Преступление Латвии против человечности

Правозащитник Александр Гапоненко исследовал на csb.gov.lv (Central Statistical Bureau of Latvia), как выглядит в цифрах процесс уничтожения русских школ в Латвии.

Первоначально в республике закрывали школы с русским языком образования в сельской местности и малых городах. С 2004 года стали еще насильно навязывать обучение на латышском в старших классах школы.

Если в 1991 г. в Латвии было 1094 общеобразовательные школы, то в 2017 г. только 790 школ, т.е. сокращение составило 27,8%. В 1991 г. в школах училось 347,5 тыс. школьников, в 2017 г. – 214,9 тыс. школьников – сокращение на 38,2%.

В 1991 г. на латышском языке училось 176,5 тыс. человек или 53,2% всех школьников, а на русском языке 155,2 тыс. человек или 46,8 % всех школьников. Это примерно соответствовало этнической структуре населения.

В 2017 г. на латышском языке училось 140,9 тыс. человек или 71,5% всех школьников, а на русском языке 53,7 тыс. человек или 27,2 % всех школьников. На языках национальных меньшинств училось 1,3% школьников.

По данным последней переписи населения (2011) языком семьи 62% населения Латвии являлся латышский, 37% населения – русский, менее 1% — другие языки национальных меньшинств.

Теперь хотят вообще закрыть школы с обучением на русском.

Называется это принудительная ассимиляция и по мировым стандартам оценивается, как преследование за этническую, культурную, языковую принадлежность. Разновидность преступления против человечности. Подпадает под компетенцию Международного уголовного суда (МУС).

Одно из ярких проявлений дискриминации в бывшем СССР — постепенная отмена образования на русском языке. Об этом говорят не только СМИ, но и — впрочем, нечасто — международные институты. В январе 2018-го Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. В ПАСЕ считают, что меньшинства должны иметь возможность получать образование на родном языке в течение всего периода обучения — от дошкольного учреждения до вуза.

Конкретных адресатов в документе нет, но совершенно ясно: в Страсбурге имели в виду Украину, Латвию, Литву и Эстонию. Ведь Киев, Рига, Вильнюс и Таллин делают как раз обратное тому, что рекомендует ПАСЕ.

Если население Латвии будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах и в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на переменах, сказал в эфире радиостанции Baltkom сопредседатель «Русского союза в Латвии», экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов.

По его словам, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, давление правых политических партий увеличится.

«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они «добьют» школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать», — заявил Митрофанов.

Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.