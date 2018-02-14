Во вторник премьер обсудил этот вопрос с министром экономики Арвилом Ашераденсом, и он поручил экспертам на этой неделе собрать все данные и дать оценку ситуации. Более подробная информация будет предоставлена на следующей неделе, когда Ашераденс вернется из командировки.
Предоставленная в прошлом году информация не свидетельствовала о подобном увеличении счетов, поэтому возникает много вопросов, отметил Кучинскис. «Ответы на них должны быть получены не позднее 1 марта, когда поступят следующие счета», — подчеркнул он.
Во вторник министр земледелия Янис Дуклавс встретился с представителями АО «Latvenergo» и достиг с ними договоренности восстановить возможность отказаться от лишних мощностей в несезонное время.
Как сообщалось, из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских фермеров за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских. Общественная организация «Крестьянский сейм» сообщила, что увеличение суммы счетов вызвано позицией «компонента обязательной закупки мощности за амперы», которая представляет собой платеж за мощность подключения, не используемой в несезонное время.
В ОБЩЕМ, КАК 27 ЛЕТ ГРАБИЛ ПРЕСТУПНЫЙ НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ« ответить
ЛАТЫШСКИХ
ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК И ПЕДЕРАСТОВ. ПРОСТОЙ НАРОД ЛАТВИИ.
ТАК И БУДЕТ ДАЛЬШЕ ГРАБИТЬ...
ПРЕМЬЕР-МИНИСТЕР МАРИС КУЧИНСКИС ДОГОВОРИЛСЯ
С
МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ АРВИЛОМ АШЕРАДЕНСОМ ...
тупые ослы« ответить
Ну я не вкурсе ребята!« ответить
премьер удивлён----"А что ещё кто-то пользуется электричеством на хуторах?---Я ж давно уже приказал провода обрезать!"« ответить
а наxyя лaбздeйцaм электроэнергия???что бы плести корзины?что бы лепить глиняные горшки?что бы бензоперенить шпроты?....ну а в нужник можно и со свечёй ходить!« ответить
Ну вы, тупые ватники, разошлись! Сосните друг у друга и полижите- как нека день святого Валентина! Авось полегчает.« ответить
ты свои гейропейские поучительные ценности оставь для вусраинцев« ответить