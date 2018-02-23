Не вы открывали русские школы — не вам их закрывать!

Примерно в эти дни 1789 года в Риге по указу императрицы Екатерины II и попечением лифлянского губернатора Броуна открылась первая государственная регулярная русская школа под названием «Уездное Екатерининское училище». Таким образом, 229 лет назад начался отсчет непрерывной истории русского образования на территории, которая позже, гораздо позже, стала называться Латвией.

Долгая дорога в дюнах

С тех пор русской школе в наших местах довелось пережить разное. Вплоть до Первой мировой войны количество учебных заведений росло медленно, как и во всей империи. В довоенной независимой Латвии русское образование получило хорошие возможности для развития благодаря закону 1919 года «Об организации школ меньшинств в Латвии». Этим законом школы всех нацменьшинств получили автономию, то есть право самостоятельно определять, когда, где и сколько школ или классов необходимо открыть и на каком языке учить.

И русское образование вполне этими возможностями воспользовалось. За то время, пока Латвия была демократической, русские школы и классы, государственные, муниципальные и частные, открывались и в больших городах, и в самых отдаленных районах Латгалии. За первое десятилетие их работы доля грамотных среди русских Латвии выросла с 40 до 65 процентов.

Ситуация серьезно ухудшилась после установления этнократической диктатуры Улманиса в результате переворота 1934 года. Были закрыты три из пяти государственных гимназий и все частные, сократилось число начальных школ, была прекращена подготовка русских учителей. К счастью для русских школ, этнократическая диктатура просуществовала недолго и полностью латышизировать образование не успела.

В советские времена русское образование пережило свой расцвет. В 1949 году было введено обязательное семилетнее образование, в 1958 году — восьмилетнее, а с 1966 года — десятилетнее. По сравнению с 1940 годом количество учащихся к 1970-м выросло наполовину.

Разделяй и властвуй

После распада СССР латышские националисты, пришедшие к власти, пожелали доделать то, что не успела довоенная этнократическая диктатура. Они уничтожают русское образование неуклонно, последовательно, систематически — и под восторженный вой своего избирателя. Несколько раз нам удавалось замедлять это продвижение и останавливать радикальные атаки на русские школы. Благодаря Школьной революции 2003–2004 годов и протестам 2014 года мы отвоевали годы шаткой стабильности, которые позволили сохранить русский язык в качестве языка обучения.

Сейчас наступление на русские школы возобновилось. Мы наблюдаем предпоследний этап — полное уничтожение среднего образования на русском языке. А затем следует ожидать полной латышизации основного образования и детских садов.

После перевода образования на латышский язык русские школьники разделятся на две неравные части. Первую часть — от четверти до трети — составят дети обеспеченных и мотивированных родителей, которые смогут оплатить необходимых репетиторов и прочие дополнительные занятия. А также дети менее обеспеченных, но более мотивированных родителей, которые скорее снимут с себя последнее, но дадут своему чаду хорошее образование. Сюда же войдут наиболее талантливые школьники, которым вообще все равно, на каком языке учиться — такие бывают, хоть и нечасто.

Вторую, большую часть составят все остальные. Не имеющие великих талантов и обеспеченных родителей, уже сегодня еле тянущие учебную программу — при переводе обучения на неродной язык они очень быстро потеряют интерес к учебе и скатятся вниз. Не имея по окончании школы никаких шансов на получение высшего образования, имея очень небольшие шансы на получение хорошего специального образования, они смогут занять только самые неквалифицированные, а это означает самые низкооплачиваемые рабочие места.

Разумеется, все это латышскими националистами делается полностью сознательно. Просто правящие хотят гарантировать лучшее будущее для своих детей — и это лучшее будущее для их детей должно наступить за счет худшего будущего для детей наших. Они желают, чтобы их латышские дети, получив лучшее образование, заняли бы лучшие и наиболее доходные места в этой стране — и чтобы наши дети, которые получат образование похуже, не смогли бы составить им в этом конкуренцию.

«Русской школе быть!»

Правящие латышские партии — и их восторженные избиратели — уверены, что через какое-то время большая часть нелатышей маргинализируется, а меньшая часть либо ассимилируется, либо эмигрирует. И правящие латыши таким образом смогут осуществить для себя и своего латышского избирателя лозунг «Латвия — для латышей».

Власти обязательно уничтожат русское образование — если только мы позволим. А способы не позволить у нас есть. Русский союз Латвии инициировал референдум о восстановлении автономии для школ нацменьшинств по образцу закона 1919 года. Сейчас законопроект находится в Центральной избирательной комиссии — правящие латыши до 10 марта попытаются найти в нем недостатки, чтобы не допустить до голосования. Но когда мы через ЦИК прорвемся, шанс победить у нас есть. Во-первых, подписи сейчас собирать у нотариусов не надо, все можно будет сделать бесплатно через интернет. Во-вторых, есть хороший шанс, что «за» проголосуют те из латышей, для кого идеалом является демократическая Латвия, а не диктатура Улманиса.

Но это в будущем. А прямо сейчас мы должны регулярно и максимально заметно демонстрировать свое несогласие. Ведь премьер-министр Кучинскис уже заявил: он надеется, что переход школ на латышский язык обучения удастся осуществить без крупных скандалов. В понимании правящих латышей «скандалы» — это как раз массовые и регулярные акции протеста, которые привлекают ненужное внимание и портят европейский имидж латышской этнократии. Значит, мы должны такие «скандалы» правящим латышам обеспечить.

24 февраля в 12 часов в Риге у памятника Райнису состоится митинг, посвященный 229-му дню рождения русской школы в Латвии. Нужна ли русская школа нам и нашим детям — можем решать только мы и никто другой. И мы твердо заявляем: «Русской школе — быть!».

Русская школа — наше культурное достояние, основа нашей идентичности и гарантия сохранения давних традиций. Мы полны решимости сделать все, чтобы день рождения русской школы можно было отмечать и в будущем — с чувством гордости и уважения к себе.

Цитата

24 февраля в 12 часов в Риге у памятника Райнису состоится митинг, посвященный 229-му дню рождения русской школы в Латвии.

Илья КОЗЫРЕВ.