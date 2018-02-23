Как пишет LA, оппозицию это не устроило и еще два часа после выступления главы Кабмина политики дискутировали, приводя доводы, что не все так славно в стране, как описывает премьер.
«Предвыборный год возбудил многих, поэтому мы ежедневно слышим о предложениях снять с должности того или иного министра, или отправить в отставку все правительство. Читаем о приступах паники, которая возникла у очень опытных парламентских политиков. Я их разочарую — вопреки всему, Латвия развивается и нет никаких оснований считать, что это развитие остановится», — сказал в своей речи премьер.
Кучинскис признал, что проблемы последнего времени в финансовом секторе негативно отразились на репутации Латвии, но они не угрожают стабильности банковской системы. Правоохранительные органы, а также Банк Латвии и надзорные органы делают свою работу.
Говоря о народном хозяйстве премьер с гордостью отметил, что многого удалось достичь — латвийское народное хозяйство начало бурный рост и предварительные данные о повышении ВВП в 2017 году составляют 4,5%, что превышает наивысший показатель уровня роста достигнутого Латвией в 2007 году.
В свою очередь, парламентская оппозиция в четверг критиковала премьер-министра Мариса Кучинскиса и других должностных лиц за недостаточные действия в связи с событиями последних дней в финансовом секторе.
Депутат Юрис Вилюмс (ЛОР) считает, что исполнительная власть бездействовала, и нужно требовать отставки правительства.
По словам депутата Эдварда Смилтенса, в последнюю неделю у жителей Латвии возникало ощущение страха из-за того, что руководители государства как бы отсутствовали.
Как сообщили в бюро главы правительства, Кучинскис намерен разъяснить главам государств и правительств ЕС ситуацию, сложившуюся в Латвии в связи с последними событиями в финансовом секторе: задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции, и ситуацией с ABLV Bank, деятельность которого по рекомендации Европейского центробанка ограничена.
«Мы должны разъяснить происходящие в Латвии процессы и своим жителям, и за границей, чтобы вернуть нашему государству и его финансовому сектору прежнюю репутацию», — считает премьер.
Сегодня, в пятницу 23 февраля, Кучинскис примет участие в совещании Евросовета по многолетнему бюджету ЕС после 2020 года и разъяснит лидерам ЕС ситуацию в латвийском финансовом секторе.
позорище гороховое.« ответить
Страна максимального ублюдства
Баз паники, ребята! Жуйте навоз, думайте, что жуете халву и не отвлекайтесь.« ответить
Без паники, без спешки, покупайте гробы и копайте могилку.« ответить
Конечно- же стабильность скандинавских банков не вызывает каких-либо опасений, ну, а латышские "дочки" больны и не подлежат реанимации. :)))« ответить
для паники причин нет но для коллективной отставки воровского сброда,самое время!« ответить
По рукам на фото можно сделать портрет человека. Родом из хутора, руки рабочего, у которого предки были исключительно хуторянами, занимались земледелием, соответственно образование не получали (нет сгиба пальцев от ладони). Если глянуть на фейс, то картину можно дополнить и подтвердить выше сказанное.« ответить
Давно известно, что не может холоп быть хозяином. Эти холопы никогда так не шиковали и не воровали, как в последние 25 лет, дорвались до халявы, и как скунсты, набросились на халяву. У них уже 25 лет голова крУгом от эйфории: холоп стал хозяином! Вау!« ответить
Пора уже этим холопам уйти в отставку! Хватит, наломали дров, загнали народ в угол, а экономику угробили! Моя бабашка говорила: нельзя нищему доверять власть, всё разворует и разрушит. Она была права.« ответить
"...паники нет! нет паники! вот Я закрыл лицо руками и... ВСЁ! нужно срочно позвонить психологу, где мой плюшевый медвежонок? спокойствие, только спокойствие--- застрелиться Я всегда успею, куда Я дел патроны???"« ответить