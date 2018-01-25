Президент отправится болеть за латвийский спорт на Олимпийские игры(3)

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Виталий Вавилкин
18:40 24.01.2018
Спорт

Президент Латвии Раймонд Вейонис во время официального визита в Южную Корею посетит XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

В поездке президента будет сопровождать делегация государственных должностных лиц и предпринимателей, сообщил его пресс-секретарь Янис Сикнис.

 

Президент будет находиться с официальным визитом в Южной Корее с 8 по 15 февраля. В Сеуле Вейонис встретится с высшими должностными лицами государства, примет участие в латвийско-корейском бизнес-форуме, церемонии открытия новых помещений посольства Латвии в Корее.

 

Вейонис посетит также церемонию открытия Олимпиады и соревнования с участием латвийских спортсменов, встретится с латвийскими олимпийцами.

 

XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Чо, тролишь? 18:48 24:01:2018

Вилкинд!)))

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Почему, бы ему, не 18:49 24:01:2018

отправиться болеть, за экономику в латгалию?

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Latviešu patriots 01:19 25:01:2018

Prezidents malacis, es viņa vietā darītu tāpat.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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