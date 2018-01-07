LETA

Президент Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис поздравили православных и старообрядцев с Рождеством.

«Сердечно поздравляю всех православных и старообрядцев Латвии с Рождеством Христовым! Светлого вам Рождества, дарите и принимайте любовь, наполняйте сердца радостью и покоем!», — говорится в поздравлении президента в твиттере.

В свою очередь премьер-министр в своем поздравлении подчеркивает, что Рождество — это время, когда христианский мир наполнен положительными эмоциями, душевным покоем и обретает внутреннюю силу для следующего этапа жизни. «Посвятите это время своим близким и своей вере!», — призвал глава правительства.