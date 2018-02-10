Сквернялис сослался на недавний опрос компании RAIT, согласно которому более половины литовцев выступили за восстановление политических связей с Россией. Глава литовского правительства сравнил антироссийскую пропаганду Вильнюса с «российской».
«Заявления наших пропагандистов ничем не отличаются от пропаганды с другой стороны. Результаты сегодняшнего опроса показали, сколько людей согласны с тем, что мы нуждаемся в определенных контактах (не в дружбе или приятельских отношениях). Я полагаю, 52 процента. Что это — опять «неправильный» опрос, «дискредитирующий» опрос? Или, может, все-таки стоит прислушаться к мнению людей?» — спрашивает он.
Также Сквернялис призвал не называть инакомыслящих «кремлевскими агентами».
«Так не должно быть, что, если человек выражает точку зрения, которая никому не нравится, его сразу начинают засыпать обвинениями — «кремлевский агент» и так далее», — посетовал политик.
Ранее Саулюс Сквернялис выразил мнение, что России и Литве следует возобновить контакты, прерванные в 2014 году. Идею политика раскритиковала президент страны Даля Грибаускайте, назвав такое предложение «нецелесообразным и безответственным».
Неужто и Сквернялиса Путин завербовал? Кругом рука Москвы! Даля, помоги, спаси"! Paliga!« ответить
Это первый литовец, который почувствовал конец своей ж0пе. Так что соберитесь с мозгами, узколобые и послушайтесь его.« ответить
На вас нападают русские? Уже напали ?« ответить
Вам везде кажется Рука Кремля?
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