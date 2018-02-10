Премьер-министр Литвы выступил против антироссийской пропаганды(3)

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Тимур Пушкарев
15:09 09.02.2018
Политика / Политика

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) раскритиковал заявления литовских пропагандистов в отношении России, сообщает Sputnik Lietuva.

Сквернялис сослался на недавний опрос компании RAIT, согласно которому более половины литовцев выступили за восстановление политических связей с Россией. Глава литовского правительства сравнил антироссийскую пропаганду Вильнюса с «российской».

 

«Заявления наших пропагандистов ничем не отличаются от пропаганды с другой стороны. Результаты сегодняшнего опроса показали, сколько людей согласны с тем, что мы нуждаемся в определенных контактах (не в дружбе или приятельских отношениях). Я полагаю, 52 процента. Что это — опять «неправильный» опрос, «дискредитирующий» опрос? Или, может, все-таки стоит прислушаться к мнению людей?» — спрашивает он.

 

Также Сквернялис призвал не называть инакомыслящих «кремлевскими агентами».

 

«Так не должно быть, что, если человек выражает точку зрения, которая никому не нравится, его сразу начинают засыпать обвинениями — «кремлевский агент» и так далее», — посетовал политик.

 

Ранее Саулюс Сквернялис выразил мнение, что России и Литве следует возобновить контакты, прерванные в 2014 году. Идею политика раскритиковала президент страны Даля Грибаускайте, назвав такое предложение «нецелесообразным и безответственным».

РИА Новости / Фото LETA
Комментарии (3)
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а во! 15:22 09:02:2018

Неужто и Сквернялиса Путин завербовал? Кругом рука Москвы! Даля, помоги, спаси"! Paliga!

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Совет 21:53 09:02:2018

Это первый литовец, который почувствовал конец своей ж0пе. Так что соберитесь с мозгами, узколобые и послушайтесь его.

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врач психиатр 00:03 10:02:2018

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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