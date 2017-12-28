Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать в Нарву, расположенную на границе с Россией.

Об этом она заявила в новогоднем интервью телеканалу ETV+. По словам президента, она готова переехать после того, как в Нарве достроят театральный комплекс Vaba Lava. Его открытие запланировано на 17 ноября будущего года.

«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», — сказала Кальюлайд, добавив, что с этим городом ее связывают позитивные воспоминания.

Строительство театрального комплекса Vaba Lava на территории бывшего завода «Балтиец» началось на прошлой неделе. В здании планируется построить театральный зал black-box, который вместит более 220 зрителей, студию национального телерадиовещания, детский театр «Ильмарине», офисы, кафе и галерею.

В Нарве 96% жителей считают родным русский язык.