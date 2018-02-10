Премьер-министр Марис Кучинскис надеется, что переход школ на латышский язык обучения удастся осуществить без крупных скандалов и вмешательства большой политики. Об этом он рассказал в интервью радио Baltkom после пресс-конференции о проделанной правительством работе за два года.

Кучинскис пообещал, что в каждой школе ситуация с возможностью перехода на госязык будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Он также подчеркнул, что у учителей, которые будут не готовы преподавать на латышском языке, будет возможность пройти обучение.

«У учителей будет возможность пройти обучение латышскому языку. Это мне подтвердил также мэр Риги Нил Ушаков во время нашего с ним разговора. Далее мы планируем рассматривать каждую ситуацию в каждой школе в индивидуальном порядке, и я очень надеюсь, что именно так оно и будет, поскольку таков был уговор. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было бы найти дополнительные варианты реализации реформы системы образования, а не отказываться от задуманного», — отметил премьер.

По его словам, политики подойдут к реализации реформы осторожно.

«Реализуя реформу, мы не будем подходить к этому вопросу прямолинейно, и никто не будет говорить учителям, что, мол, мы ничего не знаем и вы завтра, к обеду должны будете говорить и преподавать на латышском языке. Поэтому, в этом вопросе я очень надеюсь на продуктивное сотрудничество между правительством и самоуправлениями, поскольку в этом случае мы сможем все решить без каких-либо скандалов и большой политики», — сказал Кучинскис.

Добавим, во время конференции, отвечая на вопрос радио Baltkom о переходе школ на латышский язык обучения, премьер отметил, что данный шаг будет способствовать чувству принадлежности представителей нацменьшинств к государству.

По его мнению, переход школ на государственный язык обучения необходим, и, если не решить этот вопрос сейчас, к нему все равно придется вернуться в будущем. Также Кучинскис подчеркнул, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя говорить о дискриминации нацменьшинств, поскольку язык — это объединяющий элемент, однако политику государственного языка необходимо укреплять.