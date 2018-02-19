Президент Латвии увлекся фейковыми новостями(20)

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Владимир Бучельников
15:10 19.02.2018
Политика / Политики

Завтра, 20 февраля, президент Латвии Раймонд Вейонис проведет для учащихся 9-го класса Приекульской средней школы урок социальных наук на тему ложных новостей, сообщили агентству ЛETA представители программы «Возможная миссия».

Сторонники этой программы в этом году тоже участвуют в акции «Вдохнови учиться!», которая будет проходить в течение всего второго учебного семестра. Цель акции — вдохновить школьников учиться, ставить высокие цели и достигать их, привнести в школу профессиональный опыт и знания.

 

В этом году участвующие в программе «Возможная миссия» школы в Риге, Елгаве, Сигулде, Тинужи, Олайне и ряде других городов Латвии в рамках акции посетят такие известные в Латвии люди, как министр образования и науки Карлис Шадурскис, главный редактор газеты «Ir» Неллия Лочмеле, квантовый физик Вячеслав Кащеев, представитель «Draugiem Group» Янис Палкавниекс, главный редактор портала «Delfi» Ингус Берзиньш, многие другие известные в своих сферах профессионалы и успешные предприниматели.

LETA / Фото
Комментарии (20)
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Саня 15:18 19:02:2018

"урок социальных наук на тему ложных новостей"
Я новости от российских источников тоже не воспринимаю всерьёз.

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Саня 15:22 19:02:2018

Кстати, слышали нефейковую новостьь про честного керлингиста?
Товарищу "подсыпали" минимум в течение недели :)
Успел пройти полный курс лечения :)) прямо перед олимпиадой, потому что 22 января он был чист.
Джоли, наверное, с мышьяком перепутала.

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верзилову 17:17 19:02:2018

блоха- саня скачет по форуму и спешит первый сделать высер поносом.

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Правда тут 15:24 19:02:2018

Фашистская пропаганда работает только на второсортных. Приекули самое место.

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CCCP 16:40 19:02:2018

Фашист торчит и у него встаёт от своего отражения в зеркале!

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Latviešu patriots 17:02 19:02:2018

Pravdai. Tu to raksti par krievu untermenšiem?

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dave 15:57 19:02:2018

Когда же второсортные покинут Латвию?В Латвии должны жить лояльные к русским жители.Всех других дегенератов надо утилизировать в течении суток.Как это делал Сталин.

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davaлке 17:25 19:02:2018

Вот с тебя, биомусор и начнём утилизировать.

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dave 17:28 19:02:2018

Я смотрю ты смелый диванный членосос))Второсортные чмыри вроде тебя только в инете и могут угрожать)))

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Ты суслика видишь? 16:01 19:02:2018

Фейковый президент фейковой страны о фейковых новостях в собственной фейковой прессе вещал?!
Или опять про русских сказки, сочинённые хозяевами этой колонии, читал?! :)

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)