Об этом она заявила в новогоднем интервью телеканалу ETV+. По словам президента, она готова переехать после того, как в Нарве достроят театральный комплекс Vaba Lava. Его открытие запланировано на 17 ноября будущего года.
«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», — сказала Кальюлайд, добавив, что с этим городом ее связывают позитивные воспоминания.
Строительство театрального комплекса Vaba Lava на территории бывшего завода «Балтиец» началось на прошлой неделе. В здании планируется построить театральный зал black-box, который вместит более 220 зрителей, студию национального телерадиовещания, детский театр «Ильмарине», офисы, кафе и галерею.
В Нарве 96% жителей считают родным русский язык.
умная,знает где ближе дёру давать в самое безопасное место на Земле ,когда наступит час "Хэ"« ответить
Gudra sieviete parādīs, ka Narva ir pilnībā igauniska.« ответить
Говниска, говниска...« ответить
Diemžēl tur ir daudz sūdīgu krievu, bet to var labot..« ответить