На этой неделе Латвия прославилась на весь мир. К сожалению, это не та слава, которой стоит гордиться, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Жизнь правительства Кучинскиса разделилась на две части: до минувшей субботы — и после. До субботы, 17 февраля, все было тихо, спокойно и благостно. Более того, премьер и его окружение уже подготовили ежегодный отчет о работе правительства, и документ получился ну прямо как доклад генсека ЦК КПСС партийному съезду. Мы, товарищи, идем верным курсом, нам весь мир завидует, дальше будет еще лучше, и с этого пути мы не свернем.

Но в субботу, когда сам президент Банка Латвии оказался на нарах, стало понятно, что весь мир нам не только не завидует, а с ужасом шарахается от нашей истории успеха. Шутка сказать: член совета Европейского центрального банка подозревается в получении взятки в крупных размерах, а один из самых больших банков страны, по версии американской финансовой разведки, чуть ли не способствует финансированию терроризма, отмывает преступные средства, да еще и подкупает латвийских должностных лиц.

По злой иронии судьбы свой ежегодный отчет премьер должен был представить сейму прямо в разгар финансово–криминального скандала — на пленарном заседании в четверг, 22 февраля. Наверное, не стоит объяснять, что содержимое доклада уже мало волновало депутатов. Ну разве что отдельные правящие депутаты не сразу сориентировались в ситуации и с трибуны сейма начали зачитывать то, что они заготовили еще до скандала. «Это лучшее правительство со времен Атмоды», — вещал «зеленый крестьянин» Валдис Калнозолс.

Понятно, что оппозиция считала иначе. Так, депутат Юрис Вилюмс (Региональное объединение) призвал премьера и весь кабмин подать в отставку. По мнению депутата, нынешнее правительство действует согласно народной поговорке: приплывет новое дерьмо — и о старом забудут. Иными словами, новые скандалы затмят старые, и все постепенно забудется.

Правительству досталось от оппозиции и за бешеный рост счетов за электроэнергию, и за неспособность прекратить аферу с КОЗ, и особенно за беспомощность в свете разразившегося скандала вокруг банка ABLV. Да, реальность такова, что премьер непозволительно медленно и невнятно реагировал на, прямо скажем, чрезвычайную ситуацию. Увы, не на высоте (мягко говоря!) был и президент страны, на что в прямом эфире ЛТВ1 указал и экс–президент. «Вместо того чтобы уже в этот же день — в субботу вечером или в воскресенье — созвать совет по нацбезопасности, господин Вейонис совершенно бездействовал и созвал совет лишь вечером в среду», — сокрушался Валдис Затлерс.

Очевидно, что власть явна растеряна и не знает, что делать, как успокоить население и «вселить уверенность в завтрашнем дне». Отсюда совершенно хаотичные заявления и лихорадочные инициативы. Так, в четверг на пленарном заседании «Единство» срочно представило поправки в Закон о Банке Латвии (БЛ), которые призваны сократить срок полномочий президента БЛ, а также позволяют снимать президента БЛ с должности в случае «потери репутации» или начала уголовного процесса в отношении президента БЛ. Заметим, что эти поправки явно противоречат директивам ЕС и вряд ли в таком виде будут приняты. Но сейчас правящим уже не до соблюдения евросоюзовских стандартов: главное в этой ситуации — сохранить лицо, или, точнее, показать, что вот наша партия все–таки меньше, простите, испачкана дерьмом, чем конкурирующая контора.

Абик ЭЛКИН.