Премьер Польши назвал Россию серьезной угрозой(19)

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Владимир Бучельников
11:10 28.01.2018
В мире / Политика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия является серьезной угрозой для его страны, сообщает Politico.

Моравецкий, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил: «Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе и в других местах, о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о «Северном потоке — 2».

 

По мнению польского премьера, «Северный поток — 2» не является бизнес-проектом, каким его представляют, поскольку неизвестно, что станет в случае его запуска с газопроводами на Украине: «И что произойдет в случае войны в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая и третья линия защиты, чем ничего».

 

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил по итогам встречи с Моравецким, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», считая его угрозой безопасности в Европе. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что США препятствуют реализации «Северного потока — 2» и заставляют европейцев отказаться от проекта. 

Polit.ru / Фото
Комментарии (19)
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вековая ненависть 11:45 28:01:2018

У пшеков к России вековая ненависть. Ещё в начале 17 века рухнул их проект завоевания России и уничтожения православия. Русские люди, объединившись, дали агрессором по рукам. И не стала Польша великой европейской державой, а Россия стала. А позже и саму Польшу соседи разделили между собой. Отсюда вековая ненависть к России и страх. Сегодня пшеки дали пиндосам установить у себя ПРО, из которых можно стрелять по России Томагавками. На что Россия может превентивно ударить ракетами из Калининграда и стереть к херам половину Польши.

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Ну 11:52 28:01:2018

Сегодня пшеки дали пиндосам установить у себя ПРО, из которых можно стрелять по России Томагавками.
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Баран, ты чего написал-то, такое простительно только для бабки, которая вяжет носки.

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Александр Шерстобитов 12:31 28:01:2018

а ещё пшеки не могут терпеть бандеровскую вусраину

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ваня 12:39 28:01:2018

Мерзкой и подлой соссии никто не боиться но она угроза..выродки и нелюди соссии без мозгов и тем опасны

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чем хуже гундурасу тем лучше мне 12:59 28:01:2018

ваня, начинай рельсы пилить, хе-хе-хе-хе-хе как рад что в гондсране экономика падает и исчезают рабочие места хе-хе-хе-хе

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для ну 13:39 28:01:2018

Это ты баран, что с твоей головой?

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60 11:52 28:01:2018

ещё один идиот рот открыл

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Превратили 12:03 28:01:2018

экономический форум в чёртезнаетчто.

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Latviešu patriots 13:14 28:01:2018

Tev kāda tur daļa?

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скареводские 12:18 28:01:2018

Ще нэ згинели?

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Ещё во времена СССР 12:21 28:01:2018

Когда существовало Варшавское объединение в противовес НАТО, не все но многие
пуляки страдали манией величия по отношению к СССР.

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (41)