писать, а со странички фан–клуба.

[…] Началась вроде бы нормальная переписка с этим актером (якобы это был он) о том, как снимаются фильмы, и так далее», — говорит Марика.

Вскоре Марику и Синтию в этом общении начало что смущать. Женщины перестали переписываться с «актером».

«Когда мы перестали идти на контакт, начались угрозы. Угрозы такого плана, что, если мы не пойдем на контакт с ним, нам будет очень плохо и, может быть, даже будем «лежать в белых тапках»… Мы этому не верили. Еще он утверждал, что занимается черной магией и сделает такой ритуал, что завтра моей дочери не будет», — рассказывает мать Синтии.

«В начале ноября мы пошли в отделение полиции в Вецмилгрависе, изложили всю суть ситуации. Инспектор сказал, что не будет принимать от нас заявление такого рода […] Мы сказали, что угрозы исходят из Украины. Инспектор ответил, что это «международные дела», такое заявление он не может принять».

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.