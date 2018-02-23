В стране все в порядке, нет причин для паники, таков был основной посыл премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, выступившего перед депутатами Сейма с ежегодным докладом о работе правительства.

Как пишет LA, оппозицию это не устроило и еще два часа после выступления главы Кабмина политики дискутировали, приводя доводы, что не все так славно в стране, как описывает премьер.

«Предвыборный год возбудил многих, поэтому мы ежедневно слышим о предложениях снять с должности того или иного министра, или отправить в отставку все правительство. Читаем о приступах паники, которая возникла у очень опытных парламентских политиков. Я их разочарую — вопреки всему, Латвия развивается и нет никаких оснований считать, что это развитие остановится», — сказал в своей речи премьер.

Кучинскис признал, что проблемы последнего времени в финансовом секторе негативно отразились на репутации Латвии, но они не угрожают стабильности банковской системы. Правоохранительные органы, а также Банк Латвии и надзорные органы делают свою работу.

Говоря о народном хозяйстве премьер с гордостью отметил, что многого удалось достичь — латвийское народное хозяйство начало бурный рост и предварительные данные о повышении ВВП в 2017 году составляют 4,5%, что превышает наивысший показатель уровня роста достигнутого Латвией в 2007 году.

В свою очередь, парламентская оппозиция в четверг критиковала премьер-министра Мариса Кучинскиса и других должностных лиц за недостаточные действия в связи с событиями последних дней в финансовом секторе.

Депутат Юрис Вилюмс (ЛОР) считает, что исполнительная власть бездействовала, и нужно требовать отставки правительства.

По словам депутата Эдварда Смилтенса, в последнюю неделю у жителей Латвии возникало ощущение страха из-за того, что руководители государства как бы отсутствовали.

Как сообщили в бюро главы правительства, Кучинскис намерен разъяснить главам государств и правительств ЕС ситуацию, сложившуюся в Латвии в связи с последними событиями в финансовом секторе: задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции, и ситуацией с ABLV Bank, деятельность которого по рекомендации Европейского центробанка ограничена.

«Мы должны разъяснить происходящие в Латвии процессы и своим жителям, и за границей, чтобы вернуть нашему государству и его финансовому сектору прежнюю репутацию», — считает премьер.

Сегодня, в пятницу 23 февраля, Кучинскис примет участие в совещании Евросовета по многолетнему бюджету ЕС после 2020 года и разъяснит лидерам ЕС ситуацию в латвийском финансовом секторе.