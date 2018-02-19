Завтра, 20 февраля, президент Латвии Раймонд Вейонис проведет для учащихся 9-го класса Приекульской средней школы урок социальных наук на тему ложных новостей, сообщили агентству ЛETA представители программы «Возможная миссия».

Сторонники этой программы в этом году тоже участвуют в акции «Вдохнови учиться!», которая будет проходить в течение всего второго учебного семестра. Цель акции — вдохновить школьников учиться, ставить высокие цели и достигать их, привнести в школу профессиональный опыт и знания.

В этом году участвующие в программе «Возможная миссия» школы в Риге, Елгаве, Сигулде, Тинужи, Олайне и ряде других городов Латвии в рамках акции посетят такие известные в Латвии люди, как министр образования и науки Карлис Шадурскис, главный редактор газеты «Ir» Неллия Лочмеле, квантовый физик Вячеслав Кащеев, представитель «Draugiem Group» Янис Палкавниекс, главный редактор портала «Delfi» Ингус Берзиньш, многие другие известные в своих сферах профессионалы и успешные предприниматели.