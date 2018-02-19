Сторонники этой программы в этом году тоже участвуют в акции «Вдохнови учиться!», которая будет проходить в течение всего второго учебного семестра. Цель акции — вдохновить школьников учиться, ставить высокие цели и достигать их, привнести в школу профессиональный опыт и знания.
В этом году участвующие в программе «Возможная миссия» школы в Риге, Елгаве, Сигулде, Тинужи, Олайне и ряде других городов Латвии в рамках акции посетят такие известные в Латвии люди, как министр образования и науки Карлис Шадурскис, главный редактор газеты «Ir» Неллия Лочмеле, квантовый физик Вячеслав Кащеев, представитель «Draugiem Group» Янис Палкавниекс, главный редактор портала «Delfi» Ингус Берзиньш, многие другие известные в своих сферах профессионалы и успешные предприниматели.
"урок социальных наук на тему ложных новостей"« ответить
Я новости от российских источников тоже не воспринимаю всерьёз.
Кстати, слышали нефейковую новостьь про честного керлингиста?« ответить
Товарищу "подсыпали" минимум в течение недели :)
Успел пройти полный курс лечения :)) прямо перед олимпиадой, потому что 22 января он был чист.
Джоли, наверное, с мышьяком перепутала.
блоха- саня скачет по форуму и спешит первый сделать высер поносом.« ответить
Фашистская пропаганда работает только на второсортных. Приекули самое место.« ответить
Фашист торчит и у него встаёт от своего отражения в зеркале!« ответить
Pravdai. Tu to raksti par krievu untermenšiem?« ответить
Когда же второсортные покинут Латвию?В Латвии должны жить лояльные к русским жители.Всех других дегенератов надо утилизировать в течении суток.Как это делал Сталин.« ответить
Вот с тебя, биомусор и начнём утилизировать.« ответить
Я смотрю ты смелый диванный членосос))Второсортные чмыри вроде тебя только в инете и могут угрожать)))« ответить
Фейковый президент фейковой страны о фейковых новостях в собственной фейковой прессе вещал?!« ответить
Или опять про русских сказки, сочинённые хозяевами этой колонии, читал?! :)