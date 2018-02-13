Премьер требует продолжения банкета (4)

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газета Сегодня
16:30 13.02.2018
газета Сегодня / Политика

Марис Кучинскис хочет и после выборов руководить правительством, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Я требую продолжения банкета!» — говорил царь в знаменитом фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот так и наш премьер, подводя итоги своей двухлетней деятельности на посту главы правительства, без ложной скромности заявил, что не прочь бы остаться на этой должности и после октябрьских выборов в сейм. Марис Кучинскис, будь его воля, не менял бы и состав своей команды министров. Как говорится, мечтать не вредно…

 

Столица поможет стране 

 

Накануне газета «СЕГОДНЯ» уже подвела итоги двухлетней работы кабинета Кучинскиса. В понедельник правительство утвердило отчет кабмина за 2017 год, который будет представлен Сейму. В этом масштабном документе есть не только собственно перечисление того, что уже сделано, но и рассказ о планах правительства на текущий год. С самыми интересными фрагментами из этого плана мы и познакомим читателей. 

 

Примечательно, что правительство «приписало» себе и те масштабные проекты, которые с использованием еврофондов реализует Рижская дума. Так, в план правительства вошел проект развития трамвайной инфраструктуры Риги (знаменитый проект трамвайных путей по улице Сканстес), и строительство второй очереди терминалов на  Krievu sala (Русский остров), и строительство путепровода на улице Твайку, и реконструкция стадиона «Даугава»… 

 

Как говорится в отчете, продолжается работа над 15 потенциальными инвестиционными проектами. Правда, пока не уточняется, что это за проекты и о каких суммах инвестиций идет речь. 

 

Порты до Ирана доведут?

 

Зато, говоря о транзите, правительство подчеркивает, что наряду с традиционными транзитными партнерами Латвии (Россией, Белоруссией, Украиной, Казахстаном, странами Центральной Азии и Китаем) латвийские порты в наступившем году планируют усиленное внимание обратить на Индию и Иран, которым латвийские порты предложат свои логистические центры для распространения товаров на Балтию, Скандинавию и Северные страны. Интересно только, какие товары, ну, кроме нефти, может предложить Балтии и Скандинавии Иран? 

 

Между тем правительство в транзитной сфере не теряет надежды еще в 2018 году включиться в логистическую цепочку для китайских грузов, которая замыкается на индустриальном парке Белоруссии «Большой камень». Для того чтобы эта международная логистическая цепь с нашим участием была привлекательна для Китая и стран Центральной Азии, правительство намерено, несмотря на критику, начать проект электрификации железной дороги на восточном направлении. 

 

Очередной план спасения Латгалии 

 

В предверии выборов не забыта и Латгалия. В наступившем году планируется утвердить новый план развития Латгальского региона на период до 2021 года. 

 

В рамках этого плана будет расширена деятельность Латгальской свободной экономической зоны — акцент будет сделан на создание новых рабочих мест, на налоговые льготы, на восстановление деградированных территорий и др. 

Для создания новых рабочих мест в Латгалии планируется выделить дополнительно 29 миллионов евро в рамках еврофондов. Отметим, что в Латгалии по–прежнему рекордно высокий уровень безработицы — 15,8%.

 

Дожить до ноября

 

В этом году, как обещано в плане кабмина, продолжится реформирование судов. До конца года из 34 судов будет создано 9. Укрупнение судов поможет уменьшить нагрузку на судей, позволит обеспечить принцип случайности в назначении на рассмотрение тех или иных дел. Кроме того, в этом году судей Земельной книги включат в общую команду судей, позволив судьям Земельной книги рассматривать и другие гражданские дела. 

 

В плане работы правительства подробно рассказывается о мерах, которые в этом году будут реализованы в поддержку семьи. Так, с 1 марта начнется выплата доплат к семейным пособиям для семей, в которых растут двое и более детей. Повышено пособие на содержание ребенка приемным семьям. 

 

Хотя система “э–здоровье” хромает на обе ноги, команда Кучинскиса полна решимости уже с 1 марта запустить систему электронного направления к специалисту. То есть семейный врач будет выписывать направление, например, к эндокринологу или неврологу не на бумаге, а в электронном виде.

 

Заметим, что большинство планов правительства ограничивается только нынешним годом. Оно и понятно: уже в ноябре должно быть сформировано следующее правительство, и если к власти придут другие партии и лица, то курс исполнительной власти может резко поменяться. 

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (4)
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123 16:38 13:02:2018

nāvi valdībai

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Vova 16:47 13:02:2018

Vaš Pu uže skoļko ļet ņeproč? Uže Brežņeva obskakal, kotorij tože bil ņeproč. Ostalos obskakat Staļina, kotorij bil boļše vseh ņeproč.

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Саня 17:12 13:02:2018

Думаю, его правительству нужно дать шанс. Пусть ещё поуправляют до конца.

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Пшёл вон, клоун! 17:16 13:02:2018

Кучинскис, иди гуляй! Мы насмотрелись на твою клоунаду, ничего не сделал, мозгоф хватило только на поднятие налогов и выписку себе и своим жополизам премий.
Так что, давай ДО СВИДАНИЯ! Хватит тупым бездарям платить ни за что большие ЗРЯплаты! Пшёл вон, клоун!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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