Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством(1)

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LETA
Герман Бергер
21:33 07.01.2018
Политика / Политики

Президент Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис поздравили православных и старообрядцев с Рождеством.

«Сердечно поздравляю всех православных и старообрядцев Латвии с Рождеством Христовым! Светлого вам Рождества, дарите и принимайте любовь, наполняйте сердца радостью и покоем!», — говорится в поздравлении президента в твиттере.

 

В свою очередь премьер-министр в своем поздравлении подчеркивает, что Рождество — это время, когда христианский мир наполнен положительными эмоциями, душевным покоем и обретает внутреннюю силу для следующего этапа жизни. «Посвятите это время своим близким и своей вере!», — призвал глава правительства.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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СОВЕТНИК БОГА 22:00 07:01:2018

Проздравил...
.. в каком то "свитере"..
.. ну спасибо.. спасибо..
Век не забудем...
Надо по телевизеру..!

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Мнение
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