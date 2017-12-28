Президент Эстонии пообещала переехать в русскоязычную Нарву(4)

Лента новостей
Песня о России от Владимира Песни 17 признаков, что год был прожит не зря Вернисаж в… автосалоне В новогоднюю ночь «Taxify» повысит тарифы Осторожно: LMT предлагает телефоны 5 вещей, которые вы можете взять у мужа поносить 2017 год: война на три фронта Мартин Дукурс: «Атмосфера довольна паршивая…» Алена Остапенко стала «Человеком Европы в Латвии»
Eще в разделе
В лесах Латвии наступила катастрофа Посол РФ в Латвии: мои предки были расстреляны латышскими стрелками МИД РФ призвал ЕС обратить внимание на проблемы русскоязычных в Балтии Зиле: в Европе с пониманием относятся к нашим языковым реформам «Согласие» осуждает унижение ветеранов СССР
Тимур Пушкарев
15:22 28.12.2017
Политика / Политики

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать в Нарву, расположенную на границе с Россией.

Об этом она заявила в новогоднем интервью телеканалу ETV+. По словам президента, она готова переехать после того, как в Нарве достроят театральный комплекс Vaba Lava. Его открытие запланировано на 17 ноября будущего года.

 

«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», — сказала Кальюлайд, добавив, что с этим городом ее связывают позитивные воспоминания.

 

Строительство театрального комплекса Vaba Lava на территории бывшего завода «Балтиец» началось на прошлой неделе. В здании планируется построить театральный зал black-box, который вместит более 220 зрителей, студию национального телерадиовещания, детский театр «Ильмарине», офисы, кафе и галерею.

 

В Нарве 96% жителей считают родным русский язык.

РИА Новости / Фото EPA/LETA
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Хм 15:18 28:12:2017

умная,знает где ближе дёру давать в самое безопасное место на Земле ,когда наступит час "Хэ"

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 15:51 28:12:2017

Gudra sieviete parādīs, ka Narva ir pilnībā igauniska.

« ответить
Profile_default
ыыы 16:18 28:12:2017

Говниска, говниска...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:25 28:12:2017

Diemžēl tur ir daudz sūdīgu krievu, bet to var labot..

« ответить

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV