Он подчеркнул, что существуют очень четкие условия — зарплаты можно увеличивать с одновременным проведением реформ, которые предусматривают сокращение числа занятых в госуправлении. Исключений здесь «крайне мало», например, представительства МИД за рубежом и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, сказал глава правительства.
Как сообщалось, Госканцелярия предлагает повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня и уже передала для согласования соответствующие поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.
Поправки призваны обеспечить, чтобы в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники, чтобы можно было успешно продолжать реформу для достижения компактного, профессионального, ориентированного на жителей госуправления.
Я понял.« ответить
Над нами ставят эксперементы.
Правда,здесь эксперементаторы-козлы полные!
Надо было мне ехать в Голландию,там проводят ряд эксперементов по влиянию переедания на мышов ))
Господа,а куда подевался ипатий? То он как что об...сирает русских и Россию,а на предложения кучинскиса как ответит? Наверное будет доволен?« ответить
CBOPA ЛAТЫШCKИХ BOPOB-ДOЛБOЁБOB !« ответить
Всех их пора сжечь напалмом.
А как насчёт нищенских пенсий инвалидам?« ответить
О пенсионерах не забыл подумать, ЗАБОТЛИВЫЙ ТЫ НАШ?
Может хватит издеваться над стариками. ведь скоро выборы.
Ты ведь опять песТню свою по всем углам нищей Латвии запевать начнёшь?
Или как?
Опять?!« ответить
Можете не сомневаться, примут в первом чтении.« ответить
Когда уже людЯм начнут зарплаты повышать ежеквартально?
в госуправлении работали профессиональные, мотивированные работники,===========Гдеж вы их возмете? Судя по управлению их вообще не было....« ответить
это такая же мантра, что нас 2 миллиона. Очевидно, они думают, что это поможет.))))« ответить