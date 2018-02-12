Премьер: телеканал на русском Латвии не нужен(17)

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LETA
Герман Бергер
22:09 11.02.2018
Политика / Политики

Создание отдельного телеканала на русском языке для Латвии сейчас неактуально. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал премьер-министр Марис Кучинскис после конференции о проделанной правительством работе за два года.

По словам премьера, отдельный телеканал на русском языке не будет пользоваться популярностью у аудитории. Поэтому Кучинскис считает, что в данном вопросе необходимо, прежде всего, обратить внимание на социальные сети.

 

«Вопрос о создании отдельного канала на русском языке мы обсуждали с руководством Латвийского телевидения, а также с другими экспертами и изучали опыт Эстонии в этом вопросе. Я думаю, что в данном случае мы должны идти в ногу со временем и сделать акцент на социальную среду. Поэтому сейчас мы с Латвийским телевидением обсуждаем возможность создания интерактивного портала, такого как уже существующий портал lsm.lv — объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения. В свою очередь, в соседних странах создание отдельного канала не слишком заинтересовала аудиторию – например, в Эстонии истории успеха в этом вопросе мы не наблюдаем. Поэтому, на мой взгляд, здесь надо искать другие варианты», — отметил Кучинскис.

 

Напомним, в марте 2015 года председатель правления ЛТВ Ивар Белте в интервью радио Baltkom сообщил, что в Латвии будет создан новый телевизионный канал на русском языке. Указывалось, что вещание будет осуществляться на русском языке с актуальной тематикой для русскоговорящих жителей Латвии. Однако потом этот вопрос был отложен из-за нехватки финансирования, и постепенно пропал с актуальной повестки дня.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (17)
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Пожалуй соглашусь с ним 22:13 11:02:2018

Ваш канал на русском уж точно не нужен.

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Поправочка 22:31 11:02:2018

Такой безграмотный премьер нам точно не нужен.

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Поправочка 22:32 11:02:2018

Такой безграмотный премьер нам точно не нужен..

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маразм крепчает 22:50 11:02:2018

За что Бог нас такими дебилами наказывает?

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маразм крепчает 22:51 11:02:2018

За что Бог нас такими дебилами наказывает?.

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сергей иванов 01:27 12:02:2018

я думаю,что им нужны воскресные чтения ,вместо молитвы,книги Гитлера"Main Kampf"...они же наследники идей Гитлера

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ваня 05:46 12:02:2018

А что плохого в Main Kampf???а отдельный канал для животного мира это чересчур..я согласен с премьером..

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10 дюймов 22:19 11:02:2018

первый раз согласен с Кучей ----мало того, вообще нужно закрыть латысское телевидение, всё равно смотрят его, три человека----идём дальше!----уже давно пора начАть разборку железной дороги ибо уже она НЕ АКТУАЛЬНА!----пора заново открыть Калнциемские каменоломни для нелояльных и неграждан====ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ!!!

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Дурень думкой богатеет 22:48 11:02:2018

Бараны верят, что хозяин будет кормить их вечно и не любит мяса.
Кучинскис не соображает, что все тогда уйдут в и-нет, а баран верит, что его хозяин будет кормить вечно. Пусть дурень тогда и от и-нета откажется, чего мелочиться?

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Latviešu patriots 22:30 11:02:2018

Tērēt līdzekļus atsevišķam krievu TV kanālam būtu muļķīgi, tāpat krievvalodīgie putinoīdi un krimnašisti nav spējīgi uztvert objektīvu informāciju, viņi saprot tikai Kremļa kanālus!

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А, 22:33 11:02:2018

Понимаю, я в ,,бане,, Особенно, что касается педриота и всяческих ваньючек.

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ыыы 22:40 11:02:2018

LV nav objektīvas info

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Из Латгалии. 22:51 11:02:2018

Действительно не нужен. Всё приграничье смотрит российское и белорусское телевидение.

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svoi 23:14 11:02:2018

Urod ne tebe suditj...:)))

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янка 00:13 12:02:2018

смотрели российское ТВ и дальше будем смотреть. А вранье кучиеского хоть и на русском нам не нужно.

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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