«Я требую продолжения банкета!» — говорил царь в знаменитом фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот так и наш премьер, подводя итоги своей двухлетней деятельности на посту главы правительства, без ложной скромности заявил, что не прочь бы остаться на этой должности и после октябрьских выборов в сейм. Марис Кучинскис, будь его воля, не менял бы и состав своей команды министров. Как говорится, мечтать не вредно…
Столица поможет стране
Накануне газета «СЕГОДНЯ» уже подвела итоги двухлетней работы кабинета Кучинскиса. В понедельник правительство утвердило отчет кабмина за 2017 год, который будет представлен Сейму. В этом масштабном документе есть не только собственно перечисление того, что уже сделано, но и рассказ о планах правительства на текущий год. С самыми интересными фрагментами из этого плана мы и познакомим читателей.
Примечательно, что правительство «приписало» себе и те масштабные проекты, которые с использованием еврофондов реализует Рижская дума. Так, в план правительства вошел проект развития трамвайной инфраструктуры Риги (знаменитый проект трамвайных путей по улице Сканстес), и строительство второй очереди терминалов на Krievu sala (Русский остров), и строительство путепровода на улице Твайку, и реконструкция стадиона «Даугава»…
Как говорится в отчете, продолжается работа над 15 потенциальными инвестиционными проектами. Правда, пока не уточняется, что это за проекты и о каких суммах инвестиций идет речь.
Порты до Ирана доведут?
Зато, говоря о транзите, правительство подчеркивает, что наряду с традиционными транзитными партнерами Латвии (Россией, Белоруссией, Украиной, Казахстаном, странами Центральной Азии и Китаем) латвийские порты в наступившем году планируют усиленное внимание обратить на Индию и Иран, которым латвийские порты предложат свои логистические центры для распространения товаров на Балтию, Скандинавию и Северные страны. Интересно только, какие товары, ну, кроме нефти, может предложить Балтии и Скандинавии Иран?
Между тем правительство в транзитной сфере не теряет надежды еще в 2018 году включиться в логистическую цепочку для китайских грузов, которая замыкается на индустриальном парке Белоруссии «Большой камень». Для того чтобы эта международная логистическая цепь с нашим участием была привлекательна для Китая и стран Центральной Азии, правительство намерено, несмотря на критику, начать проект электрификации железной дороги на восточном направлении.
Очередной план спасения Латгалии
В предверии выборов не забыта и Латгалия. В наступившем году планируется утвердить новый план развития Латгальского региона на период до 2021 года.
В рамках этого плана будет расширена деятельность Латгальской свободной экономической зоны — акцент будет сделан на создание новых рабочих мест, на налоговые льготы, на восстановление деградированных территорий и др.
Для создания новых рабочих мест в Латгалии планируется выделить дополнительно 29 миллионов евро в рамках еврофондов. Отметим, что в Латгалии по–прежнему рекордно высокий уровень безработицы — 15,8%.
Дожить до ноября
В этом году, как обещано в плане кабмина, продолжится реформирование судов. До конца года из 34 судов будет создано 9. Укрупнение судов поможет уменьшить нагрузку на судей, позволит обеспечить принцип случайности в назначении на рассмотрение тех или иных дел. Кроме того, в этом году судей Земельной книги включат в общую команду судей, позволив судьям Земельной книги рассматривать и другие гражданские дела.
В плане работы правительства подробно рассказывается о мерах, которые в этом году будут реализованы в поддержку семьи. Так, с 1 марта начнется выплата доплат к семейным пособиям для семей, в которых растут двое и более детей. Повышено пособие на содержание ребенка приемным семьям.
Хотя система “э–здоровье” хромает на обе ноги, команда Кучинскиса полна решимости уже с 1 марта запустить систему электронного направления к специалисту. То есть семейный врач будет выписывать направление, например, к эндокринологу или неврологу не на бумаге, а в электронном виде.
Заметим, что большинство планов правительства ограничивается только нынешним годом. Оно и понятно: уже в ноябре должно быть сформировано следующее правительство, и если к власти придут другие партии и лица, то курс исполнительной власти может резко поменяться.
Абик ЭЛКИН.
nāvi valdībai« ответить
Vaš Pu uže skoļko ļet ņeproč? Uže Brežņeva obskakal, kotorij tože bil ņeproč. Ostalos obskakat Staļina, kotorij bil boļše vseh ņeproč.« ответить
Думаю, его правительству нужно дать шанс. Пусть ещё поуправляют до конца.« ответить
Кучинскис, иди гуляй! Мы насмотрелись на твою клоунаду, ничего не сделал, мозгоф хватило только на поднятие налогов и выписку себе и своим жополизам премий.« ответить
Так что, давай ДО СВИДАНИЯ! Хватит тупым бездарям платить ни за что большие ЗРЯплаты! Пшёл вон, клоун!