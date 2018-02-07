Преступление Латвии против человечности

Первоначально в республике закрывали школы с русским языком образования в сельской местности и малых городах. С 2004 года стали еще насильно навязывать обучение на латышском в старших классах школы.
Если в 1991 г. в Латвии было 1094 общеобразовательные школы, то в 2017 г. только 790 школ, т.е. сокращение составило 27,8%. В 1991 г. в школах училось 347,5 тыс. школьников, в 2017 г. – 214,9 тыс. школьников – сокращение на 38,2%.
В 1991 г. на латышском языке училось 176,5 тыс. человек или 53,2% всех школьников, а на русском языке 155,2 тыс. человек или 46,8 % всех школьников. Это примерно соответствовало этнической структуре населения.
В 2017 г. на латышском языке училось 140,9 тыс. человек или 71,5% всех школьников, а на русском языке 53,7 тыс. человек или 27,2 % всех школьников. На языках национальных меньшинств училось 1,3% школьников.
По данным последней переписи населения (2011) языком семьи 62% населения Латвии являлся латышский, 37% населения – русский, менее 1% — другие языки национальных меньшинств.
Теперь хотят вообще закрыть школы с обучением на русском.
Называется это принудительная ассимиляция и по мировым стандартам оценивается, как преследование за этническую, культурную, языковую принадлежность. Разновидность преступления против человечности. Подпадает под компетенцию Международного уголовного суда (МУС).
Одно из ярких проявлений дискриминации в бывшем СССР — постепенная отмена образования на русском языке. Об этом говорят не только СМИ, но и — впрочем, нечасто — международные институты. В январе 2018-го Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. В ПАСЕ считают, что меньшинства должны иметь возможность получать образование на родном языке в течение всего периода обучения — от дошкольного учреждения до вуза.
Конкретных адресатов в документе нет, но совершенно ясно: в Страсбурге имели в виду Украину, Латвию, Литву и Эстонию. Ведь Киев, Рига, Вильнюс и Таллин делают как раз обратное тому, что рекомендует ПАСЕ.
Если население Латвии будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах и в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на переменах, сказал в эфире радиостанции Baltkom сопредседатель «Русского союза в Латвии», экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов.
По его словам, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, давление правых политических партий увеличится.
«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они «добьют» школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать», — заявил Митрофанов.
Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.
Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.
Русские Жопоненко и Хесина бьются насмерть. А вот русские Линдерман, Плинер и Цилевич как-то тормозят. Наверно, мацу и рыбу фиш готовят для русских школ« ответить
варзилов -быдло, тебя нужно срочно кастрировать, иначе твой диагноз психбольного очень прогрессирует, и ты очень опасен для общества.« ответить
Преступление Латвии против человечности« ответить
-------------------------------------------------------------
Странное заявление, человечность как бы в набат не бьет.:))
Да и совесть твоя тоже как бы спит. Или она не спит, а давно сдохла ?« ответить
ЛЮДИ..!« ответить
Я Вас прошу.!
ПРИХОДИТЕ на МИТИНГ... !!! ...!!! ...!!! ...!!! ...!!! ...!!! (
завтра в четверг 8.02.18г. в 8.30 час. у СЕЙМа)
(каждый человек - это сила.!)
(каждый человек - важен.!)
(каждый человек - Вам будет за что Уважать Себя -
- Вы боролись.!)
Поборемся за Наших Детей и Внуков..!
Ну кто кроме Нас..?
Только Сами..
Я приду.... .. А ВЫ.?
Путин,тебе я смотрю все национальности плохие.Воняет нацизмом.Надеюсь это не на долго« ответить
Как что то может расследовать жопоненко???у него одна извилина и та промеж ног..и кого интересует мнение биомусора????« ответить
Интересно жопоненко думает что он и ему подобные человеки????« ответить
Животный мир захотел прав???нет они в Латвии есть и будут только у лояльных граждан..мусор всегда таким и останется« ответить
"Нацысты начинают понимать свои ошипки,когда тубаретка выбита и ноги уже земли не касаются"« ответить
Эти преступники за геноцид русских детей должны уже быть на эшафоте« ответить
Нюрнбергского трибунала.
Гаагу имеете ввиду, там для Вована уже все забито.« ответить
При чём тут гаага, недоносок ? Читать сначала научись. Эта "гаага" создана европидapaми для преследования всего одного человека. Но не Путина, как твой сморщенный умишко думает.« ответить
Кто вас держит? Уезжайте на родину, в прекрасную Россию. Там уже рай на земле, нет геноцида и есть лучший в мире президент. Так нет, клещами вас не вытянуть, присосались и пьете кровь латышскую.« ответить
Запомни, иварс - умом обделённый - родина у нас тут. И пупок сильно не напрягай, представитель искусственно созданной народности.« ответить
Во-первых, кровь вы себе пьёте сами, и с превеликим удовольствием. То, что не удаётся выпить, уничтожаете своим идиотизмом.
А во-вторых, "латышская кровь" - это по каким признакам она определяется ? Это те, у кого резус 10-ый, олигофренический ?
Дурь лoбатая,мы уже Дома,главная ошибка свинокорытного xyтора,что они не догоняют что мы и так на Своей Земле и бежать нам никуда не нужно.Эта Земля полита кровью Наших предков и получена после победы в Северной войне над шведами триста лет,вместе с дикими племенами населяющими эту территорию.« ответить
Ne tev būs jāizlem kam kur braukt, nomaini plastinku.)) Starp citu Latvijā ir papilnu krievus,kuru šeit ir piedzimusi,..)) Un ir latvijas pilsoni,starp viņiem arī es, krieviete un latvijas pilsone..Ta ka ar savu stulbumu neapkauno savus tautiešus..))) Bremze..))« ответить
Ja tas būtu par citu tautu, tad virsraksts būtu atbilstošs, bet šoreiz tie ir okupanti un viņu paliekas. Nebūs šeit ruskojazičniju valoda.« ответить
Щас за уши вытащат нацыков-русофобов в Европейский суд, и ты,быдло, будешь носить передачки шадурикам и домбрикам.« ответить
А ты пидрило откуда нарисовалось?« ответить
уже готов принять участие в прайде?----борясь с русскими, ТЫ борешься за "гендерную дермократию"----проснись латыш, а то тебя разбудят ринкевичи!!!« ответить
Уже не разбудят. Спит латыш и чувствует, как чей-то xep ему через задницу гланды щекочет. Но представляет себе, что это пиндoc его благодарит, поэтому и томится в неге.« ответить
LL,со своей окупацией уже всех задолбали,не ну честное слово.На всë один ответ,как в детском саду.А что латгальцы то молчат?Или все облатышились? и смирились?При союзе 70 школ латгальских было,сейчас не одной.Страна молчанов и тихушников« ответить
Открывайте частные школы хоть на русском, хоть на иврите. Другой вопрос в том, как эти русские школьники смогут найти работу без знания латышского. С другой стороны сейчас местные олигархи начали завозить трудовых мигрантов из СНГ и язык общения с ними разумеется русский, который знают все выходцы СССР. Очень сложно порой бывает перевести технический латышский на технический русский. Много нюансов. Если зная русский можно без труда понять украинский, то украинцы латышский вообще не понимают и хлпают глазами. Это как пример.« ответить
в чём проблема 12:58 07:02:2018« ответить
Открывайте частные школы хоть на русском, хоть на иврите. Другой вопрос в том, как эти русские школьники смогут найти работу без знания латышского.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А как они её до сих пор (уже 25 лет) находили,находят и продолжают находить и в разы успешнее зашоренных валодой хуторян?!
В чем проблема???В латышском языке 75тыс.слов в русском 470 тыс.слов.Ты скорее всего не родился в Латвии а приехал.Менталитет языка самое главное!В стране где 40%русскоговорящих и русский язык не официальный,эта страна позорище!!!Где ты ещë можешь использовать латышский язык кроме Латвии?негде!а русский практически везде,да и в той же Америке не пропадëшь,если будешь знать для начала только русский« ответить
Noziegums pret cilvēci ir krievu okupantu uzturēšanās Latvijā! Latviešiem nav jārunā krieviski! Valsts valodā Latvijā ir Latviešu valoda, tāpēc skolās ir jāmācās Latviski!« ответить
Х-йс вамс господинс патриотсссс ., как говорили на русском так и будем . И не хрена вы не зделаете .« ответить
О какой умный. Ты наверно себе очень нравишся?« ответить
За 25 лет политического геноцыда и валодного шабаша,Русский язык в лаптии в разы укрепил свои позиции,так то недоумок xyторской,на нём теперь говорит и понимает и им ежедневно пользуются и в быту и на службе не менее 80% населения.Куда ни приди ото всюду Русская речь,где бы ни гулял в Риге ли в Юрмале ...на одного лотыша встречаешь с десяток Русских:)))Это Наша земля и Наша страна,xyтор свинокорытный,учи Великий и могучий,пригодится когда будешь в турпоездке по Сибири:))))))))« ответить
Okupant nosprāgsti! Latvijā tādi kā tu ir atkritumi, kuriem laiks uz izgāztuvi utilizācijai. Un ja jūs savā starpā rejat krieviski, tā nav Latviešu problēma. Izglītības reforma tiks pieņemta, un būs jums dauņiem jāmācās Latviski! Krievu valodu varat iebāzt pakaļā! Tur tai vietā!« ответить
Tavā brīvājā laikā neviens tev nespiež runāt krievu valodā, bet...jā tu strādā apkalpošanas sferā,tad runāsi gan..vai nestrādāsi tur....))) Un man,krievietei, nav pienākuma runāt valsts valodā savā brīvājā laikā..))) Ta ka izdari secinājumus..)))Un neraksti šeit mulķības....)« ответить
Nac..ts nervozē...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))« ответить
reforma tiks pieņemta« ответить
*******************************************************************************************************
Да xyй с ней с реформой,что от этого по Русски говорить перестанут?Да наоборот,только ещё больше станут в пику нацыССкому беспределу и валодному шабошу:)))
Правозащитник Александр Гапоненко. Правозащитникю Ха. ха, ха. Ездит за инструкциями по деструктивизме к кремлинским фашистам, и вдруг- правозащитник. Подлая мразь.« ответить
ИвАн 14:38 07:02:2018« ответить
Правозащитник Александр Гапоненко. Правозащитникю Ха. ха, ха. Ездит за инструкциями по деструктивизме к кремлинским фашистам, и вдруг- правозащитник. Подлая мразь
**************************************************************************************************
А ты уверен,что сможешь это всё повторить,когда я буду своим сапожком,отбивать из твоих яuц омлет?
варзилов-урод, не боишься, что тебе яйца прищемят в двери?« ответить