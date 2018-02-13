Марис Кучинскис хочет и после выборов руководить правительством, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Я требую продолжения банкета!» — говорил царь в знаменитом фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот так и наш премьер, подводя итоги своей двухлетней деятельности на посту главы правительства, без ложной скромности заявил, что не прочь бы остаться на этой должности и после октябрьских выборов в сейм. Марис Кучинскис, будь его воля, не менял бы и состав своей команды министров. Как говорится, мечтать не вредно…

Столица поможет стране

Накануне газета «СЕГОДНЯ» уже подвела итоги двухлетней работы кабинета Кучинскиса. В понедельник правительство утвердило отчет кабмина за 2017 год, который будет представлен Сейму. В этом масштабном документе есть не только собственно перечисление того, что уже сделано, но и рассказ о планах правительства на текущий год. С самыми интересными фрагментами из этого плана мы и познакомим читателей.

Примечательно, что правительство «приписало» себе и те масштабные проекты, которые с использованием еврофондов реализует Рижская дума. Так, в план правительства вошел проект развития трамвайной инфраструктуры Риги (знаменитый проект трамвайных путей по улице Сканстес), и строительство второй очереди терминалов на Krievu sala (Русский остров), и строительство путепровода на улице Твайку, и реконструкция стадиона «Даугава»…

Как говорится в отчете, продолжается работа над 15 потенциальными инвестиционными проектами. Правда, пока не уточняется, что это за проекты и о каких суммах инвестиций идет речь.

Порты до Ирана доведут?

Зато, говоря о транзите, правительство подчеркивает, что наряду с традиционными транзитными партнерами Латвии (Россией, Белоруссией, Украиной, Казахстаном, странами Центральной Азии и Китаем) латвийские порты в наступившем году планируют усиленное внимание обратить на Индию и Иран, которым латвийские порты предложат свои логистические центры для распространения товаров на Балтию, Скандинавию и Северные страны. Интересно только, какие товары, ну, кроме нефти, может предложить Балтии и Скандинавии Иран?

Между тем правительство в транзитной сфере не теряет надежды еще в 2018 году включиться в логистическую цепочку для китайских грузов, которая замыкается на индустриальном парке Белоруссии «Большой камень». Для того чтобы эта международная логистическая цепь с нашим участием была привлекательна для Китая и стран Центральной Азии, правительство намерено, несмотря на критику, начать проект электрификации железной дороги на восточном направлении.

Очередной план спасения Латгалии

В предверии выборов не забыта и Латгалия. В наступившем году планируется утвердить новый план развития Латгальского региона на период до 2021 года.

В рамках этого плана будет расширена деятельность Латгальской свободной экономической зоны — акцент будет сделан на создание новых рабочих мест, на налоговые льготы, на восстановление деградированных территорий и др.

Для создания новых рабочих мест в Латгалии планируется выделить дополнительно 29 миллионов евро в рамках еврофондов. Отметим, что в Латгалии по–прежнему рекордно высокий уровень безработицы — 15,8%.

Дожить до ноября

В этом году, как обещано в плане кабмина, продолжится реформирование судов. До конца года из 34 судов будет создано 9. Укрупнение судов поможет уменьшить нагрузку на судей, позволит обеспечить принцип случайности в назначении на рассмотрение тех или иных дел. Кроме того, в этом году судей Земельной книги включат в общую команду судей, позволив судьям Земельной книги рассматривать и другие гражданские дела.

В плане работы правительства подробно рассказывается о мерах, которые в этом году будут реализованы в поддержку семьи. Так, с 1 марта начнется выплата доплат к семейным пособиям для семей, в которых растут двое и более детей. Повышено пособие на содержание ребенка приемным семьям.

Хотя система “э–здоровье” хромает на обе ноги, команда Кучинскиса полна решимости уже с 1 марта запустить систему электронного направления к специалисту. То есть семейный врач будет выписывать направление, например, к эндокринологу или неврологу не на бумаге, а в электронном виде.

Заметим, что большинство планов правительства ограничивается только нынешним годом. Оно и понятно: уже в ноябре должно быть сформировано следующее правительство, и если к власти придут другие партии и лица, то курс исполнительной власти может резко поменяться.

Абик ЭЛКИН.