Кучинскис пообещал, что в каждой школе ситуация с возможностью перехода на госязык будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Он также подчеркнул, что у учителей, которые будут не готовы преподавать на латышском языке, будет возможность пройти обучение.
«У учителей будет возможность пройти обучение латышскому языку. Это мне подтвердил также мэр Риги Нил Ушаков во время нашего с ним разговора. Далее мы планируем рассматривать каждую ситуацию в каждой школе в индивидуальном порядке, и я очень надеюсь, что именно так оно и будет, поскольку таков был уговор. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было бы найти дополнительные варианты реализации реформы системы образования, а не отказываться от задуманного», — отметил премьер.
По его словам, политики подойдут к реализации реформы осторожно.
«Реализуя реформу, мы не будем подходить к этому вопросу прямолинейно, и никто не будет говорить учителям, что, мол, мы ничего не знаем и вы завтра, к обеду должны будете говорить и преподавать на латышском языке. Поэтому, в этом вопросе я очень надеюсь на продуктивное сотрудничество между правительством и самоуправлениями, поскольку в этом случае мы сможем все решить без каких-либо скандалов и большой политики», — сказал Кучинскис.
Добавим, во время конференции, отвечая на вопрос радио Baltkom о переходе школ на латышский язык обучения, премьер отметил, что данный шаг будет способствовать чувству принадлежности представителей нацменьшинств к государству.
По его мнению, переход школ на государственный язык обучения необходим, и, если не решить этот вопрос сейчас, к нему все равно придется вернуться в будущем. Также Кучинскис подчеркнул, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя говорить о дискриминации нацменьшинств, поскольку язык — это объединяющий элемент, однако политику государственного языка необходимо укреплять.
Kučinskis malacis - ideāls premjerministrs!« ответить
Кому и кобыла невеста.)))« ответить
Кому и кобыла невеста.« ответить
Tev mārrutks locekļa vietā!« ответить
Латвиешу педриотсу-ничего вы нас с Кучинским насильно не навяжете!Всё только начинается.,ясно сиарикпгка"педриотс типа латвиешу",не смеши наши ботинки (тролль-эльф)!!хааха« ответить
Ясно старикпшка"латвиешу педриотс""?« ответить
Пакуй чемоданы в Аргентину, козёл!« ответить
Нет проблем закрыть и перейти на гос язык.. А мнение не подохших совковый выродков которые сдесь прожили всю или почти всю жизнь и не знают гос язык кого интересует???? Они макаки по сути и только визуально похожи на людей..все недовольные приматы вам дорога в российскую помойку.. На Родину..там все такие же нелюди« ответить
Прыщавому цпырю Ванятке-купим билет тебе в один конец.недоусок!хрена тебе лысого провокатор диванный!« ответить
Второсортные хотят закрепится на Русской земле. Наивные« ответить
Посмотрим как тебе подобные будут так говорить,когда ваш латышский язык вымрет!И когда кроме националистов-русофобов,в Латвии не кого не останется!Хотя вы все равно будите русских во всем винить!Вы свою не правоту не способны признать!Язык то наши дети вы учат,и так многие его уже знают,благодаря родителям!Но уважать его,они не когда не будут!И после такого отношения,они вообще будут стараться латышский язык,использовать только в крайнем случае!Как сейчас это делает большинство родителей!Которые не хотят использовать латышский язык не потому что его не знают,а потому что их этим латышским языком уже достали!« ответить
Все русскоговорящие кто всю жизнь прожил в Латвии,языком владеют прекрасно!Только такие дебилы как ты этого не понимают!Ибо вас с вашим латышским языком везде посылают,ибо вы людей уже им достали!Сами прекрасно чувствуете что латышский язык вымирает!Вот и на говно и исходите!Но запомни гнида хуторское одно,что не сделаете вы из русскоговорящих детей латышей,подобных тебе,которые живут одной злостью,и ненавистью ко всем окружающим,я не понимаю одного,как земля таких как ты только выносит?И как ты сам себя выносишь?Быдло хуторское!« ответить
У тебя точно не в порядке с головой!Рекомендую к психологу обратится!А то в один момент от ненависти к окружающему миру,тебя просто разорвет!Вот именно из-за таких как ты ,латышский язык и вымирает!Такие как ты,как носители латышского языка,если ты конечно латыш сам,латышский язык и уничтожают!И именно из-за таких как ты он в ближайшем будущем и вымрет!Вопрос через какое время!« ответить
А ты идеальный идиот.« ответить
Для меня русский который сдесь живёт и не говорит на гос языке просто свинья.. Я и соответственно отношусь.. Это не относится к тем кто просто приехал уехал..ещё наши деды русских пришлых звали вшивыми свиньями« ответить
Ванятка! уверяю тебя,что если бы ты вдруг оказался на родине русских, то ты бы почувствовал бы себя маленьким и никчемным червяком. Русские сегодня лидирующая нация, это они сегодня делают историю и не только в своей страны ,но и во всем мире. Так что старайся не попадать под это колесо истории, так как ,погибнешь ни за что, и о тебе никто ,в том числе и твои нонешние хозяева и не вспомнит.« ответить
Ванятка чушкан,придавим как клопа тебя ,и тебе подобных!Бойся ,и дрыщи там с дивана!А троль-эльф,какдумаешь???хахаха« ответить
Русские лидирующая нация???? Более смешного я ещё не слышал.. Животный мир возомнил себя патрициями... Всегда знал что русские Дима Билый но не знал что настолько далеко уже зашли....« ответить
_в коем случае нельзя говорить о дискриминации нацменьшинств_« ответить
А, что это с точки зреня независимых экспертов?
Я думаю, что как только эта клика перестанет быть государственными людьми, у них начнутся проблемы. Пример- Троцкий.« ответить
777. Ha, parādi kādu bijušo Latvijas premjerministru, kam kaut kas slikts būtu noticis!« ответить
«У учителей будет возможность пройти обучение латышскому языку.« ответить
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А что, ещё не уволены тупые училки, которые не знают латышский? Пипец полный.
но чтобы премьерчег не знал, что без аплицибы сейчас даже дворником не устроишься... Ндя... Вот такие люди управляют страной.)))))« ответить
Путинок-прищемим таких как ты пассажиров, и тебе подобных!Ясно вояка диванный."тролль-эльф"!дыши ровно ущербный!хазахаха« ответить
ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ ИЗУЧАТЬ??? КЛАССНО! ХАХА!« ответить
Tu par cūku krievu valodu?« ответить