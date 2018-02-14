Премьер удивлен ростом цен за электроэнергию(16)

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Владимир Бучельников
12:29 14.02.2018
Экономика / Энергетика

Значительное увеличение полученных фермерами январских счетов за электроэнергию вызывает удивление, признал в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» премьер-министр Марис Кучинскис.

Во вторник премьер обсудил этот вопрос с министром экономики Арвилом Ашераденсом, и он поручил экспертам на этой неделе собрать все данные и дать оценку ситуации. Более подробная информация будет предоставлена на следующей неделе, когда Ашераденс вернется из командировки.

 

Предоставленная в прошлом году информация не свидетельствовала о подобном увеличении счетов, поэтому возникает много вопросов, отметил Кучинскис. «Ответы на них должны быть получены не позднее 1 марта, когда поступят следующие счета», — подчеркнул он.

 

Во вторник министр земледелия Янис Дуклавс встретился с представителями АО «Latvenergo» и достиг с ними договоренности восстановить возможность отказаться от лишних мощностей в несезонное время.

 

Как сообщалось, из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских фермеров за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских. Общественная организация «Крестьянский сейм» сообщила, что увеличение суммы счетов вызвано позицией «компонента обязательной закупки мощности за амперы», которая представляет собой платеж за мощность подключения, не используемой в несезонное время.

LETA / Фото
Комментарии (16)
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ЛАТВИЕШУ ПЕДУАРДАМ 12:44 14:02:2018

В ОБЩЕМ, КАК 27 ЛЕТ ГРАБИЛ ПРЕСТУПНЫЙ НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ
ЛАТЫШСКИХ
ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК И ПЕДЕРАСТОВ. ПРОСТОЙ НАРОД ЛАТВИИ.
ТАК И БУДЕТ ДАЛЬШЕ ГРАБИТЬ...
ПРЕМЬЕР-МИНИСТЕР МАРИС КУЧИНСКИС ДОГОВОРИЛСЯ
С
МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ АРВИЛОМ АШЕРАДЕНСОМ ...

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ин-на 12:45 14:02:2018

тупые ослы

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ПРЕМЬЕР 12:50 14:02:2018

Ну я не вкурсе ребята!

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10 дюймов 12:57 14:02:2018

премьер удивлён----"А что ещё кто-то пользуется электричеством на хуторах?---Я ж давно уже приказал провода обрезать!"

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npeмьер удивлён 13:47 14:02:2018

а наxyя лaбздeйцaм электроэнергия???что бы плести корзины?что бы лепить глиняные горшки?что бы бензоперенить шпроты?....ну а в нужник можно и со свечёй ходить!

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ИвАн 14:21 14:02:2018

Ну вы, тупые ватники, разошлись! Сосните друг у друга и полижите- как нека день святого Валентина! Авось полегчает.

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Саня™ 14:25 14:02:2018

ты свои гейропейские поучительные ценности оставь для вусраинцев

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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