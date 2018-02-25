Премьера просят в отставку(25)

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газета Сегодня
21:00 24.02.2018
газета Сегодня / Итоги недели

На этой неделе Латвия прославилась на весь мир. К сожалению, это не та слава, которой стоит гордиться, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Жизнь правительства Кучинскиса разделилась на две части: до минувшей субботы — и после. До субботы, 17 февраля, все было тихо, спокойно и благостно. Более того, премьер и его окружение уже подготовили ежегодный отчет о работе правительства, и документ получился ну прямо как доклад генсека ЦК КПСС партийному съезду. Мы, товарищи, идем верным курсом, нам весь мир завидует, дальше будет еще лучше, и с этого пути мы не свернем.

 

Но в субботу, когда сам президент Банка Латвии оказался на нарах, стало понятно, что весь мир нам не только не завидует, а с ужасом шарахается от нашей истории успеха. Шутка сказать: член совета Европейского центрального банка подозревается в получении взятки в крупных размерах, а один из самых больших банков страны, по версии американской финансовой разведки, чуть ли не способствует финансированию терроризма, отмывает преступные средства, да еще и подкупает латвийских должностных лиц.

 

По злой иронии судьбы свой ежегодный отчет премьер должен был представить сейму прямо в разгар финансово–криминального скандала — на пленарном заседании в четверг, 22 февраля. Наверное, не стоит объяснять, что содержимое доклада уже мало волновало депутатов. Ну разве что отдельные правящие депутаты не сразу сориентировались в ситуации и с трибуны сейма начали зачитывать то, что они заготовили еще до скандала. «Это лучшее правительство со времен Атмоды», — вещал «зеленый крестьянин» Валдис Калнозолс.

 

Понятно, что оппозиция считала иначе. Так, депутат Юрис Вилюмс (Региональное объединение) призвал премьера и весь кабмин подать в отставку. По мнению депутата, нынешнее правительство действует согласно народной поговорке: приплывет новое дерьмо — и о старом забудут. Иными словами, новые скандалы затмят старые, и все постепенно забудется.

 

Правительству досталось от оппозиции и за бешеный рост счетов за электроэнергию, и за неспособность прекратить аферу с КОЗ, и особенно за беспомощность в свете разразившегося скандала вокруг банка ABLV. Да, реальность такова, что премьер непозволительно медленно и невнятно реагировал на, прямо скажем, чрезвычайную ситуацию. Увы, не на высоте (мягко говоря!) был и президент страны, на что в прямом эфире ЛТВ1 указал и экс–президент. «Вместо того чтобы уже в этот же день — в субботу вечером или в воскресенье — созвать совет по нацбезопасности, господин Вейонис совершенно бездействовал и созвал совет лишь вечером в среду», — сокрушался Валдис Затлерс.

 

Очевидно, что власть явна растеряна и не знает, что делать, как успокоить население и «вселить уверенность в завтрашнем дне». Отсюда совершенно хаотичные заявления и лихорадочные инициативы. Так, в четверг на пленарном заседании «Единство» срочно представило поправки в Закон о Банке Латвии (БЛ), которые призваны сократить срок полномочий президента БЛ, а также позволяют снимать президента БЛ с должности в случае «потери репутации» или начала уголовного процесса в отношении президента БЛ. Заметим, что эти поправки явно противоречат директивам ЕС и вряд ли в таком виде будут приняты. Но сейчас правящим уже не до соблюдения евросоюзовских стандартов: главное в этой ситуации — сохранить лицо, или, точнее, показать, что вот наша партия все–таки меньше, простите, испачкана дерьмом, чем конкурирующая контора.

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (25)
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10 дюймов 21:13 24:02:2018

если закрыть лицо руками, то будет темно, значит наступила ночь, значит пора спать----а спящих не бьют!

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ин-на 21:55 24:02:2018

этот страус еще бы голову в песок засунул

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Дык 22:39 24:02:2018

Да все уже видят бездарного, тупорылого и меркантильного придурка.
Гоните его в шею и весь его сброд мынистров вслед за Абдолбыней. Вот такие наглые твари, и развалили нашу страну! Всё бездельников в отставку!

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Ivan 21:14 24:02:2018

Неужели на латышском сходняке решили слить жмуриков, а кто в масс-медиа латышской прпаганды теперь главный? Программа искусственного интеллекта АНБ США?! Латыши реально конченные, только могила исправит ничтожных латышей, гадалка бессильна. :))))

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Latviešu patriots 21:27 24:02:2018

Sveicieni Ivanam no Tvaika ielas! 6. palātā visi stāvus aplaudē! Galvenais ārsts atgādina, ja Ivans nedzers izrakstītās zāles, nāksies Ivanam atgriezties 6.palātā!

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Ivan 22:06 24:02:2018

Приставать к людям наказуемо, жмёшь по-иностранному, непонятно, педарас латышский что-ли? Так в мид латышкий, пидриле-министру латышарному продавливай клаву латышара ничтожная.

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вывод 22:26 24:02:2018

Ну что сказать? Бездарный тупой и глупый хуторский вецпуйка. Способностей -ноль, а амбиций, как у пса без поводка.

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Latviešu patriots 22:42 24:02:2018

Sveicieni Ivanam no Tvaika ielas! 6. palātā visi stāvus aplaudē! Galvenais ārsts atgādina, ja Ivans nedzers izrakstītās zāles, nāksies Ivanam atgriezties 6.palātā! P.s neredzu šeit cilvēkus, vienus vienīgus krievu okupantus. Un vēl Ivan muļķīt, par taviem momentiem draud kriminālatbildība - nacionālā naida kurināšana!

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Знак Зодиака 21:29 24:02:2018

Премьера просят на выход?
Это что и есть финал ИСТОРИИ УСПЕХА?
Ребята не только берега попутали, но вероятно и приплыли!
Punkts un Amen!

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Правительство в отставку! 22:45 24:02:2018

Да они все там дармоеды во главе с этой Кучей только премии НИ ЗА ЧТО себе выписывали, твари! Пошли все вон!

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Latviešu patriots 21:33 24:02:2018

Lai krievu okupantu suņi nepriecājas, valdība neatkāpsies, neceriet!

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Да нет ... 21:45 24:02:2018

это ты, был собакой, собакой и остался, только сейчас хозяин поводок ослабил, вот и разлаялся на радостях

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Latviešu patriots 21:38 24:02:2018

лабууусы а вам пиииздец вырооодки ебаааные!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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