Моравецкий, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил: «Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе и в других местах, о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о «Северном потоке — 2».
По мнению польского премьера, «Северный поток — 2» не является бизнес-проектом, каким его представляют, поскольку неизвестно, что станет в случае его запуска с газопроводами на Украине: «И что произойдет в случае войны в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая и третья линия защиты, чем ничего».
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил по итогам встречи с Моравецким, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», считая его угрозой безопасности в Европе. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что США препятствуют реализации «Северного потока — 2» и заставляют европейцев отказаться от проекта.
У пшеков к России вековая ненависть. Ещё в начале 17 века рухнул их проект завоевания России и уничтожения православия. Русские люди, объединившись, дали агрессором по рукам. И не стала Польша великой европейской державой, а Россия стала. А позже и саму Польшу соседи разделили между собой. Отсюда вековая ненависть к России и страх. Сегодня пшеки дали пиндосам установить у себя ПРО, из которых можно стрелять по России Томагавками. На что Россия может превентивно ударить ракетами из Калининграда и стереть к херам половину Польши.« ответить
Сегодня пшеки дали пиндосам установить у себя ПРО, из которых можно стрелять по России Томагавками.« ответить
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Баран, ты чего написал-то, такое простительно только для бабки, которая вяжет носки.
а ещё пшеки не могут терпеть бандеровскую вусраину« ответить
Мерзкой и подлой соссии никто не боиться но она угроза..выродки и нелюди соссии без мозгов и тем опасны« ответить
ваня, начинай рельсы пилить, хе-хе-хе-хе-хе как рад что в гондсране экономика падает и исчезают рабочие места хе-хе-хе-хе« ответить
Это ты баран, что с твоей головой?« ответить
ещё один идиот рот открыл« ответить
экономический форум в чёртезнаетчто.« ответить
Tev kāda tur daļa?« ответить
Ще нэ згинели?« ответить
Когда существовало Варшавское объединение в противовес НАТО, не все но многие« ответить
пуляки страдали манией величия по отношению к СССР.