Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) раскритиковал заявления литовских пропагандистов в отношении России, сообщает Sputnik Lietuva.

Сквернялис сослался на недавний опрос компании RAIT, согласно которому более половины литовцев выступили за восстановление политических связей с Россией. Глава литовского правительства сравнил антироссийскую пропаганду Вильнюса с «российской».

«Заявления наших пропагандистов ничем не отличаются от пропаганды с другой стороны. Результаты сегодняшнего опроса показали, сколько людей согласны с тем, что мы нуждаемся в определенных контактах (не в дружбе или приятельских отношениях). Я полагаю, 52 процента. Что это — опять «неправильный» опрос, «дискредитирующий» опрос? Или, может, все-таки стоит прислушаться к мнению людей?» — спрашивает он.

Также Сквернялис призвал не называть инакомыслящих «кремлевскими агентами».

«Так не должно быть, что, если человек выражает точку зрения, которая никому не нравится, его сразу начинают засыпать обвинениями — «кремлевский агент» и так далее», — посетовал политик.

Ранее Саулюс Сквернялис выразил мнение, что России и Литве следует возобновить контакты, прерванные в 2014 году. Идею политика раскритиковала президент страны Даля Грибаускайте, назвав такое предложение «нецелесообразным и безответственным».