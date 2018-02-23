Премьер: для паники нет причин!(18)

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Владимир Бучельников
11:20 23.02.2018
Политика / Правительство

В стране все в порядке, нет причин для паники, таков был основной посыл премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, выступившего перед депутатами Сейма с ежегодным докладом о работе правительства.

Как пишет LA, оппозицию это не устроило и еще два часа после выступления главы Кабмина политики дискутировали, приводя доводы, что не все так славно в стране, как описывает премьер.

 

«Предвыборный год возбудил многих, поэтому мы ежедневно слышим о предложениях снять с должности того или иного министра, или отправить в отставку все правительство. Читаем о приступах паники, которая возникла у очень опытных парламентских политиков. Я их разочарую — вопреки всему, Латвия развивается и нет никаких оснований считать, что это развитие остановится», — сказал в своей речи премьер.

 

Кучинскис признал, что проблемы последнего времени в финансовом секторе негативно отразились на репутации Латвии, но они не угрожают стабильности банковской системы. Правоохранительные органы, а также Банк Латвии и надзорные органы делают свою работу.

 

Говоря о народном хозяйстве премьер с гордостью отметил, что многого удалось достичь — латвийское народное хозяйство начало бурный рост и предварительные данные о повышении ВВП в 2017 году составляют 4,5%, что превышает наивысший показатель уровня роста достигнутого Латвией в 2007 году.

 

В свою очередь, парламентская оппозиция в четверг критиковала премьер-министра Мариса Кучинскиса и других должностных лиц за недостаточные действия в связи с событиями последних дней в финансовом секторе.

 

Депутат Юрис Вилюмс (ЛОР) считает, что исполнительная власть бездействовала, и нужно требовать отставки правительства.

 

По словам депутата Эдварда Смилтенса, в последнюю неделю у жителей Латвии возникало ощущение страха из-за того, что руководители государства как бы отсутствовали.

 

Как сообщили в бюро главы правительства, Кучинскис намерен разъяснить главам государств и правительств ЕС ситуацию, сложившуюся в Латвии в связи с последними событиями в финансовом секторе: задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции, и ситуацией с ABLV Bank, деятельность которого по рекомендации Европейского центробанка ограничена.

 

«Мы должны разъяснить происходящие в Латвии процессы и своим жителям, и за границей, чтобы вернуть нашему государству и его финансовому сектору прежнюю репутацию», — считает премьер.

 

Сегодня, в пятницу 23 февраля, Кучинскис примет участие в совещании Евросовета по многолетнему бюджету ЕС после 2020 года и разъяснит лидерам ЕС ситуацию в латвийском финансовом секторе.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (18)
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41 11:27 23:02:2018

позорище гороховое.
Страна максимального ублюдства

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Премьер : 11:49 23:02:2018

Баз паники, ребята! Жуйте навоз, думайте, что жуете халву и не отвлекайтесь.

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CCCP 11:55 23:02:2018

Без паники, без спешки, покупайте гробы и копайте могилку.

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Ivan 11:28 23:02:2018

Конечно- же стабильность скандинавских банков не вызывает каких-либо опасений, ну, а латышские "дочки" больны и не подлежат реанимации. :)))

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latviešu patriots 11:30 23:02:2018

для паники причин нет но для коллективной отставки воровского сброда,самое время!

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хЕромант 11:33 23:02:2018

По рукам на фото можно сделать портрет человека. Родом из хутора, руки рабочего, у которого предки были исключительно хуторянами, занимались земледелием, соответственно образование не получали (нет сгиба пальцев от ладони). Если глянуть на фейс, то картину можно дополнить и подтвердить выше сказанное.

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Холопы руллят! 11:46 23:02:2018

Давно известно, что не может холоп быть хозяином. Эти холопы никогда так не шиковали и не воровали, как в последние 25 лет, дорвались до халявы, и как скунсты, набросились на халяву. У них уже 25 лет голова крУгом от эйфории: холоп стал хозяином! Вау!

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экскурс 11:58 23:02:2018

Пора уже этим холопам уйти в отставку! Хватит, наломали дров, загнали народ в угол, а экономику угробили! Моя бабашка говорила: нельзя нищему доверять власть, всё разворует и разрушит. Она была права.

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10 дюймов 11:35 23:02:2018

"...паники нет! нет паники! вот Я закрыл лицо руками и... ВСЁ! нужно срочно позвонить психологу, где мой плюшевый медвежонок? спокойствие, только спокойствие--- застрелиться Я всегда успею, куда Я дел патроны???"

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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