Президент Латвийской кинологической федерации: как правильно выбрать собаку?

Пушистые и гладкошерстные, большие и маленькие, породистые и нет. Собаки бывают разными, и как выбрать ту, которая вам подойдет больше всего? Существует ли мода на собак, и чем она опасна?

На эти и другие вопросы в интервью Riga.lv ответила президент Латвийской кинологической федерации Вия Ключниеце.

Какие породы сейчас самые популярные?

Мода есть и на собак. С пьедестала не сходит немецкая овчарка, это классика. В 1990-е годы очень популярны были собаки, которые обладали сторожевыми качествами. Это можно объяснить смутными временами и тем, что люди хотели чувствовать себя в безопасности. Но преступник может обезвредить собаку электрошокером за 10 секунд, застрелить, словом, способов обезвредить четвероногое — много. Но люди поняли, что собака их не спасет.

Сейчас почти исчезли кавказские овчарки, немецкие доги, очень мало доберманов — после того, как запретили купировать хвосты и уши, собаки этой породы стали выглядеть просто несуразно. По-прежнему очень популярны лабрадоры — семейная собака. Сейчас наиболее актуальны небольшие собачки, которых можно взять с собой — посадил в машину и поехал. Несколько лет назад женщины всюду брали своих карманных собачек. Сейчас это перестало быть модным, собачки сидят дома. Но следовать надо не моде, а своим возможностям и потребностям.

Хочу завести собаку. О чем нужно подумать, что оценить?

Первое: нужно узнать, нет ли у вас аллергии на шерсть животных. Если она есть, то собаку заводить нельзя. Не надо верить рассказам про лысых собак, будто они не вызывают аллергических реакций. Она бывает на кератин, а не на шерсть, который выделяется кожей.

Часто в социальных сетях появляются призывы приютить кота/собаку, так как родился ребенок и у него аллергия…

Согласно исследованиям американских ученых, дети, которые уже в утробе матери жили вместе с животными, обычно аллергии не имеют. Там обычно есть другая причина, скорее всего в брезгливости родителей, которые не хотят, чтобы ребенок общался с животными. И зря. Потому что с животными дети вырастают добрее, учатся заботиться и сострадать. Если животное умирает, то ребенок испытывает чувства живого человека — боль. А такие эмоции и делают нас людьми. Если никогда не было животных, начать лучше всего с морской свинки, попугая, кошки. Без опыта общения с братьями нашими меньшими сразу брать собаку — я не советую.

Возвращаясь к желанию завести собаку. Аллергии нет, на что обратить внимание еще?

Задайте себе вопрос — кто будет выгуливать, смотреть и ухаживать за моей собакой, если я заболею, уеду в отпуск? Это вам не кошка, которую пришел, покормил, почистил лоток, погладил и ушел. Собака хочет гулять вне зависимости от вашего настроения, погоды и желания провести вечер с друзьями. Не верьте, что собаку можно научить ходить на пеленку — кобелей почти невозможно. Сука может справлять нужду на пеленочку, но одеяло и кресло — тоже материал… И обязательно нужно подумать, будут ли у вас деньги на ветеринара. Это дорого, потому что ветеринария никак не финансируется государством. Дешевым это никак не может быть.

Условия есть, денег на ветеринара хватит, с ответственностью все в порядке. Какую породу выбрать?

Собаку нельзя выбирать по внешнему виду. Ни в коем случае! Хаски — они такие красивые, а щенки — вообще чудо. Но эта собака создана для того, чтобы тянуть упряжку, ей требуются огромные физические нагрузки… Хаски не будет сложа лапы сидеть восемь часов в квартире и ждать, когда придет хозяин. Она, как и бигль, начнет разносить квартиру, энергию, заложенную природой для работы в снегах — куда-то ведь нужно тратить. И это хаски сделает не из вредности — просто иначе не может…

Да. Понравилась собачка? Узнайте, для каких целей эту породу создавали. Слабохарактерным и мягким людям не стоит брать рабочие породы — немецких овчарок, ротвейлеров, американских стаффордширских терьеров — им требуется жесткая рука, строгие правила, постоянная работа и служба. Да, собака — это друг человека, но это одновременно и животное: беседы и разговоры о плохом поведении — не помогут, тут поможет только строгое воспитание. Охотничьи породы также нуждаются в нагрузках, они созданы для того, чтобы ходить с человеком в лес. Поэтому перед тем, как покупать милого щенка, узнайте, для чего эту породу вывели. Запомните: выбирать по внешнему виду — запрещено! Есть очень миленькая собака — американская акита. Это помесь овчарки и бойцовой японской акиты… Эта собака кусает без предупреждения и часто — беспричинно. Каждый год 98% покусанных собаками детей получают травмы дома, от своей собаки. Причин может быть несколько — хозяин не справился с воспитанием, или же у собаки врожденные проблемы.

А беспородные собаки?

Никто никогда не может прогнозировать, что вырастет из дворняги, и каким будет у него характер. Я уважаю людей, которые берут собак из приюта, но они должны осознавать все риски.

Если вам сказали, что щенка привезут — откажитесь от встречи. Нужно приехать к заводчику и посмотреть, в каких условиях животные содержатся. Щенки не должны пугаться, убегать, прятаться, агрессивная реакция матери — это тоже ненормально. Раньше двух месяцев собаку брать нельзя, кроме того, она должна быть привита, чипирована. Что касается заводчика, то он должен быть членом официально зарегистрированной организации, которая занимается разведением собак. Это можно узнать на сайте ldc.gov.lv. Нельзя брать собаку из жалости — пожалейте себя в первую очередь. Я знаю случаи, когда люди покупали щенка только потому что он жил в плохих условиях. Потом проблем не оберетесь. Кроме того, не пренебрегайте покупкой родословной — хороший заводчик без нее собаку не продаст, и стоит она не так уж и дорого. Чтобы узнать все тонкости, получить совет, желающие завести собаку могут прийти к нам.

Какая порода лично вам нравится больше?

Чау-чау. В конце 1980-х годов их в Латвии не было. Я очень долго копила со своей зарплаты завуча школы и в итоге заказала собаку из Польши. Чау-чау всегда для меня будет породой №1. Вообще, я всех животных люблю. Люди делятся на кошатников и собачников, и я тот редкий случай, когда всех люблю одинаково.