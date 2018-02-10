Премьер: надеюсь, переведем школы на госязык без крупных скандалов
Кучинскис пообещал, что в каждой школе ситуация с возможностью перехода на госязык будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Он также подчеркнул, что у учителей, которые будут не готовы преподавать на латышском языке, будет возможность пройти обучение.
«У учителей будет возможность пройти обучение латышскому языку. Это мне подтвердил также мэр Риги Нил Ушаков во время нашего с ним разговора. Далее мы планируем рассматривать каждую ситуацию в каждой школе в индивидуальном порядке, и я очень надеюсь, что именно так оно и будет, поскольку таков был уговор. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было бы найти дополнительные варианты реализации реформы системы образования, а не отказываться от задуманного», — отметил премьер.
По его словам, политики подойдут к реализации реформы осторожно.
«Реализуя реформу, мы не будем подходить к этому вопросу прямолинейно, и никто не будет говорить учителям, что, мол, мы ничего не знаем и вы завтра, к обеду должны будете говорить и преподавать на латышском языке. Поэтому, в этом вопросе я очень надеюсь на продуктивное сотрудничество между правительством и самоуправлениями, поскольку в этом случае мы сможем все решить без каких-либо скандалов и большой политики», — сказал Кучинскис.
Добавим, во время конференции, отвечая на вопрос радио Baltkom о переходе школ на латышский язык обучения, премьер отметил, что данный шаг будет способствовать чувству принадлежности представителей нацменьшинств к государству.
По его мнению, переход школ на государственный язык обучения необходим, и, если не решить этот вопрос сейчас, к нему все равно придется вернуться в будущем. Также Кучинскис подчеркнул, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя говорить о дискриминации нацменьшинств, поскольку язык — это объединяющий элемент, однако политику государственного языка необходимо укреплять.
Когда вы говорите, Иван Васильевич(мусье Кучинскис), такое чувство,что вы бредите!« ответить
Петух думал и член сосал!« ответить
Скоро праздник, прайдпарад в честь зависимой независимости.. Думаю, что это подходящее время для решения ,,наболевших,, проблем« ответить
Эта ПEДPИЛA думает, что не будет проблем ?« ответить
Странно, а у него есть чем думать ? Жoпa не в счёт.
А есть чем?« ответить
Разве это нужно русским, которые его кормят платя налоги?
Думать мало, если есть чем, нужно ещё и понимать о чём думаешь.
Открой статданные. Русских много среди пожилых, а среди молодежи все меньше. Имея низкий образовательный уровень, они имеют низкие доходы, платят меньше налогов. Латыши содержат социально незащищенные слои русских за свой счет.« ответить
И не мечтай!)) Покончить, ты можешь, со своей никчемной жизнью!)))« ответить
Вот это было бы здорово! Этот урод должен скончаться! Ну сколько можно терпеть этих дегенератов?« ответить