Премьер готов рассмотреть повышение зарплат чиновникам(13)

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LETA
Герман Бергер
22:45 08.01.2018
Политика / Политики

Вопрос о повышении зарплат руководящих чиновников следует рассматривать в контексте с реформой государственного управления, сказал агентству ЛЕТА премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что существуют очень четкие условия — зарплаты можно увеличивать с одновременным проведением реформ, которые предусматривают сокращение числа занятых в госуправлении. Исключений здесь «крайне мало», например, представительства МИД за рубежом и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, сказал глава правительства.

 

Как сообщалось, Госканцелярия предлагает повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня и уже передала для согласования соответствующие поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

 

Поправки призваны обеспечить, чтобы в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники, чтобы можно было успешно продолжать реформу для достижения компактного, профессионального, ориентированного на жителей госуправления.
LETA / Фото
Комментарии (13)
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Белая Мышь 23:12 08:01:2018

Я понял.
Над нами ставят эксперементы.
Правда,здесь эксперементаторы-козлы полные!
Надо было мне ехать в Голландию,там проводят ряд эксперементов по влиянию переедания на мышов ))

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вайра в.фройберга 11:22 09:01:2018

Господа,а куда подевался ипатий? То он как что об...сирает русских и Россию,а на предложения кучинскиса как ответит? Наверное будет доволен?

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Мда 04:45 09:01:2018

CBOPA ЛAТЫШCKИХ BOPOB-ДOЛБOЁБOB !
Всех их пора сжечь напалмом.

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ЗАБОТЛИВЫЙ ТЫ НАШ 06:36 09:01:2018

А как насчёт нищенских пенсий инвалидам?
О пенсионерах не забыл подумать, ЗАБОТЛИВЫЙ ТЫ НАШ?
Может хватит издеваться над стариками. ведь скоро выборы.
Ты ведь опять песТню свою по всем углам нищей Латвии запевать начнёшь?
Или как?

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Шо?! 07:14 09:01:2018

Опять?!

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федя 08:16 09:01:2018

Можете не сомневаться, примут в первом чтении.
Когда уже людЯм начнут зарплаты повышать ежеквартально?

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шери 07:40 09:01:2018

в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники,===========Гдеж вы их возмете? Судя по управлению их вообще не было....

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Профессиональные работники в госуправлении, 07:54 09:01:2018

это такая же мантра, что нас 2 миллиона. Очевидно, они думают, что это поможет.))))

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (4)

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