По словам премьера, отдельный телеканал на русском языке не будет пользоваться популярностью у аудитории. Поэтому Кучинскис считает, что в данном вопросе необходимо, прежде всего, обратить внимание на социальные сети.
«Вопрос о создании отдельного канала на русском языке мы обсуждали с руководством Латвийского телевидения, а также с другими экспертами и изучали опыт Эстонии в этом вопросе. Я думаю, что в данном случае мы должны идти в ногу со временем и сделать акцент на социальную среду. Поэтому сейчас мы с Латвийским телевидением обсуждаем возможность создания интерактивного портала, такого как уже существующий портал lsm.lv — объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения. В свою очередь, в соседних странах создание отдельного канала не слишком заинтересовала аудиторию – например, в Эстонии истории успеха в этом вопросе мы не наблюдаем. Поэтому, на мой взгляд, здесь надо искать другие варианты», — отметил Кучинскис.
Напомним, в марте 2015 года председатель правления ЛТВ Ивар Белте в интервью радио Baltkom сообщил, что в Латвии будет создан новый телевизионный канал на русском языке. Указывалось, что вещание будет осуществляться на русском языке с актуальной тематикой для русскоговорящих жителей Латвии. Однако потом этот вопрос был отложен из-за нехватки финансирования, и постепенно пропал с актуальной повестки дня.
Ваш канал на русском уж точно не нужен.« ответить
Такой безграмотный премьер нам точно не нужен.« ответить
Такой безграмотный премьер нам точно не нужен..« ответить
За что Бог нас такими дебилами наказывает?« ответить
За что Бог нас такими дебилами наказывает?.« ответить
я думаю,что им нужны воскресные чтения ,вместо молитвы,книги Гитлера"Main Kampf"...они же наследники идей Гитлера« ответить
А что плохого в Main Kampf???а отдельный канал для животного мира это чересчур..я согласен с премьером..« ответить
первый раз согласен с Кучей ----мало того, вообще нужно закрыть латысское телевидение, всё равно смотрят его, три человека----идём дальше!----уже давно пора начАть разборку железной дороги ибо уже она НЕ АКТУАЛЬНА!----пора заново открыть Калнциемские каменоломни для нелояльных и неграждан====ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ!!!« ответить
Бараны верят, что хозяин будет кормить их вечно и не любит мяса.« ответить
Кучинскис не соображает, что все тогда уйдут в и-нет, а баран верит, что его хозяин будет кормить вечно. Пусть дурень тогда и от и-нета откажется, чего мелочиться?
Tērēt līdzekļus atsevišķam krievu TV kanālam būtu muļķīgi, tāpat krievvalodīgie putinoīdi un krimnašisti nav spējīgi uztvert objektīvu informāciju, viņi saprot tikai Kremļa kanālus!« ответить
Понимаю, я в ,,бане,, Особенно, что касается педриота и всяческих ваньючек.« ответить
LV nav objektīvas info« ответить
Действительно не нужен. Всё приграничье смотрит российское и белорусское телевидение.« ответить
Urod ne tebe suditj...:)))« ответить
смотрели российское ТВ и дальше будем смотреть. А вранье кучиеского хоть и на русском нам не нужно.« ответить