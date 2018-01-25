Президент Латвии Раймонд Вейонис во время официального визита в Южную Корею посетит XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

В поездке президента будет сопровождать делегация государственных должностных лиц и предпринимателей, сообщил его пресс-секретарь Янис Сикнис.

Президент будет находиться с официальным визитом в Южной Корее с 8 по 15 февраля. В Сеуле Вейонис встретится с высшими должностными лицами государства, примет участие в латвийско-корейском бизнес-форуме, церемонии открытия новых помещений посольства Латвии в Корее.

Вейонис посетит также церемонию открытия Олимпиады и соревнования с участием латвийских спортсменов, встретится с латвийскими олимпийцами.

XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.